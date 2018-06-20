Болельщики сборной России минувшей ночью отмечали вторую победу команды на чемпионате мира по футболу
Гуляния проходили во многих городах, в том числе в центре столицы. Полиция при этом не чинила препятствий фанатам. Накануне вечером на стадионе в Петербурге подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Египта со счетом 3:1 и таким образом впервые за почти три десятка лет наша команда обеспечивает себе выход из группы на мировом первенстве.
Де-факто сборная России уже в плей-офф. Де-юре, официальная путевка в 1/8-ю финала будет оформлена в 20.00 по Москве. Произойдет это в том случае, если Уругвай не проиграет Саудовской Аравии. При этом существует ничтожная вероятность, что Россия из группы вообще не выйдет, а в плей-офф попадут как раз южноамериканцы с аравийцами. Для этого Саудовской Аравии нужно выиграть оба матча, желательно с крупным счетом, а России уступить Уругваю с разницей в 9 или более мячей. Вероятность такого расклада составляет что-то около одной десятитысячной доли процента. Любопытно, что и Египет пока не потерял шансов на выход в плей-офф. Фараонам нужно, чтобы сегодня Саудовской Аравия победила Уругвай. Дальше Египет должен будет сам крупно обыграть Саудовскую Аравию. И если Уругвай при этом еще и проиграет России, то в плей-офф, вместе с хозяевами турнира, выйдут Салах его компания. В федерации футбола Египта на это, очевидно, даже не надеются. После матча с Россией было объявлено об отставке главного тренера Эктора Купера. Контракт с ним не будет продлен.
Основные гуляния проходили на Никольской улице. Вопреки всем прогнозам, именно она стала неформальным центром для тех, кто приезжает на игры чемпионата мира. Как пишет РБК, фанаты всех сборных устраивают здесь настоящий карнавал.
Следующую встречу российская сборная проведет в понедельник в Самаре с командой Уругвая. Сегодня на чемпионате мира ожидается три игры, уже менее, чем через час, в Лужниках начнется игра команд Марокко и Португалии, в 6 вечера в Ростове-на-Дону за очки будут бороться сборные Уругвая и Саудовской Аравии, в Казани в 9 вечера матч сборных Испании и Ирана.
Комментарии27
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pulalala 20 июня 2018 | 14:18
Гуляния!
Так что, и с иностранцами сегодня разрешили?
И русским телкам? И пацанам?
huyt 20 июня 2018 | 14:24
pulalala: А заявку за 15 дней в мэрию они подавали? Если нет, то почему никого не задержали ? А где казаки с нагайками ?
honduras_na_colime 20 июня 2018 | 14:36
Усреднённый рейтниг ФИФА в говногруппе А - 49.
Он же, по всем остальным группам - 22.
Вот и весь секрет того повода, по которому бухает вата.
Я как-то раньше не обращал на жеребьёвку внимания, но сейчас заинтересовался и открыл очень много интересного.
Как хозяин ЧМ, пусть и с худшим из всех рейтингом, посеялся в первую корзину.
Смотрим вторую, в говногруппе это Уругвай, среди 8-ми сборной 2-й корзины он 5-й. То есть видно, что здесь жребий был честный.
Третья корзина, в говногруппу попадает худшая команда из этой выборки.
Четвёртая корзина... Да-да, у кого моск вместо ваты, уже догадались - и в этом случае в говногруппу во главе с Роиссей тоже попадает худшая из корзины команда.
Вероятность события по 3-4-й корзинам - 1/64.
Теперь уже ясна логика тех, кто это сделал.
Роиссе, худшей по рейтингу на ЧМ команде, рыпаться со командой из второй корзины было бессмысленно, поэтому её разыграли честно, по жребию.
А вот из третьей и 4й корзин подсунули худшее, что там было.
С двумя победами над худшими из двух худших корзин командами можно легко пройти в следующий круг.
На это был расчёт, и он оправдывается.
И похоже, что у Пыни на "жребий" до конца не надеялись, что продемонстрировал матч с саудами.
Потому как не могут равные по классу команды сыграть 5-0, тем более на ЧМ - это уже перебор.
Ну, как-то так.
kapitonovih_36 20 июня 2018 | 14:47
honduras_na_colime: ну. какелы в сравнении с этими "худшими" оказались просто сранью последнюю...что скажешь какел?
honduras_na_colime 20 июня 2018 | 14:54
kapitonovih_36: Кацык, глянь рейтинг ФИФА - Украина 35-я, РФ 70-я.
Это не три места разницы, как у вас с саудами.
Так что захлопни свой канализационный люк - воняет нипадецки.
Присутствие на ЧМ в виде хозяина турнира не говорит никак об уровне данной команды. Особенно когда она попадает в говногруппу с вероятностью события 1/64.
Могу ещё пример привести: 4-кратные чемпионы мира, сборная Италии на этом ЧМ тоже не играет. Хочешь сказать, что ваши кривоногие лучше итальянцев?
Я достаточно аргументированно ответил на твой вопрос, кацык?
kapitonovih_36 20 июня 2018 | 14:59
honduras_na_colime: КАКЕЛ. НА чм ПО ФУТБОЛУ ИГРАЮТ ЛУЧШИЕ НА ДАННЫЙ
kapitonovih_36 20 июня 2018 | 15:01
kapitonovih_36: и Россия отымела многократного чемпиона африки как лузера....а каклы могут занимать какие угодно рейтинги, не зависимо от этого, каклы всегда раком стоят...что в спорте, что в политике, что в экономике...
honduras_na_colime 20 июня 2018 | 15:15
kapitonovih_36: // Россия отымела многократного чемпиона африки как лузера... //
Кацавафел, здесь я просто снимаю перед тобой шляпу - ну хоть убей, лучше не скажешь.
Роисся выиграла у многократного чемпиона Африки. Бугага!
Ура! Бухай, вата!
honduras_na_colime 20 июня 2018 | 15:08
kapitonovih_36: kapitonovih_36: //КАКЕЛ. НА чм ПО ФУТБОЛУ ИГРАЮТ ЛУЧШИЕ НА ДАННЫЙ//
Вафел, свой бред засунь себе в место, которым пытаешься думать.
Для начала, отборочные игры завершились давно.
Идём далее.
Если еврокоманда, чемпиона мира, не пробьётся на чемпионат Европы, то она станет одной из худших в Европе команд?
А может быть и наоборот.
Или как тебе чемпион Европы 2004-го года сборная Греции?
Ну лучшая из лучших, правда же, удило?
Так что ЧМ самое крупное из футбольных состязаний, но оно не божество.
Даже если его проводят на России.
А рейтниг ФИФА учитывает все официальные матчи, ведётся непрерывно, а не раз в 4 года как ЧМ. Поэтому его данные гораздо более объективны.
Уже дошло или ещё добавить?
andreyoo: //Эк тебя пучит! даже оналитегом заделался//
Так аналитик или пучит?
Ты уж определись, ампутант мозговой.
Даже когда пытаешься оскорбить, хоть какую-то логику соблюдать надо, а ты ахинею порешь.
Возразить что-то можешь?
Или уровень умственного развития не позволяет?
andreyoo 20 июня 2018 | 14:57
honduras_na_colime: Эк тебя пучит! даже оналитегом заделался
mikhail_spb_ 20 июня 2018 | 14:20
Фараоны какие-то, аравийцы, саудиты, уругвайцы, десятитысячные доли процента и прочая фигня.
Какими ещё дурилками можно забить бОшки полупьяного народонаселения?
ukov 20 июня 2018 | 14:26
mikhail_spb_:
десятитысячные доли процента и прочая фигня.
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ты о чём, скабрезный?
sergirusso 20 июня 2018 | 14:24
Поражение в 1/8 станет национальным трауром? Предчувствую, беда будет 30 июня...
huyt 20 июня 2018 | 14:28
sergirusso: Бесспорно будет. Ведь в 1/8 играть это не с Саудовской Аравией или Египтом. там сильная команда будет.
tks 20 июня 2018 | 15:09
huyt: Будет Испания или Португалия...
lager23 20 июня 2018 | 14:26
Если так праздновать промежуточные матчи, то к финалу (с учётом финансовых реалий населения путрасии) можно прийти с голой ж@пой и резинкой от трусов или это здравый расчёт на первые три матча?
jetsam 20 июня 2018 | 14:27
две победы подряд - пора памятник ставить.
это же почти невская битва!!!
теперь можно и пенсионный на 25 лет увеличить - один
фиг, до второго такого события не дожить...
putin_itogy 20 июня 2018 | 14:29
Щаас, запою...(с)
wien 20 июня 2018 | 14:30
вухаха комментарии какие радужные )Бандерам осталось место на ЭХО МОСКВЫ пишите письма)
wien 20 июня 2018 | 14:32
РОССИЯ МОЛОДЦЫ!ТАК ДЕРЖАТЬ !"СОБАКИ ЛАЮТ" А РОССИЯ ВПЕРЁД!
honduras_na_colime 20 июня 2018 | 14:45
wien: // РОССИЯ МОЛОДЦЫ!ТАК ДЕРЖАТЬ !"СОБАКИ ЛАЮТ" А РОССИЯ ВПЕРЁД! //
С чем согласен, так это с тем, что Роисся вперде.
Кстати, удило, у тебя что, капслок заело?
Наверное, опять шмурдяком клаву залил?
И за что тебе держаться, когда собаки лают? За хрен собачий, больше не за что.
Пойми ты, пенёк обдрыстанный, сауды и египты закончились.
Дальше только настоящие команды.
Так что держаться будешь только за то, что я уже упомянул.
И не только держаться, но и посасывать.
Готовь лапти, лишенец.
parasuk_ 20 июня 2018 | 15:02
honduras_na_colime: не только собаки лают, но и представители народности, чьим национальным символом стала свинья, из-за поребрика похрюкивают :) Чего разорался? Ваших, кстати, вчера довольно много было, и болели за великую Россию
max3446 20 июня 2018 | 14:41
кстати не забываем что 22 июня траур день, день нападения бандеровской Украина с Германией на СССР, что ознаменовало начало ВОВ. бандеровцы кстати и сейчас на Донбассе практикуют нападения в 4 утра
tks 20 июня 2018 | 15:12
max3446: Дядя, ты совсем-совсем дурак?? Что же Бандера в KZ Заксенхаузен тогда делал, если ты его в союзники нацистов записал?
max3446 20 июня 2018 | 15:21
tks: пил немецкое кофе и скрывался от НКВД, руководя оттуда своими боевиками
andreyoo 20 июня 2018 | 15:02
Ппц, смешно. Люди все нормально, радуются победе СВОЕЙ команды. И бразильские болельщики всегда радуются победе своей сборной, хоть она и так уже хрензнаетсколькораз чемпион мира. И немецкие...
И только совесть нации - либералы злятся и на г... исходят.
Не убивайтесь так. Мы же все реалисты, и оцениваем наши шансы и на выход в 1/4 и тем более на финал. Будет еще вам возможность порадоваться. А так вы сейчас все нервы потратите, можете и не дожить
fueaqui 20 июня 2018 | 15:10
"Вероятность такого расклада составляет что-то около одной десятитысячной доли процента." - интересно было бы ознакомиться с методикой расчета, но использование фразы "что-то около" как бы намекает нам об отсутствии таковой. Низкопробный текст новости.