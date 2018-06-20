Один из крупнейших в России центров космической отрасли планирует масштабные сокращения сотрудников

Один из крупнейших в России научно-производственных центров космической отрасли планирует масштабные сокращения сотрудников. За несколько лет без работы могут остаться больше двух с половиной тысяч человек.

Существенная оптимизация штата ждет научно-производственный центр имени Хруничева, — об этом стало известно газете «КоммерсантЪ». По сведениям издания, процесс начнется с реконструкции производственной площадки — ракетно-космического завода в столичном районе Фили. В ближайшие 7 лет сотрудникам центра Хруничева предстоит покинуть 217 объектов — сюда входит лабораторно-производственный корпус и даже оранжерея. Сейчас на предприятии работают более 4 тысяч сотрудников, однако как следует из документов, после реконструкции центра на новой территории можно будет разместить не более двух с половиной тысяч человек. Реальные потребности же — ещё скромнее: центру Хруничева к 2025 году понадобятся лишь 1691 сотрудник.

Сейчас задача руководства — разработать новое штатное расписание. Утверждается, что приоритет будет отдан сокращению административно-управленческого персонала, а также специалистов, которые дублируют функции других сотрудников.

На столичной площадке Центра Хруничева находится завод, где собирают ракеты-носители «Протон».