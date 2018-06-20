Пресненский суд Москвы оставил в силе штраф главному редактору сайта «Эха Москвы» Виталию Рувинскому

Судья Ирина Зубова отклонила жалобу на решение Мирового суда. Штраф был наложен по требованию Роскомнадзора за ссылку на видеоклип с нецензурной бранью в блоге Ксении Собчак. Сам Рувинский подчеркивает, что с претензиями ведомства он не согласен и не исключил, что будет дальнейшее обжалование в вышестоящих инстанциях.

В самой записи, которая вызвала претензии Роскомнадзора, говорилось о поездке Собчак в Грозный.