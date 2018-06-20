Замминистра энергетики Вячеслав Кравченко проходит свидетелем по делу члена правления компании Интер РАО Карины Цуркан
Замминистра энергетики Вячеслав Кравченко проходит свидетелем по делу члена правления компании Интер РАО Карины Цуркан, которую подозревают в шпионаже в пользу Румынии. Кравченко утверждает, что не знал о шпионской деятельности менеджера, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. По некоторым данным, замминистра написал заявление об уходе по собственному желанию.
В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет заключения.
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