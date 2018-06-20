Болельщики сборной России минувшей ночью отмечали вторую победу команды на чемпионате мира по футболу

Гуляния проходили во многих городах, в том числе в центре столицы. Полиция при этом не чинила препятствий фанатам. Накануне вечером на стадионе в Петербурге подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Египта со счетом 3:1 и таким образом впервые за почти три десятка лет наша команда обеспечивает себе выход из группы на мировом первенстве.

Де-факто сборная России уже в плей-офф. Де-юре, официальная путевка в 1/8-ю финала будет оформлена в 20.00 по Москве. Произойдет это в том случае, если Уругвай не проиграет Саудовской Аравии. При этом существует ничтожная вероятность, что Россия из группы вообще не выйдет, а в плей-офф попадут как раз южноамериканцы с аравийцами. Для этого Саудовской Аравии нужно выиграть оба матча, желательно с крупным счетом, а России уступить Уругваю с разницей в 9 или более мячей. Вероятность такого расклада составляет что-то около одной десятитысячной доли процента. Любопытно, что и Египет пока не потерял шансов на выход в плей-офф. Фараонам нужно, чтобы сегодня Саудовской Аравия победила Уругвай. Дальше Египет должен будет сам крупно обыграть Саудовскую Аравию. И если Уругвай при этом еще и проиграет России, то в плей-офф, вместе с хозяевами турнира, выйдут Салах его компания. В федерации футбола Египта на это, очевидно, даже не надеются. После матча с Россией было объявлено об отставке главного тренера Эктора Купера. Контракт с ним не будет продлен.

Основные гуляния проходили на Никольской улице. Вопреки всем прогнозам, именно она стала неформальным центром для тех, кто приезжает на игры чемпионата мира. Как пишет РБК, фанаты всех сборных устраивают здесь настоящий карнавал.

Следующую встречу российская сборная проведет в понедельник в Самаре с командой Уругвая. Сегодня на чемпионате мира ожидается три игры, уже менее, чем через час, в Лужниках начнется игра команд Марокко и Португалии, в 6 вечера в Ростове-на-Дону за очки будут бороться сборные Уругвая и Саудовской Аравии, в Казани в 9 вечера матч сборных Испании и Ирана.