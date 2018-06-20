Глава Башкирского Центризбиркома дважды убежал от журналистов, которые спрашивали про его диссертацию

Сначала Хайдар Валеев не стал отвечать на пресс-конференции на вопрос корреспондента «Эха Москвы» в Уфе, во второй раз он ничего не стал комментировать, когда его спросил журналист сайта «Проуфу.ру».

Экспертный совет по политологии Высшей аттестационной комиссии, вслед за Диссертационным советом петербургского госуниверситета, рекомендовал лишить главу башкирского ЦИКа докторской диссертации по политологии. Как писал «КоммерсантЪ», лишь 35% научной работы Валеева были признаны оригинальной частью диссертации.