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12:30, 20 июня 2018

С начала конфликта в Донбассе погибли 3023 мирных жителя

Около 7-9 тысяч гражданских лиц получили ранения, — сообщила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер. Она обратила внимание на то, что число жертв среди гражданского населения с середины февраля по середину мая этого года увеличилась по сравнению с тремя месяцами ранее.

Основными причинами гибели людей стали обстрелы из тяжелого вооружения стрелкового оружия.

Комментарии

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polba 20 июня 2018 | 12:37

Гражданская война может закончится лишь двумя способами.
1. Военное поражение одной из сторон с последующими жесточайшими репрессиями против проигравших.
2. Расчленение государства на две и более частей.
Каких-либо иных способов окончания гражданской войны в истории не случалось.

zztop1960 20 июня 2018 | 12:40

polba: Может ещё закончится как с СССР , когда империя рухнула сама , без всяких войн из за бездарного руководства и идиотской политической системы

minerr 20 июня 2018 | 12:47

zztop1960: Только ты это недоразумение под названием Украина не приравнивай к СССР.

testmeter 20 июня 2018 | 12:54

minerr: Речь идет о недоразумении под названием РФ

bbob 20 июня 2018 | 12:55

minerr: Действительно, это сильно разное. Если бы ты в СССР публично назвал Украину недоразумением, то получил бы срок.

zztop1960 20 июня 2018 | 12:55

minerr: Так и слава Богу , что Украина не СССР и не копирует совдепию как Россия

cattt 20 июня 2018 | 13:03

С тех пор как над просторами востока Украины начала заниматься "Русская Весна", так стали гибнуть сотни людей, везде, где прошел совок-рускимир, везде нищета, разруха, смерть!

huyt 20 июня 2018 | 13:02

zztop1960: Эти жертвы полностью на совести лугандонских сепаратистов и тех из РФ кто их снабжает. Не в "Военторге" же эти бандиты тяжелое вооружение покупают.

hunterhead 20 июня 2018 | 12:43

polba: "Гражданская война может закончится лишь двумя способами."

Есть третий: путенская Россия выводит ихтамнетов из Украины и перестает там вести гибридную войну.

podpindosov_net_01 20 июня 2018 | 12:56

hunterhead: Или еще можно посадить узурпаторов и провести на Украине настоящие выборы под контролем международных наблюдателей.

hastings 20 июня 2018 | 13:02

hunterhead: а кто тогда будет сдерживать украинские орды рвущиеся на Восток гонимые злой волей Порошенко и Мирового сионизма???

avp235 20 июня 2018 | 12:43

polba:
Есть еще хороший способ: Введение миротворцев ООН на всю оккупированную территорию и их контроль на границе с Россией.

polba 20 июня 2018 | 13:10

avp235: Ещё лучше введение миротворцев ОДКБ на всю территорию, оккупированную бандеровской хунтой и полный контроль над взбесившейся страной.

vinibi_ 20 июня 2018 | 12:50

polba: Все гораздо проще, чем вы считываете с методички--вывести ихтамнетов с территории чужого государства и перестать снабжать оружием и деньгами прокремлевских сепаратистов !!!

podpindosov_net_01 20 июня 2018 | 12:59

vinibi_: /перестать снабжать оружием и деньгами прокремлевских сепаратистов !!!/
Донецко-луганская умеренная оппозиция - остатки законной власти на Украине. Порошенковская хунта не имеет никакого отношения к законной власти на Украине и является самозванцами и узурпаторами.
Донецко-луганская умеренная оппозиция в одиночку борется
с неподконтрольными террористическими отрядами правого сектора и с регулярной армией
кровавого диктатора Порошенко, уничтожавшего граждан своей страны химическим оружием.
Погибли тысячи невинных мирных граждан Украины.

bbob 20 июня 2018 | 13:06

podpindosov_net_01: Ух и нифигаж себе, какие у тебя препараты забористые!

polba 20 июня 2018 | 13:14

vinibi_: Совершенно верно. Наследнице УНР, коей себя нынче объявляет Украинская власть, нужно немедленно вывести оккупационные войска с территорий Одесской и Донецко-Криворожской республик, к которым она никогда не имела и не имеет никакого отношения...

luger_max_otto 20 июня 2018 | 12:51

Отчего же: гражданская война в США закончилась без массовых репрессий. Конечно, стоило бы вдумчиво разобраться например с Гиркиным и Сурковым- Дудаевым...

polba 20 июня 2018 | 13:07

luger_max_otto: Чего ??? Вы про лагеря смерти Дуглас или Андерсонвиль никогда не слышали? Вы не знаете, что после оккупации южных штатов там был организован настоящий грабёж и отъём собственности у конфедератов? Вам не рассказали, что за некоторыми командирами конфедератов устраивали настоящую охоту и за их голову выплачивали награду?

А насчет вдумчиво разобраться, так это надо с деятелями нацистской бандеровской хунты, устроивших вооруженный государственный переворот с показательной бойней на майдане и организовавшими гражданскую войну.

rom8883 20 июня 2018 | 12:39

Бежать надо оттуда мирным жителям, а не трястись за барахло.

niknov 20 июня 2018 | 12:41

Вот и получили русскоязычные защиту. А если бы Россия не начала эту бойню, то эти и другие люди были бы живы.

zztop1960 20 июня 2018 | 12:48

niknov: В Чечне , русская армия тоже "защитила" русское население , сравняв с землёй их дома , градами, артилерией, бомбардировщиками , вместе с русскими жителями

podpindosov_net_01 20 июня 2018 | 13:02

niknov: Так это российские войска жгли покрышки на Майдане в феврале 2014? Вон оно че.

kryimsdiiick 20 июня 2018 | 13:07

podpindosov_net_01: где майдан, а где Лугандон. Буквально 30 км проехать от Луганды - и все нормально, никто не гибнет, хотя все русскоговорящие. В том же Славянске или Мариуполе. А почему не гибнут и нормально живут? Потому что отбились от путинских диверсантов и обуздали своих предателей. Как в Одессе. Лучше сжечь пару десятков колорадов, но спасти тысячи нормальных людей.

simfu 20 июня 2018 | 12:45

Это какими надо быть дебилами чтоб считать Донбасс своим и уничтожать мирное население?

vinibi_ 20 июня 2018 | 12:57

simfu: А
Каким надо быть дебилом, чтобы не знать, кто заварил всю эту кашу с гибридной войной на Востоке Украины и помощью сепаратистам вооружением и деньгами???

kryimsdiiick 20 июня 2018 | 13:08

simfu: а вот Чечню считали своей, однако убили кучу жителей.

skull9 20 июня 2018 | 12:45

А знаете сколько погибло мирных жителей Львова и Киева от т.н. донецких " террористов"?
Правильно, 0.

rom8883 20 июня 2018 | 12:53

skull9: А сколько погибло мирных жителей Ростовской области, от так называемых "хохлофашистов"?
Правильно. 0

podpindosov_net_01 20 июня 2018 | 13:04

rom8883: А вот и нет. Хохлофашисты обстреливали ЛНР и снаряды залетали в ростовские села. Там были погибшие российские граждане.

rom8883 20 июня 2018 | 13:07

skull9: Но 30 тысяч от них и погибло.

vasya_von_smetankin 20 июня 2018 | 12:46

Вот они, "Русский мир" и "Духовность" по-кремлёвски.

pavelmistery 20 июня 2018 | 13:03

"сообщила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека"

ООН - лживая контора (с) США и Израиль

lager23 20 июня 2018 | 13:04

Путен хотел как лучше, а получилось как всегда...

hastings 20 июня 2018 | 13:05

Орки Порошенко убивают и едят несчастных новоросов :( Одна только Россия и может сдерживать этот сатанинский натиск.

gregor 20 июня 2018 | 13:05

С начала конфликта в Донбассе погибли 3023 мирных жителя
------------------------------------------------------------------------------------------
За все потери ,за все разрушения во время оккупации и во время освобождения от оккупации , несёт страна агрессор .
За все разрушения и потери во время оккупации и во время освобождения от оккупации ,,,скажем Белоруссии , несут оккупационные немецкие власти .
за погибших 3023 мирных жителя несут ответственность оккупационные структуры .

(комментарий скрыт)

zhrv 20 июня 2018 | 13:20

Если большинство там - "мирные жители", то сколько там "не мирных", которые взяли в руки оружие, и начали войну с Украиной. Кто они, откуда, и как к ним относиться?

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