Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект об изучении национальных языков

Ранее в Татарстане и ряде других регионов документ вызвал недовольство из-за опасений, что изучать местные языки будут факультативно. Однако депутаты утверждают, что ситуацию после критики исправили.

Преподавание и изучение государственных языков российских республик ведётся на добровольной основе. А родных языков с учётом потребностей обучающихся и их родителей, говорится в пояснительной записке законопроекта. Его вчера приняли 373 депутата, против было трое, один воздержался. Глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов обещал серьёзные поправки ко второму чтению. С тем, чтобы документ не вызывал претензий в ряде регионов, в том числе национальных республиках, сообщает «Интерфакс». Первоначально депутаты собирались вообще исключить родные языки из списка обязательных дисциплин. И вести преподавание только на русском.

В Татарстане прошлой осенью отменили обязательное изучение татарского языка. Это вызвало протесты жителей. Депутаты Госсовета республики в итоге проект федерального проекта закона о добровольном изучении языков отклонили. В Госдуме затем создали рабочую группу по доработке документа. Среди поправок, предложенных ко второму чтению — создание Фонда поддержки родных языков, его задача выработать методики образования, решить вопросы подготовки учебников, пособий по родному языку и литературе. В документе также предлагают включить норму, которая обеспечивает возможность изучения русского языка как родного. В школе его сейчас изучают как государственный, но в списке родных его нет.

Предположительно, закон об изучении национальных языков депутаты Госдумы примут в целом осенью.