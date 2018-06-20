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13:30, 20 июня 2018

Сайт журнала Spiegel извинился перед сборной России за негативный прогноз по поводу ее выступления на чемпионате мира

Сайт немецкого журнала Spiegel извинился перед сборной России по футболу за негативный прогноз по поводу ее выступления на чемпионате мира. В новой статье под заголовком «Прости, Россия, мы были неправы» журналисты признают, что победа над сборной Египта со счетом 3:1 показала несправедливость прежней оценки.

При этом авторы считают, что сборная России едва ли преодолеет одну восьмую финала, в котором соперником россиян будет Испания или Португалия.

Комментарии

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jetsam 20 июня 2018 | 13:36

о что делает мельдоний животворящий!!!

ura_russians 20 июня 2018 | 13:42

как там сборные Израиля и Украины ?

jetsam 20 июня 2018 | 13:52

ura_russians: вы (судя по вашим говнокомментам) - уж определитесь,
кто вас насиловал в темном переулке - хохлы или евреи? или группа хохлоевреев?
каждый ваш пост просто сквозит ностальгией по тому моменту...
вы уж постарайтесь, сексоголик хренов...

sg90 20 июня 2018 | 13:59

jetsam:
Вас, значит, русские насиловали. Похоже вся сборная...

kapitonovih_36 20 июня 2018 | 14:00

jetsam: вас видимо насилов русский под действием животворящего мельдония!!!

huyt 20 июня 2018 | 14:15

jetsam: Что -то рано эксперты извиняться стали. Ведь РФ ещё не играла против сборной Бельгии, Германии, Аргентины, Бразилии, Италии. По 2-м матчам с далеко не сильными соперниками судить очень рано.

idruker 20 июня 2018 | 14:05

ura_russians: Ты еще про США и Канаду спроси.

Равнняйся на грандов, а не не нефутбольные державы, иначе тебя самого будут держать за нефутбольную державу.

oxlomon 20 июня 2018 | 13:54

Ну лан, хоть извинились, и на том спасибо. :) Хотя предварительная оценка силы сборной РФ была достаточно объективной, надо честно признать.
А вот шо, интересно, германские СМИ вещали про свою сборную перед мун… чемпионатом? И что пишут апосля облома в матче с мексами? Какие предрекают першпективы? Из группы им выйти суждено, аль как? :)))

idruker 20 июня 2018 | 14:03

oxlomon: Германия обычно прибавляет от игры к игре и в итоге доходит до финала. Россия же либо сразу проваливается с громким треком, либо же начинает с победных фанфар, но в итоге все равно проваливается с тем же громким треском. Статистика - вещь упрямая :)

faucon2006 20 июня 2018 | 13:59

Извиниться случайно не кадыров попросил?

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