Один день в СИЗО в России приравняют к полутора дням в колонии
Госдума одобрила во втором чтении поправку в уголовный кодекс, в соответствии с которой один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима или двум дням в колонии-поселении. Законопроект был внесен в Думу ровно 10 лет назад.
Сейчас для фигурантов уголовных дел, вне зависимости от назначенного наказания, используется правило «день за день». Это правило сохранится для тех, кто отбывает срок в тюрьмах, а также колониях особого и строгого режима.
Комментарии3
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jetsam 20 июня 2018 | 13:45
если послушать бред госдумы в госдуме, то
обслуживающему персоналу надо зачитывать 1 день работы
а госдуме за 10 - для досрочного выхода на пенсию
тем единицам, которые не свихнулись еще...
vezdehod 20 июня 2018 | 14:17
Это , видимо. за "вредность" - на зоне хоть воздух есть.
vadimp 20 июня 2018 | 14:17
Прибывание в СИЗО приравненно к наказанию?
То бишь чел еще не осужден, а наказание уже получает?