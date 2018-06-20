Число пропавших без вести пассажиров индонезийского парома по последним данным может достигать 180. Судно затонуло два дня назад на озере Тоба в провинции Северная Суматра.

Обновленные данные о количестве пропавших обнародовали полицейские на основе обращений родственников, пишет Reuters. Если информация подтвердится, эта трагедия станет крупнейшей катастрофой на воде в истории страны.

Ранее сообщалось, что ничего неизвестно о судьбе 130 человек, находившихся на затонувшем пароме. При этом изначально докладывали, что на борту было около 80 человек, позже выяснилось, что их число значительно больше, но сколько точно – неясно до сих пор. Из воды удалось спасти 18 человек. Также есть данные о трех погибших.

Остальных жертв трагедии спасатели надеются найти в ходе подводной поисковой операции на месте, где, как предполагается, затонул паром. Сейчас там работают несколько десятков подводников со спецтехникой. Операция продлится не менее недели.

Озеро Тоба, где затонул паром, является популярным туристическим направлением, однако пока о том, были ли среди пассажиров иностранцы, не сообщается.