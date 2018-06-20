США вышли из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций. О таком решении Вашингтона сообщила постпред страны при объединении Никки Хейли. Она пояснила, что США считают СПЧ политически предвзятой структурой.

-Слишком долго Совет по правам человека защищал нарушителей этих прав и был политически предвзятым. К сожалению, теперь очевидно, что наши призывы к реформам не были услышаны. Нарушители прав человека продолжают находиться в составе и избираться в Совет. Самые негуманные режимы мира по-прежнему избегают внимания, а совет продолжает политизироваться и преследовать страны с позитивной ситуацией с правами человека, чтобы таким образом отвлечься от нарушителей и их поступков. Поэтому, как мы и говорили год назад, что если не увидим никакого прогресса, то США официально покидают Совет по правам человека ООН

В свою очередь Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Совет «огромным источником позора». Хейли отметила, что Америка не отступает от своих обязательств в области прав человека и готова вернуться в СПЧ, если в структуре проведут реформу.