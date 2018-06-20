С начала конфликта в Донбассе погибли 3023 мирных жителя

Около 7-9 тысяч гражданских лиц получили ранения, — сообщила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер. Она обратила внимание на то, что число жертв среди гражданского населения с середины февраля по середину мая этого года увеличилась по сравнению с тремя месяцами ранее.

Основными причинами гибели людей стали обстрелы из тяжелого вооружения стрелкового оружия.