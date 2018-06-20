В Кремле не следят за состоянием здоровья Олега Сенцова
Украинский режиссер, который был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов, еще в середине мая объявил голодовку. Сегодня 38 день его акции. Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов подтвердить, что Сенцов жив, «у него нет информации о каких-либо проблемах со здоровьем Сенцова». Песков также добавил, что задержка с посещением уполномоченных России и Украины, заключенных в двух странах, связано с решением неких логистических вопросов. Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова не смогла попасть в колонию на встречу с режиссером, а также поговорить с ним по видеосвязи. Денисова добавила, что ей не дают возможности увидеть, жив ли Сенцов или нет.
Тем временем, критик Андрей Плахов рассказал «Эху», что получил письмо украинского режиссера. По его словам, оно было отправлено несколько дней назад.
Накануне ряд российских деятелей культуры обратились к Владимиру Путину с просьбой помиловать осужденного украинского режиссера. Сам Сенцов вины не признает.
Комментарии7
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luger_max_otto 20 июня 2018 | 14:17
Обычная брехня от путинского лжеца на окладе...
zemljanka 20 июня 2018 | 14:59
Лилипутинская садистская брехня.
lion64__2 20 июня 2018 | 14:24
А в кнессете часто сокрушаются, что ликвидированы террористы?
В России террористу и бандиту просто дали большой срок, а либерасты недовольно каркают. Что же не скорбят об арабах, уничтоженных на Ближнем Востоке? Или тех можно, раз на историческую родину либерастов залупнулись.
platonnekafrin 20 июня 2018 | 14:27
"Логистические процессы"!!!! Т.е., в голове усатого вопрос жизни и смерти накрепко сводится к транспортировке товара от поставщика до потребителя. Естественно, за "товар с душком" поставщик ответственности не несет - товар сам сдох из-за отказа от баланды.
zhrv 20 июня 2018 | 14:53
Все верно, в таком возрасте, коме своего - ничье здоровье уже не интересно, и ничьи дела уже не интересны. Соглашусь с Песковым.
tttaaannne 20 июня 2018 | 15:07
А зачем кремлёвскому убийце-садисту следить ещё и за здоровьем? Он этим наслаждается и получает подпитку "великой" душонки.
tina56 20 июня 2018 | 15:09
Кремлёвским гнидам не подвластны не только человеческие чувства, они в порядке вещей другие мнения првращают в уголовные преступления и с потолка выносят жуткие приговоры.
Дети точно доживут до того момента, когда письковы с путиными жалкими существами будут сидеть на скамье подсудимых.