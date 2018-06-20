Законопроект, который приравнивает день в СИЗО к полутора дням в колонии, сегодня был принят Госдумой во втором чтении. Третье, заключительное, запланировано на завтра. Документ пролежал в Думе ровно 10 лет с момента внесения. О необходимости его принятия рассказал один из авторов, глава Думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Впрочем, новое правило не коснутся тех, кто отбывает в срок в тюрьмах, а также колониях особого и строгого режима. Для них сохранят прежнее правило «день за день».