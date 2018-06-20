Семья бывшего вице-премьера Шувалова оказалась владельцем элитного дальнемагистрального самолет «Gulfstream G650»

Семья бывшего вице-премьера Игоря Шувалова оказалась владельцем элитного дальнемагистрального самолет «Gulfstream G650». Об этом пишет Форбс со ссылкой на данные Директората гражданской авиации Люксембурга. Самолет оформлен на компанию, на которую ранее был зарегистрирован предыдущий бизнес-джет Шуваловых «Bombardier Global Express».

Новое воздушное судно оценивается примерно в 70 миллионов долларов. Представитель Шувалова эту информацию комментировать не стал. Источник Форбс, знакомый с ситуацией в свою очередь подтвердил, что самолет действительно принадлежит семье бывшего вице-премьера, а ныне главы ВЭБа.