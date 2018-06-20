Мосгорсуд рассмотрит 28 июня жалобу на арест члена правления Интер РАО ЕЭС Карины Цуркан
Мосгорсуд рассмотрит 28 июня жалобу на арест члена правления Интер РАО ЕЭС Карины Цуркан, — об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции. Накануне стало известно, что Лефортовский суд отправил ее в СИЗО до середины августа – женщину подозревают в шпионаже в пользу Румынии.
Официально эту информацию следствие не подтверждает.
Комментарии1
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benny_point 20 июня 2018 | 14:19
Не знаю насчёт шпионажа, а в том что эта дама политическая проститутка сомнений не вызывает.