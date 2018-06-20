На Камчатке местный депутат Михаил Пучковский прискакал на коне на пленарное заседание регионального парламента
На Камчатке местный депутат Михаил Пучковский прискакал на коне на пленарное заседание регионального парламента в знак протеста против роста цен на бензин. На входе в здание депутата встретил сотрудник полиции. Он вручил повестку с требованием явиться в отделение для дачи объяснений и составления протокола об административном нарушении по статье 20.2. Речь идет о нарушении правил поведения массовой акции.
Депутат не смог предположить, за какое действие его могли привлечь по такой статье. В следующий раз он обещает приехать не только на коне, но и с шашкой, — сообщает ТАСС.
Комментарии8
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book_publisher 20 июня 2018 | 13:38
Похоже, что господину Пучковскому не дает покоя слава императора Калигулы, который сделал сенатором своего коня.
luger_max_otto 20 июня 2018 | 14:04
Скорее- щедринского героя. "Въехал в Глупов на коне, сжег гимназию и упразднил науки".
bozk 20 июня 2018 | 13:40
Лошади тоже вручили повестку явиться в отдел полиции?
jetsam 20 июня 2018 | 13:40
@. В следующий раз он обещает приехать... с шашкой,.@
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Заявление ТАСС:
"Вчера на советско-китайской границе было произведено нападение
на советский мирно пашущий трактор.
После того, как советский мирно пашущий трактор
открыл огонь из бортовых орудий и нападавшие скрылись,
были включены маршевые двигатели, и трактор вышел на околоземную орбиту.
Трактористы чувствуют себя нормально.
Председатель колхоза генералполковник Иванов предупреждает,
что в случае повторного нападения будут приведены в действие сеялки,
веялки, косилки, комбайн "Нива" вертикального взлета и прочая сельхозтехника".
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* а, вообще, молодец. если лошадь не заездил.
назад, к конной тяге - так ведет нас товарисч путен!
sergs_sergs 20 июня 2018 | 13:45
Был бы мужик, а статья найдется
kokapu 20 июня 2018 | 13:53
Речь идет о нарушении правил поведения массовой акции.
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Если следовать правилу "больше трёх не собираться", то, по логике полицая, один конь считается за двух депутатов?
nicolay_zubov_a 20 июня 2018 | 14:20
kokapu: sergs_sergs: jetsam: В точку!
benny_point 20 июня 2018 | 14:21
А почему не на свинье? - и сало близко и пи*да низко!