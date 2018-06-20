Один день в СИЗО в России приравняют к полутора дням в колонии

Госдума одобрила во втором чтении поправку в уголовный кодекс, в соответствии с которой один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима или двум дням в колонии-поселении. Законопроект был внесен в Думу ровно 10 лет назад.

Сейчас для фигурантов уголовных дел, вне зависимости от назначенного наказания, используется правило «день за день». Это правило сохранится для тех, кто отбывает срок в тюрьмах, а также колониях особого и строгого режима.