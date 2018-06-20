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12:00, 20 июня 2018

Один из крупнейших в России центров космической отрасли планирует масштабные сокращения сотрудников

Один из крупнейших в России научно-производственных центров космической отрасли планирует масштабные сокращения сотрудников. За несколько лет без работы могут остаться больше двух с половиной тысяч человек.

Существенная оптимизация штата ждет научно-производственный центр имени Хруничева, — об этом стало известно газете «КоммерсантЪ». По сведениям издания, процесс начнется с реконструкции производственной площадки — ракетно-космического завода в столичном районе Фили. В ближайшие 7 лет сотрудникам центра Хруничева предстоит покинуть 217 объектов — сюда входит лабораторно-производственный корпус и даже оранжерея. Сейчас на предприятии работают более 4 тысяч сотрудников, однако как следует из документов, после реконструкции центра на новой территории можно будет разместить не более двух с половиной тысяч человек. Реальные потребности же — ещё скромнее: центру Хруничева к 2025 году понадобятся лишь 1691 сотрудник.

Сейчас задача руководства — разработать новое штатное расписание. Утверждается, что приоритет будет отдан сокращению административно-управленческого персонала, а также специалистов, которые дублируют функции других сотрудников.

На столичной площадке Центра Хруничева находится завод, где собирают ракеты-носители «Протон».

Комментарии

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johnbmw Евгений Большаков 20 июня 2018 | 12:06

наверняка будут увольнять прежде всего "лиц старше 45" ... интересно, елси бы это произошло после подъёма пенс. возраста, увольняли бы по другим принципам???

radionews 20 июня 2018 | 12:29

johnbmw: толковый инженер-производственник как раз только годами к 20 стажа становится незаменимым и прекрасным профессионалом.

vilingrad 20 июня 2018 | 12:31

radionews: шо такое? А как же яблони на Марсе, шоб цвести?!

grigol331 20 июня 2018 | 12:38

vilingrad: А как же яблони на Марсе, шоб цвести?!
_____
Вот нехай на Марсе и сажают, а в Филях и без того тесно.

tvitov66 20 июня 2018 | 12:39

Не успели назначить Рогозина, а уже начался ПРОРЫВ!

huyt 20 июня 2018 | 13:07

radionews: Лучше бы полицаев сократили как ненужные и нецелевые траты из бюджета. Я вот как налогоплательщик не желаю содержать этих бездельников. А центр Хруничева нужно сохранить. Иначе и вовсе останемся без руководимой печально известным Рогозиным космонавтики.

luger_max_otto 20 июня 2018 | 12:31

Кстати, там не только "Протоны", там и "Ангара". То есть все тяжелые носители России. И кончатся эти увольнения грандиозными провалами в космических делах. Спасибо Рогозину. Только не в ногу ему нужно было себе стрелять...

grigol331 20 июня 2018 | 12:41

luger_max_otto: Спасибо Рогозину. Только не в ногу ему нужно было себе стрелять...
______
А в голове у него жизненно важных органов нет.

andy66 20 июня 2018 | 12:08

Искандеры начали грустить (((

platonnekafrin 20 июня 2018 | 12:09

Всех нас нах, в космос запулить, а то даже на пенсию себе не заработали!

mikhail_spb_ 20 июня 2018 | 12:09


Зато напоследок им предоставили возможность повеселиться на футбольном чемпионате!

countzero 20 июня 2018 | 12:40

mikhail_spb_: Науку Путин уже прикончил, отдав ее в жадные лапы своих дружков, теперь убивает космонавтику. Спасибо, Вова.

dorin1987 20 июня 2018 | 12:10

/Один из крупнейших в России научно-производственных центров космической отрасли планирует масштабные сокращения сотрудников/ - Вероятно, это благодаря научно-техническим прорывам, совершившимися лично царьком РФ, что позволило автоматизировать этот центр, и уволить квалифицированных работников?

neitral_n 20 июня 2018 | 12:11

Главное не трогайте самый ценный кадр - Рогозина! Не дай Бог сократите - тогда звездец из Вселенной прилетит ко всей нашей космонавтике! ))

radionews 20 июня 2018 | 12:16

Интересно.
Для таких дел и втащили в Россию ширму- чемпионат?
Как для кота, бумажный бантик на верёвочку привязали, перед носом дёргают, отвлекают внимание.

lager23 20 июня 2018 | 12:20

Рабочий человек, до пенсии ты вряд ли доживёшь, а работы нет, так что кури....!

yralez 20 июня 2018 | 12:21

Столько стоит содержание одного Рогозина

grigol331 20 июня 2018 | 12:46

yralez: Столько стоит содержание одного Рогозина
______
На свиноферме - сущие копейки. Хотите купить хряка на семя?

countzero 20 июня 2018 | 12:54

grigol331: Он же порченый, такой всё стадо загубит.

grigol331 20 июня 2018 | 13:18

countzero:
Этот факт счетная палата умалчивает.

democ 20 июня 2018 | 12:22

"Утверждается, что приоритет будет отдан сокращению административно-управленческого персонала, а также специалистов, которые дублируют функции других сотрудников."

Административно - управленческий состав - это многоголовая гидра, у которой вместо одной срубленной головы отрастают две. "За забор" пойдут в первую очередь неугодные специалисты, которые имеют своё мнение и отстаивают свою позицию. Замена в управлении будет происходить "своими", с созданием управленческих структур под них, с заоблачными окладами и полномочиями. И если через пять лет на чьи - то головы свалится ракета, не удивляйтесь, молодым кадрам свойственно совершать ошибки.

grigol331 20 июня 2018 | 12:54

democ: "За забор" пойдут в первую очередь неугодные специалисты, которые имеют своё мнение и отстаивают свою позицию. Замена в управлении будет происходить "своими", с созданием управленческих структур под них, с заоблачными окладами и полномочиями
_____
Звучит как закон и справедливо для совковых госпредприятий как закон, ибо ТАМ по-другому не бывает.

sergo_25_26 20 июня 2018 | 12:23

Удивляюсь заунывным коментам. Выше нос, КРЫМВАШ.

grigol331 20 июня 2018 | 12:57

sergo_25_26: Выше нос, КРЫМВАШ
___________
Вы вовремя напомнили, а то они им нихрена не пользуются:

http://uastreaming.net/live/1069/webcam-online-Koktebel-Vid-na-naberezhnuyu-i-Karadag.html

может не в курсе...

snagging 20 июня 2018 | 12:24

Пенсию им теперь не видать.

grigol331 20 июня 2018 | 13:03

snagging:
А нахрена романтикам пенсия? Крым, Луна, Марс и дальний космос - вот этапы большого пути, ну а в дороге обязательно будут кормить, а как же.

polikarpich 20 июня 2018 | 12:25

Полная фигня. Зато Россия - Египет 3:1. Правда ведь, портянычи? :-)

jetsam 20 июня 2018 | 12:58

батуты, потемкинские деревни и кора дуба.
все остальное - от лукавого и должно быть уничтожено!

shmuel63 20 июня 2018 | 13:02

Штатного расписания еще нет, но уже известно, что "к 2025 году понадобится лишь 1691 сотрудник." - космическая точность! "У нас еще в запасе четырнадцать минут"

allasc 20 июня 2018 | 13:04

говорят в Байконуре 200 человек увольняют..... и как им теперь в Россию переезжать??? им помогут???

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