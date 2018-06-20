Пресненский суд Москвы оставил в силе штраф главному редактору сайта «Эха Москвы» Виталию Рувинскому
Судья Ирина Зубова отклонила жалобу на решение Мирового суда. Штраф был наложен по требованию Роскомнадзора за ссылку на видеоклип с нецензурной бранью в блоге Ксении Собчак. Сам Рувинский подчеркивает, что с претензиями ведомства он не согласен и не исключил, что будет дальнейшее обжалование в вышестоящих инстанциях.
В самой записи, которая вызвала претензии Роскомнадзора, говорилось о поездке Собчак в Грозный.
Комментарии5
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huyt 20 июня 2018 | 14:20
У Маяковского и Есенина есть несколько стихов с нецензурной бранью. И что теперь? Неужели запретить Маяковского и Есенина ?
ukov 20 июня 2018 | 14:24
huyt:
И что теперь?
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предлагаете эти стихи опубликовать на ЭХО?
grigol331 20 июня 2018 | 14:30
ukov:
Нет, предлагается оштрафовать авторов этих стихов и всех, кто их публиковал, декламировал или хотябы читал даже не вслух.
arb40 20 июня 2018 | 14:21
Собчак на Эхо не пускать, а то вдруг еще выругается как-то , ее текстов на сайте Эха не публиковать, а то вдруг про кого-то скажет и все, хана! Фамилию Сабчак на Эхе не упоминать! Нету ее, такой! И всем спокойно!
grigol331 20 июня 2018 | 14:35
Где можно прочесть официальный перечень слов являющихся нецензурной бранью? Не хочется подставлять редакцию, характеризуя представителей российской власти и ее поддержантов.