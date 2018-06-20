В Роскосмосе обнаружены нарушения на 760 миллиардов рублей
Это 40% всех нарушений, которые выявила Счетная палата в прошлом году, — сказал сегодня в Госдуме глава надзорного органа Алексей Кудрин. Он добавил, что по результатам проверок уже открыты уголовные дела.
Как пояснил глава Счетной палаты, чуть меньше половины от общего объема нарушений в госкорпорации связаны с бухгалтерским учетом. Треть были допущены при формировании и исполнении бюджетов.
Комментарии29
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johnbmw Евгений Большаков 20 июня 2018 | 12:07
... а на сколько ещё НЕ обнаружены, но Есть???
evgolius7 20 июня 2018 | 12:09
11:30 Стоимость российских пошлин на американские товары составит около 93 миллионов долларов
12:00 В Роскосмосе обнаружены нарушения на 760 миллиардов рублей
А нафига пошлины вводить?
Просто перестаньте воровать гниды!
sergirusso 20 июня 2018 | 12:17
evgolius7: 93 ляма гринов - сокрушительный удар по экономике Пиндостана!
ura_123 20 июня 2018 | 12:20
sergirusso: Стопудово)))) Пендостан такого не выдержит!
vikwlad 20 июня 2018 | 12:56
Нет таких госкорпораций в России, где бы не воровали. Не воруют только в частных компаниях, т. к. там есть хозяин. А государство - плохой хозяин. Бывшие советские люди не дадут соврать.
danko1 20 июня 2018 | 12:21
Вот для чего и нужно повышать пенсионный возраст и не платить пенсии будущим безработным, чтобы было что путинским приближенным воровать и на Запад выводить.
lenin3 20 июня 2018 | 12:36
evgolius7: а они уже,как тот Голубой воришка:не могут не воровать...
danko1 20 июня 2018 | 12:09
johnbmw: Рогозин, наблюдавший много лет за хищениями, после такого на повышение пойдет?
grigol331 20 июня 2018 | 12:31
danko1:
I do not think so. Похоже, борова поволокли на жертвенный алтарь.
andygo__ru 20 июня 2018 | 12:31
danko1: "Рогозин, наблюдавший много лет за хищениями, после такого на повышение пойдет?" --
--- не поверите: с языка сняли! ТОже хотел написать - мол, ждет теперь Рогозина очередное повышение!
...хотя, ну куда уж выше-то! Выше - только МедвеПут! :)
grigol331 20 июня 2018 | 13:14
andygo__ru: ...хотя, ну куда уж выше-то!
_____
Выше дальний космос.
sharukin 20 июня 2018 | 12:34
Пущай теперь Рогозин-Барагозин себе окоп роет. Глубиной два метра.
mikhail_spb_ 20 июня 2018 | 12:07
То-то защёчные мешки у батутчика-рагозина разбухли от награбленного бабла!
nitsahon 20 июня 2018 | 12:09
стараются ребята....
хищения действительно космических масштабов...
fgk54 20 июня 2018 | 12:17
nitsahon: В известной песне "Марш авиаторов" есть слова "Все выше, выше и выше" - если уж расхищать, то по космическим масштабам, чего мелочиться. Пусть у Рогозина голова болит, когда вызовут на ковер к Путину для объяснений.
rom8883 20 июня 2018 | 13:23
fgk54: Думаете Путин не знал? И ему оттуда не перепало? Львиную долю.
varangian2011 20 июня 2018 | 12:33
nitsahon: Теперь понятно почему этим падлам не хватает денег на пенсии - всё сп..жено.
denobenen 20 июня 2018 | 12:09
О? Это вроде больше раза в полтора, чем мы потратились на чемпионат мира по футболу.
vasya_von_smetankin 20 июня 2018 | 12:09
Всё пошло на космические пенсии ветеранам-рогозинцам.
democ 20 июня 2018 | 12:11
А до Кудрина Счётная Палата ничего не видела?! Огласите весь список, пожалуйста, начиная с АвтоВаза и далее по алфавиту.
neitral_n 20 июня 2018 | 12:15
Ну всё, приехали! Кудрин стал хуже прокурора! Вот теперь откуда людЯм деньги брать на штрафы, если разворованное уже истрачено,а? Я вас спрашиваю! Опять воровать идти чтолЕ?
neitral_n 20 июня 2018 | 12:17
Рогоскосмос впечатляет своими масштабами!
sergo_25_26 20 июня 2018 | 12:21
Шустрый какой рогозин. Молодец уважуха. В россии грех не воровать.
ura_123 20 июня 2018 | 12:22
Рогозин конечно не при чем? Типа как не углядел,это всё замы...
radionews 20 июня 2018 | 12:22
Мижупрочим, за недоказанное обвинение в подобном деянии Серебренников сидит под домашним арестом, находится под следствием, а малобродский вообще больше года в СИЗО находился.
Эй, Фемида Ивановна!
Ваш клиент.
podwodnik 20 июня 2018 | 12:27
Успокойтесь, это же Кудрин. Сначала страшная цифра воровства. А потом просто незначительные ошибки в учёте, но в целом всё хорошо прекрасная Маркиза. Кто Маркиза для Кудрина думаю уточнять не надо :).
polsan 20 июня 2018 | 12:34
Дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в 2018 году будет пересмотрен со 106,6 млрд руб., заложенных в действующем законе о бюджете ПФР, до 256,8 млрд руб., следует из подготовленных Минтрудом поправок к бюджету фонда.
blindpew_33 20 июня 2018 | 13:03
polsan: ...а эффект от повышения НДС составит 600 млрд в год.
Может, не там ищут деньги?
stoik68 20 июня 2018 | 12:55
так и на пенсии собрать можно без повышения возраста.