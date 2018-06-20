Семье бывшего вице-премьера Игоря Шувалова принадлежит бизнес-джет Gulfstream G650
Семье бывшего вице-премьера Игоря Шувалова принадлежит бизнес-джет Gulfstream G650, — сообщает Форбс со ссылкой на директорат гражданской авиации Люксембурга. Такой самолет стоит около 70 миллионов долларов. Из документов, датированных 11 мая 2018 года, следует, что воздушное судно оформлено на компанию, зарегистрированную на Бермудских островах – на нее же был оформлен бизнес-джет семьи Шуваловых Bombardier. Представитель Шувалова отказался комментировать эту информацию.
В то же время, информированный источник сообщил, что бывший чиновник, возможно, не владеет джетом напрямую, но самолет эксплуатируется в его интересах. По итогам 2017-го года, Шувалов задекларировал более 90 миллионов рублей доходов, а его супруга – 89 миллионов. Напомню, сейчас Шувалов возглавляет Внешэкономбанк.
Комментарии17
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prihodina Елизавета Приходина 20 июня 2018 | 13:36
Наверное, это их имел ввиду Путин, когда говорил, что доходы россиян стабильно растут.
huyt 20 июня 2018 | 14:08
prihodina: Так и будет своих корги возить на выставки по всему миру. И это чиновник, не работавший в бизнесе. А целый этаж в высотке на Котельнической А нам рассказывают, что на пенсии мол не хватает и необходимо возраст пенсионный повышать.
mrvassi 20 июня 2018 | 14:10
prihodina: ахха ха ! точно! Россия - страна возможностей ! не для всех, правда, но всё же
tvitov66 20 июня 2018 | 13:37
Дык он теперь БАНКИР! На новой должности он чо, должен на старом самолете летать? Тем более что старый самолетик Навальный спалил с потрохами и вместе с собаками
marsianka_ 20 июня 2018 | 13:55
А чего только Шуваловым ограничились? Он чем-то особенно не угодил? Он один из многих во власти с самолетами-пароходами и прочими милыми их печени часами-особняками. Даешь полный список!
putin_itogy 20 июня 2018 | 14:04
Ну так а ватники то как рады..
Им гордость распирает гимнастёрки, пропотевшие на фронтах Донбасса и Сирии.
Ведь Шувалов-то, при всём, при том - ПАТРИОТ России!
А не продажная пятая колонна, студентиков - Навальнистов..
Ух, ироды! Ненавижу, предателей Родины..(не ПУтать с его Превосходительством..))
huyt 20 июня 2018 | 14:10
putin_itogy: Смотрю, троллей пригожинских пока немного сейчас в форуме.наверно новых методичек ждут и проходят инструктаж.
kapitankolbaskin 20 июня 2018 | 14:07
патрик с дачником ссатся в штаны от гордости и радости
ostapbey 20 июня 2018 | 14:10
kapitankolbaskin: они тоже мечтают мух наковырять из котлет.
Ведь еще в начале второго срока мудрый Путин советовал, что не нужно мешать мухи с котлетами..
Даже..
huyt 20 июня 2018 | 14:13
kapitankolbaskin: А я что-то давно Патрика не видел тут. Может в отпуске, а может выгнал его Пригожин. Год назад тут был ещё такой кремлепут Ватсон. Давно что-то тоже нет на форуме .
ostapbey 20 июня 2018 | 14:27
huyt: за тупость их перевели на полставки на телевидение на 60 минут.
И на первый ряд. И не глядеть на рейтузы Скабеевой, а по свистку ХЛОПАТЬ В ЛАДОШИ!!
изображая овацию.
Даже.
pampey 20 июня 2018 | 14:10
Шаляпин нашел ангажемент, Бунин издавался... А что будет делать там этот парень во время Ихода-2?
trans 20 июня 2018 | 14:12
А чему удивляться?! Вон даже прессекретарь Письков на зарплату госслужащего живет на уровне олигарха.
marsianka_ 20 июня 2018 | 14:17
trans: Да вы что! Как вы можете инсинуации такие разводить?! на святое практически покусились ... У него жена просто богатая. Та, которая нынешняя. И бывшая тоже богатая, та, которая во Франции. Богатые женщины любят простых и честных парней, что тут такого?
sergo_25_26 20 июня 2018 | 14:14
Ну и что? Судя по выступлениям здесь пригожинской трольчатни, бизнес-джеты есть у большей части российского населения. И вообще кроме счастья больше ничего нет.
marsianka_ 20 июня 2018 | 14:21
sergo_25_26: аренда бизнес джета начинается от 5000 долларов в час, простой московский пенсионер (17 500 пенсия) сможет, откладывая, предположим, полпенсии, за 6 лет накопить себе на пару часов полета... Это если курс не взлетит. А если курс взлетит, то пенсионер не взлетит, конечно
kazlevich1949 20 июня 2018 | 14:53
Ну таки и кто из Ротшильдов на нём летает...