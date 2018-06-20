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12:30, 20 июня 2018

Глава Башкирского Центризбиркома дважды убежал от журналистов, которые спрашивали про его диссертацию

Сначала Хайдар Валеев не стал отвечать на пресс-конференции на вопрос корреспондента «Эха Москвы» в  Уфе, во второй раз он ничего не стал комментировать, когда его спросил журналист сайта «Проуфу.ру».

Экспертный совет по политологии Высшей аттестационной комиссии, вслед за  Диссертационным советом петербургского госуниверситета, рекомендовал лишить главу башкирского ЦИКа докторской диссертации по политологии. Как писал «КоммерсантЪ», лишь  35% научной работы Валеева были признаны оригинальной частью диссертации.

Комментарии

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vasyakirin 20 июня 2018 | 12:43

интересно, а 35% это мало?
иногда и 1% может революционировать науку!

luger_max_otto 20 июня 2018 | 12:48

Диссертация- это еще и квалификационная работа :) Журналистам, конечно, стоит выставить беглецу счет за организацию фитнеса :)

huyt 20 июня 2018 | 12:51

luger_max_otto: Руку давно набил подделывать. Протоколы итогов избирателей подделывает, теперь вот диссертации. Жулик - одним словом.

nikolashin2017 20 июня 2018 | 13:02

huyt: все ложь,профура и фальшак
пока в кремле сидит плешак...

huyt 20 июня 2018 | 13:17

nikolashin2017: Печально, но это так. При путинизме ничего не поменяется никогда. Не та у них цель,чтобы улучшать жизнь простых граждан.

luger_max_otto 20 июня 2018 | 12:48

Диссертация- это еще и квалификационная работа :) Журналистам, конечно, стоит выставить беглецу счет за организацию фитнеса :)

seryj_wolk 20 июня 2018 | 12:53

luger_max_otto: Когда у невеликого ничтожества и лузера рфской нации спросили о том, чем он будет заниматься после президенства, он ничего не сказал о занятии экономикой. А ведь как бы кандидат экономических и плагиатных наук!

luger_max_otto 20 июня 2018 | 12:48

Диссертация- это еще и квалификационная работа :) Журналистам, конечно, стоит выставить беглецу счет за организацию фитнеса :)

danko1 20 июня 2018 | 12:48

vasyakirin: Подозреваю, что и 35% голосов за Путина у этого вора будут достоверными.

vladimirgornitsky 20 июня 2018 | 13:14

Никак в толк не возьму. Всем ведь понятно, что диссертации у жуликов и воров, остоящих при власти, липовые. Так зачем им это надо - для воровства из казны научная степень ни к чему, похваляться липовой диссертацией - смешно. Я еще понимаю, когда "ученые" диссертации такие "пишут" - без степени научную карьеру не сделаешь. Но чиновнику-то это зачем? А ведь защищаются - практически все подряд. Больные люди.

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