Следователи в Новгороде задержали главу областного управления Роспотребнадзора
Заслуженный врач России Анатолий Росоловский подозревается в получении крупной взятки в виде стоматологических услуг. Счет за эти услуги составил около полумиллиона рублей, — передает «Интерфакс».
Сегодня районный суд будет решать вопрос о мере пресечения для главы Новгородского управления Роспотребнадзора.
Комментарии4
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rom8883 20 июня 2018 | 12:37
Всякие топ-менеджеры, которые этому врачу в подмётки не годятся, получают сотни миллионов даже за плохую работу.
huyt 20 июня 2018 | 12:58
rom8883: Да на любого из СЭС ткни , не промахнёшься, большинство только и могут взятки собирать с предпринимателей.
kama 20 июня 2018 | 12:43
Уже зубы нельзя вставить..
skvorec58 20 июня 2018 | 12:43
На зону поедет с новыми зубами? Или конфискуют?