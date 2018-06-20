Свыше трёх тысяч мирных жителей погибли с начала вооруженного конфликта на востоке Украины
Такие сведения приводит ООН.
С февраля 2014 года по май нынешнего года миссия ООН по правам человека, работающая в Донбассе, насчитала, по меньшей мере, 3023 погибших из числа гражданского населения. Кроме того, от 7 до 9 тысяч человек были ранены в результате боевых действий. Основные причины трагедий предсказуемы — это артиллерийские обстрелы, а также применение стрелкового вооружения. Стороны продолжают использовать его в нарушение минских договоренностей. Ситуация остается напряженной и сейчас: только за последние три месяца на востоке Украины убиты 19 человек, более шестидесяти ранены.
В основном такие случаи фиксируют в районе Горловки и Донецка, — приводит ТАСС слова главы правозащитной миссии ООН в Украине Фионы Фрейзер. Накануне мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе сообщила о сильнейшем с начала года обострении ситуации в регионе. Значительное увеличение случаев нарушения режима прекращения огня наблюдается с середины мая.
На опубликованную статистику ООН уже откликнулись представители российского МИДа: ведомство обратило внимание на факты «произвольных задержаний, пыток и сексуального насилия». В Москве заявили, что располагают доказательствами причастности к этим преступлениям СБУ и других украинских силовиков.
Комментарии21
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sergo_25_26 20 июня 2018 | 14:17
Спасибо мышебратьям за это. Или их опять там нет? Я вообще то с Донецка если чё.
r88w556xl4 20 июня 2018 | 14:22
sergo_25_26: В Крым пришла Россия, и там никаких трупов. Очень жаль, что в Донбасс не пришла Россия и позволила нацистским упырям убить 3000 человек мирного населения.
kapitonovih_36 20 июня 2018 | 14:33
r88w556xl4: вальцман ещё ответит в Гааге за преступления против русских...
nelibermot20 20 июня 2018 | 14:40
Не погибли, а были подло убиты бандеровской мразью. Но ни либерде, ни т.н. мировому сообществу до этих людей нет дела, им сытый террорист Сенцов важнее
sergo_25_26 20 июня 2018 | 14:54
nelibermot20: kapitonovih_36: r88w556xl4: раскукарекались петухи прижопина или пригожина.
mitja_76 20 июня 2018 | 14:58
kapitonovih_36: Так ведь Гаага вроде на содержании у Госдепа? Разве нет?
tttaaannne 20 июня 2018 | 14:58
r88w556xl4: Москва всем народам несёт только смерть и разруху! Рашисты свои убийства называют асвабаждением? Сколько коренных народов асвабадитель уничтожил в Крыму? Или в тюрьмах можно убивать? А прогнали крымчан с родной земли это не уничтожение? Рашисты на Донбассе убили уже тысячи людей. А сколько вы своровали в Украине своими белыми конвоями? Не говорю уже про Крым.. Москва самый "честный" вор!
socialism 20 июня 2018 | 15:02
sergo_25_26:
Ну и что, что ты из Донецка? Таких как ты в Донецке и вообще в ДНР и ЛНР в гробу видали. Вас там кот наплакал и никому такие там не нужны. И не смей называть бандеровскую сволочь нашими братьями. Никогда бандеровцы не были нашими братьями и не будут. А за убийство более трёх тысяч человек, украинские каратели придёт время ответят. В Донбассе им никто преступления не простит.
И не пытайся оправдываться и оправдывать себе подобных. Не выйдет.
neprostotak 20 июня 2018 | 14:19
В Москве заявили, что располагают доказательствами причастности к этим преступлениям СБУ и других украинских силовиков.
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Доказательства российской агрессии представлены в Гааге на 17 500 страницах по обвинении в терроризме, А чем располагает Лавров и Ко может рассказать разве что соловьев в своём «Соловьином помёте»!
r88w556xl4 20 июня 2018 | 14:25
neprostotak: Доказывать украинский геноцид на Донбассе смысла нет, его и так видят в течение нескольких лет международные наблюдатели - почти каждый день на мирное население Донбасса летят снаряды с украинской земли, убивая детей, женщин и стариков.
tttaaannne 20 июня 2018 | 15:02
r88w556xl4: Видела это рашистское быдлоубийц в Северодонецке.
mitja_76 20 июня 2018 | 15:04
r88w556xl4: Идиот. "Украинский геноцид" - это когда украинцев убивают. По аналогии с еврейским геноцидом или армянским.
mavviomi 20 июня 2018 | 14:19
"мы станем за женщинами и детьми" - размещение огнвых точек и артилерии в густо населенных районах это не преступление? Это терроризм!
luger_max_otto 20 июня 2018 | 14:25
Что Вы. Это духовные скрепы русского мира как они есть. У палестинских террористов взяты, так что- хоть второго срока- но скрепы...
jetsam 20 июня 2018 | 14:36
luger_max_otto: вы забыли? - ООП проходила обучение в ссср.
так что это (мы станем за женщинами и детьми) палестинские терры взяли у кгб, родимого, у кгб.
эти скрепы 100% локальные.
putin_itogy 20 июня 2018 | 14:25
Кремлёвский мясник Фреди Крюгер на славу поработал с соседом..(
amstaff_30rus 20 июня 2018 | 14:29
Не забудем, не простим.
Это я без шуток.
piterjanis 20 июня 2018 | 14:30
укрофашистскую власть судить нужно, в Донецке,народным судом.
jetsam 20 июня 2018 | 14:31
@что располагают доказательствами причастности к этим преступлениям СБУ и других украинских силовиков. @
помнится, СК до сих пор "располагает доказательствами причастности" к сбитию mh17 летчика волошина?
хотя в гаагу РФ(сама!) передало данные, что самолетов рядом не было.
так что ценность таких доказательств - 0 (ноль).
ukov 20 июня 2018 | 14:38
jetsam:
помнится, СК до сих пор "располагает доказательствами причастности" к сбитию mh17 летчика волошина?
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И где нынче Волошин?
kazlevich1949 20 июня 2018 | 14:56
Что-то уж Владимир Владимирович в Белоруссию зачастил... ни к "22 Июня" часом дело идёт?!