Свыше трёх тысяч мирных жителей погибли с начала вооруженного конфликта на востоке Украины

Такие сведения приводит ООН.

С февраля 2014 года по май нынешнего года миссия ООН по правам человека, работающая в Донбассе, насчитала, по меньшей мере, 3023 погибших из числа гражданского населения. Кроме того, от 7 до 9 тысяч человек были ранены в результате боевых действий. Основные причины трагедий предсказуемы — это артиллерийские обстрелы, а также применение стрелкового вооружения. Стороны продолжают использовать его в нарушение минских договоренностей. Ситуация остается напряженной и сейчас: только за последние три месяца на востоке Украины убиты 19 человек, более шестидесяти ранены.

В основном такие случаи фиксируют в районе Горловки и Донецка, — приводит ТАСС слова главы правозащитной миссии ООН в Украине Фионы Фрейзер. Накануне мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе сообщила о сильнейшем с начала года обострении ситуации в регионе. Значительное увеличение случаев нарушения режима прекращения огня наблюдается с середины мая.

На опубликованную статистику ООН уже откликнулись представители российского МИДа: ведомство обратило внимание на факты «произвольных задержаний, пыток и сексуального насилия». В Москве заявили, что располагают доказательствами причастности к этим преступлениям СБУ и других украинских силовиков.