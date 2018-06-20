США вышли из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций
США вышли из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций. О таком решении Вашингтона сообщила постпред страны при объединении Никки Хейли. Она пояснила, что США считают СПЧ политически предвзятой структурой.
-Слишком долго Совет по правам человека защищал нарушителей этих прав и был политически предвзятым. К сожалению, теперь очевидно, что наши призывы к реформам не были услышаны. Нарушители прав человека продолжают находиться в составе и избираться в Совет. Самые негуманные режимы мира по-прежнему избегают внимания, а совет продолжает политизироваться и преследовать страны с позитивной ситуацией с правами человека, чтобы таким образом отвлечься от нарушителей и их поступков. Поэтому, как мы и говорили год назад, что если не увидим никакого прогресса, то США официально покидают Совет по правам человека ООН
В свою очередь Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Совет «огромным источником позора». Хейли отметила, что Америка не отступает от своих обязательств в области прав человека и готова вернуться в СПЧ, если в структуре проведут реформу.
Комментарии5
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skull9 20 июня 2018 | 12:18
ООН и все её структуры уже давно унылое го_но, на решения которых уже все давно положили с прибором...
podpindosov_net_01 20 июня 2018 | 12:26
Изоляция США от цивилизованного мира идет полным ходом.
na_v_uho_donosser 20 июня 2018 | 13:16
podpindosov_net_01: Не сочти за труд - назови страны относящиеся к "цивилизованному Миру"
kvasoff 20 июня 2018 | 12:45
Вышли. И это правильно
rom8883 20 июня 2018 | 12:57
РФ с правом вето блокирует всю работу совета.