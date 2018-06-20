Z Архив новостей новости
5 23 6 3829
12:30, 20 июня 2018

Семья бывшего вице-премьера Шувалова оказалась владельцем элитного дальнемагистрального самолет «Gulfstream G650»

Семья бывшего вице-премьера Игоря Шувалова оказалась владельцем элитного дальнемагистрального самолет «Gulfstream G650». Об этом пишет Форбс со ссылкой на данные Директората гражданской авиации Люксембурга. Самолет оформлен на компанию, на которую ранее был зарегистрирован предыдущий бизнес-джет Шуваловых «Bombardier Global Express».

Новое воздушное судно оценивается примерно в 70 миллионов долларов. Представитель Шувалова эту информацию комментировать не стал. Источник Форбс, знакомый с ситуацией в свою очередь подтвердил, что самолет действительно принадлежит семье бывшего вице-премьера, а  ныне главы ВЭБа.

Комментарии

23

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

danko1 20 июня 2018 | 12:35

Вот для того, чтобы неодворяне могли и дальше так жить, грабя россиян, и поднимают пенсионный возраст.

tvitov66 20 июня 2018 | 12:42

danko1: далече приходится возить собачек на выставки - что бы поднимать все выше и выше престиж нашей сверхдержавной Родины Вождя!

huyt 20 июня 2018 | 12:53

tvitov66: так и будет своих корги возить на выставки по всему миру. И это чиновник, не работавший в бизнесе. А нам рассказывают, что на пенсии мол не хватает и необходимо возраст пенсионный повышать.

ts 20 июня 2018 | 12:59

tvitov66: Где Иосиф Виссарионович?

zor 20 июня 2018 | 13:17




"Где Иосиф Виссарионович?"
ts: Дурачок,при Иосифове Висарионыче его ближний круг питался ромовыми бабками и шоколадом в блокадном Ленинграде.А стоимость ромовой бабки в то время оценивалась десятками жизней умерших от голода детей .А во сколько ты оцениваешь жизнь ребенка?
100 руб?
1 миллион?
70 миллионов?

karpowasiliy 20 июня 2018 | 13:09

tvitov66: почему вас так беспокоят их собаки ? они же их возят за свой счет, а не за ваш.

igorrrpadlowitchs 20 июня 2018 | 12:43

danko1: кто- то летает, кто - то ползает! Просто в россии путина летать может ничтожество, которое просто наворовало на самолёт самолёт , путем обдирания и разводки 86% населения страны, а по-просту говоря- ватных дураков!

karpowasiliy 20 июня 2018 | 13:12

igorrrpadlowitchs: каким образом он наворовал если, он уже до Гос. службы был очень богатым человеком.

nektorat 20 июня 2018 | 12:35

и что ? мазохизм какой-то ... да хоть космолёт у него найдите - ничо не изменится в этой стране ...

vinibi_ 20 июня 2018 | 12:45

nektorat: Сразу никогда ничего не изменится- для ускорения этого-народ должен знать своих героев, которые жируют за его счет!!!

wojskowy Марек Качоровски 20 июня 2018 | 12:53

vinibi_: Интересно где это народ скрывается? Кажется его сначала переименовали в электорат, затем за ненадобностью , есть кому голоса подсчитать как надо, его переименовали в население, оказалось что его тоже излишки. После пенсионной реформы следует ожидать его сокращение. Так где народ? Почитайте в справочниках понятие "народ" и поймёте его отличие от населения.

vinibi_ 20 июня 2018 | 13:00

wojskowy: А откуда же взяться другому народу при более чем 100-летней отрицательной селекции???

prusol 20 июня 2018 | 12:58

nektorat: Правильно, кто-то покупает самолёт, кто-то яхту, кто-то автомобиль... А некоторым вообще ничего не нужно, необходима только "духовность". Всегда остаётся право выбора.

mikhail_spb_ 20 июня 2018 | 12:37


Что же им, в одном самолёте со своими собаками летать, что ли?
Для них есть отдельный собаколёт.
Так сейчас многие делают.

lenin3 20 июня 2018 | 12:41

mikhail_spb_: а предыдущий самолет зачем продали,прислуге на чем летать?Или прислуга обойдется патриотичным Суперджетом?)))

tvitov66 20 июня 2018 | 12:54

lenin3: а предыдущий самолет Навальнер спалил с потрохами - ну чесслово стыдоба теперь честному ворюге на таком летать

rom8883 20 июня 2018 | 12:42

Честно наворовал.

compare 20 июня 2018 | 12:42

не может быть! скромная семья.еще более скромного "служителя государева" и такое? нет...скорее.это однофамилец и одноименец.короче,"однояйцевый шувалов"...

shibaev 20 июня 2018 | 12:51

А может это фейк? Ведь сейчас идёт компания по борьбе с коррупцией...вона пишут ,что и в Роскосмосе нарыли что то,и на стройке в Ново-Огарево... Мне,кажется,коррупционеры за боялись и притихли по углам.Сидят на лярдах и трясутся...Путина им страшно,гнева народа ,который как вывалит на площадь и привлечет к ответу! Нет,фейк это,точно.

abitov_a 20 июня 2018 | 12:53

Ну, хорошо, "нашли". И что последует далее?! Да ничего! Это же вам не "гейропа" - отставок не ждите. Не будет. Ни "по собственному", ни "в связи с "утерей доверенности" - ваще никак! Чтобы отрубить себе руку нужна реальная угроза собственной жизни. А если угроз нет, то зачем "рубить себе руки"?!

yralez 20 июня 2018 | 12:57

Хапнул сам, дай хапнуть из карманов стариков другим.

svirepyi_gary 20 июня 2018 | 12:58

Очень интересная история, как скромный советский студент юрфака Шувалов стал долларовым миллионером.
Любой следак среднего пошиба найдёт в ней неоднократное воровство в особо крупных размерах.
Но следаки занимаются всякой мелочёвкой и за всякую хрень шьют политику безвинным.

(комментарий скрыт)

pabolo 20 июня 2018 | 13:01

Быстрее выпускай ААВ, после стаканчика виски, он расскажет, что это самолет сына, который ему подарили два китайский календаря назад, а вообще есть бумага, что самолет был подарен собакам корги на алмазную свадьбу.

Самое обсуждаемое

Блоги

Илья Варламов блогер

Космос нам не нужен: Пулковскую обсерваторию закрывают ради ЖК Это всё, что вам нужно знать о том, как Россия сегодня относится к своей науке и истории…

5 205 6 33862 13.06
Kпетербург, чиновники, наука, недвижимость, мнения
Блоги

Суд в Иркутске постановил не сносить памятник адмиралу Колчаку По мнению истцов, памятников достойны только люди с безупречной репутацией, а Колчак таковым не является…

5 198 6 15425 16.06
Kиркутск, памятники, история, фото, суды, общество, события
Блоги

Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…

5 170 6 14597 19.06
Kрф, сша, терроризм, политика, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мне в Украине очень многое нравится и очень многое меня отвращает. Ужасает…

5 364 6 31844 15.06
#слушать 01:45:37 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

«В МГУ давно имеет место опасное сращение административной верхушки и спецслужб» Заявление инициативной группы МГУ о необходимости борьбы с репрессивной системой в университете…

5 67 6 23743 13.06
Kмгу, фсб, образование, события
Интервью A-Team

Марьяна Наумова гость: Марьяна Наумова многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу

Путин – очень удобный человек, если нам надо всех собрать вместе, мы такие классные патриоты, у нас есть Путин, у нас новый президент. Если у нас уж есть общий враг, это тоже Путин…

5 117 6 17769 13.06
#слушать 48:41 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Блоги

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...

5 173 6 19884 00:36
Kсша, политика, оон, события
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 71 6 8249 18.06
Блоги

Владимир Познер журналист

Свобода или колбаса? Не знаю, преследовала ли Кричевская иную цель, чем просто рассказать о «деле» Собчака. Но для меня главное в этом фильме – вопрос о выборе, вопрос о том, чем готов и не готов жертвовать народ. В данном случае ответ совершенно ясен…

5 339 6 81861 13.06
Kсобчак, политика, мнения
Блоги

Российское консульство в Одессе закидали «кровавыми мячами» В руках участники пикета держали красно-черные плакаты на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в России…

5 196 6 23681 17.06
Kукраина, рф, акции, фото, политика, события
Блоги

Кусок эфира

Марьяна Наумова: Вы вообще не увидите разницы между Москвой и Донецком Там есть все признаки отдельного государства, там есть границы, там органы, там есть правительство, которое избрал народ…

5 155 6 19136 14.06
Kдонецк, политика, украина, эфиры, мнения
Блоги

Анастасия Федоренчик блогер, журналист

Повысить нельзя отменить Другой вопрос, что пенсия — это святая корова, оберегаемая со времен почтальона Печкина, который, как мы помним, только «жить начинал». И любая попытка её зарезать должна вызывать противодействие левых сил, дестабилизировать ситуацию и вообще лодку качать…

5 90 6 11168 15.06
Kпенсии, правительство, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Один день возрожденного Арканара Тем временем продолжает голодать Олег Сенцов. Зато выиграли у Саудовской Аравии в футбол. И гром реляций об этой победе заслоняет в сознании подавляющего большинства россиян все, перечисленное выше…

5 109 6 14443 15.06
Kполитика, рф, общество, футбол, чм-2018, мнения
Блоги

Фото дня

Россия – Саудовская Аравия 5:0 В компенсированное время второго тайма Черышев оформил дубль…

5 203 6 26915 14.06
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, события
Блоги

Леонид Гозман политик

На фоне Гитлера снимается семейство… Был «Сталин» с усами и с Золотой Звездой на кителе в подземном переходе у Охотного Ряда, были фотографировавшиеся с ним «москвичи и гости столицы». Была полиция, которая не обращала на происходящее никакого внимания…

5 189 6 27852 16.06
Kистория, сталин, общество, мнения
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Зачем России тратить $14 млрд на чемпионат? По самым скромным оценкам мы практически отбиваем ЧМ финансово, да еще и получаем ворох имиджевых профитов. По оценкам оптимистичным — это абсолютно выгодный стране проект. А если учесть еще импакт для развития спорта и прочего ЗОЖ…

5 65 6 9495 15.06
Kобщество, футбол, чм-2018, спорт, мнения

Популярное за неделю

Новости

Президент Литвы призывает Запад сохранять готовность на случай возможной агрессии России Политик настаивает на том, что российские войска на границе с Прибалтикой и Польшей в десять раз сильнее, чем войска НАТО…

5 39 6 19049
Интервью Интервью

Евгений Чичваркин гость: Евгений Чичваркин бизнесмен, инвестор «Hedonism Wines»

Я не хаю Россию, я Россию очень люблю. Я считаю, что бандиты, которые у власти, не имеют никакого отношения вообще к нашей стране. Они просто всё портят и срывают чужие яблоки…

5 84 6 125470 13.06
#слушать 45:22 8читать ;смотреть $скачать 10.4 МБ
Kобщество, экономика, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Для вас Станислав Говорухин в первую очередь…
5 0 6 14454 14.06
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…

5 521 6 702022 18.06
Kпенсии, рф, власть, экономика, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Говорить о Собчаке, стерилизовав его фигуру от огромного и всесильного влияния петербургской мафии — это такая же глупость, как пытаться объяснить работу швейной машинки цветом нити…

5 138 6 207050 18.06
8читать ;смотреть
Kсобчак, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7065041
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3538132

Сегодня в эфире