Мосгорсуд рассмотрит 28 июня жалобу на арест члена правления Интер РАО ЕЭС Карины Цуркан, — об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции. Накануне стало известно, что Лефортовский суд отправил ее в СИЗО до середины августа – женщину подозревают в шпионаже в пользу Румынии.

Официально эту информацию следствие не подтверждает.