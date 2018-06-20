Семья бывшего вице-премьера Шувалова оказалась владельцем элитного дальнемагистрального самолет «Gulfstream G650»
Семья бывшего вице-премьера Игоря Шувалова оказалась владельцем элитного дальнемагистрального самолет «Gulfstream G650». Об этом пишет Форбс со ссылкой на данные Директората гражданской авиации Люксембурга. Самолет оформлен на компанию, на которую ранее был зарегистрирован предыдущий бизнес-джет Шуваловых «Bombardier Global Express».
Новое воздушное судно оценивается примерно в 70 миллионов долларов. Представитель Шувалова эту информацию комментировать не стал. Источник Форбс, знакомый с ситуацией в свою очередь подтвердил, что самолет действительно принадлежит семье бывшего вице-премьера, а ныне главы ВЭБа.
Комментарии23
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danko1 20 июня 2018 | 12:35
Вот для того, чтобы неодворяне могли и дальше так жить, грабя россиян, и поднимают пенсионный возраст.
tvitov66 20 июня 2018 | 12:42
danko1: далече приходится возить собачек на выставки - что бы поднимать все выше и выше престиж нашей сверхдержавной Родины Вождя!
huyt 20 июня 2018 | 12:53
tvitov66: так и будет своих корги возить на выставки по всему миру. И это чиновник, не работавший в бизнесе. А нам рассказывают, что на пенсии мол не хватает и необходимо возраст пенсионный повышать.
ts 20 июня 2018 | 12:59
tvitov66: Где Иосиф Виссарионович?
zor 20 июня 2018 | 13:17
"Где Иосиф Виссарионович?"
ts: Дурачок,при Иосифове Висарионыче его ближний круг питался ромовыми бабками и шоколадом в блокадном Ленинграде.А стоимость ромовой бабки в то время оценивалась десятками жизней умерших от голода детей .А во сколько ты оцениваешь жизнь ребенка?
100 руб?
1 миллион?
70 миллионов?
karpowasiliy 20 июня 2018 | 13:09
tvitov66: почему вас так беспокоят их собаки ? они же их возят за свой счет, а не за ваш.
igorrrpadlowitchs 20 июня 2018 | 12:43
danko1: кто- то летает, кто - то ползает! Просто в россии путина летать может ничтожество, которое просто наворовало на самолёт самолёт , путем обдирания и разводки 86% населения страны, а по-просту говоря- ватных дураков!
karpowasiliy 20 июня 2018 | 13:12
igorrrpadlowitchs: каким образом он наворовал если, он уже до Гос. службы был очень богатым человеком.
nektorat 20 июня 2018 | 12:35
и что ? мазохизм какой-то ... да хоть космолёт у него найдите - ничо не изменится в этой стране ...
vinibi_ 20 июня 2018 | 12:45
nektorat: Сразу никогда ничего не изменится- для ускорения этого-народ должен знать своих героев, которые жируют за его счет!!!
wojskowy Марек Качоровски 20 июня 2018 | 12:53
vinibi_: Интересно где это народ скрывается? Кажется его сначала переименовали в электорат, затем за ненадобностью , есть кому голоса подсчитать как надо, его переименовали в население, оказалось что его тоже излишки. После пенсионной реформы следует ожидать его сокращение. Так где народ? Почитайте в справочниках понятие "народ" и поймёте его отличие от населения.
vinibi_ 20 июня 2018 | 13:00
wojskowy: А откуда же взяться другому народу при более чем 100-летней отрицательной селекции???
prusol 20 июня 2018 | 12:58
nektorat: Правильно, кто-то покупает самолёт, кто-то яхту, кто-то автомобиль... А некоторым вообще ничего не нужно, необходима только "духовность". Всегда остаётся право выбора.
mikhail_spb_ 20 июня 2018 | 12:37
Что же им, в одном самолёте со своими собаками летать, что ли?
Для них есть отдельный собаколёт.
Так сейчас многие делают.
lenin3 20 июня 2018 | 12:41
mikhail_spb_: а предыдущий самолет зачем продали,прислуге на чем летать?Или прислуга обойдется патриотичным Суперджетом?)))
tvitov66 20 июня 2018 | 12:54
lenin3: а предыдущий самолет Навальнер спалил с потрохами - ну чесслово стыдоба теперь честному ворюге на таком летать
rom8883 20 июня 2018 | 12:42
Честно наворовал.
compare 20 июня 2018 | 12:42
не может быть! скромная семья.еще более скромного "служителя государева" и такое? нет...скорее.это однофамилец и одноименец.короче,"однояйцевый шувалов"...
shibaev 20 июня 2018 | 12:51
А может это фейк? Ведь сейчас идёт компания по борьбе с коррупцией...вона пишут ,что и в Роскосмосе нарыли что то,и на стройке в Ново-Огарево... Мне,кажется,коррупционеры за боялись и притихли по углам.Сидят на лярдах и трясутся...Путина им страшно,гнева народа ,который как вывалит на площадь и привлечет к ответу! Нет,фейк это,точно.
abitov_a 20 июня 2018 | 12:53
Ну, хорошо, "нашли". И что последует далее?! Да ничего! Это же вам не "гейропа" - отставок не ждите. Не будет. Ни "по собственному", ни "в связи с "утерей доверенности" - ваще никак! Чтобы отрубить себе руку нужна реальная угроза собственной жизни. А если угроз нет, то зачем "рубить себе руки"?!
yralez 20 июня 2018 | 12:57
Хапнул сам, дай хапнуть из карманов стариков другим.
svirepyi_gary 20 июня 2018 | 12:58
Очень интересная история, как скромный советский студент юрфака Шувалов стал долларовым миллионером.
Любой следак среднего пошиба найдёт в ней неоднократное воровство в особо крупных размерах.
Но следаки занимаются всякой мелочёвкой и за всякую хрень шьют политику безвинным.
pabolo 20 июня 2018 | 13:01
Быстрее выпускай ААВ, после стаканчика виски, он расскажет, что это самолет сына, который ему подарили два китайский календаря назад, а вообще есть бумага, что самолет был подарен собакам корги на алмазную свадьбу.