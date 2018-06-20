Следователи в Новгороде задержали главу областного управления Роспотребнадзора

Заслуженный врач России Анатолий Росоловский подозревается в получении крупной взятки в виде стоматологических услуг. Счет за эти услуги составил около полумиллиона рублей, — передает «Интерфакс».

Сегодня районный суд будет решать вопрос о мере пресечения для главы Новгородского управления Роспотребнадзора.