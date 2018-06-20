Сайт журнала Spiegel извинился перед сборной России за негативный прогноз по поводу ее выступления на чемпионате мира

Сайт немецкого журнала Spiegel извинился перед сборной России по футболу за негативный прогноз по поводу ее выступления на чемпионате мира. В новой статье под заголовком «Прости, Россия, мы были неправы» журналисты признают, что победа над сборной Египта со счетом 3:1 показала несправедливость прежней оценки.

При этом авторы считают, что сборная России едва ли преодолеет одну восьмую финала, в котором соперником россиян будет Испания или Португалия.