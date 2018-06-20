В Роскосмосе обнаружены нарушения на 760 миллиардов рублей

Это 40% всех нарушений, которые выявила Счетная палата в прошлом году, — сказал сегодня в Госдуме глава надзорного органа Алексей Кудрин. Он добавил, что по результатам проверок уже открыты уголовные дела.

Как пояснил глава Счетной палаты, чуть меньше половины от общего объема нарушений в госкорпорации связаны с бухгалтерским учетом. Треть были допущены при формировании и исполнении бюджетов.