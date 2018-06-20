Плахов получил письмо от Сенцова и решил опубликовать его, чтобы показать осужденного с человеческой стороны

Кинокритик Андрей Плахов получил во вторник письмо от осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который, находясь в российской тюрьме, объявил бессрочную голодовку. В своем послании политзаключенный благодарит за поддержку и признается, что учился киноискусству по книгам и статьям Плахова. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал сам Плахов, пояснив, что решился опубликовать это письмо в своем «Фейсбуке», чтобы показать Сенцова как профессионала в сфере кинематографа и человека, по-настоящему увлеченного искусством.

«Я получил это письмо вчера, написано оно было 4 дня назад в ответ на мое письмо. В нем Олег пишет в основном о том, как он вошел в мир кино, как читал статьи, книги, как ему было важно, что именно его картина была отобрана мной на фестиваль. Также он пишет, что он благодарен многим российским кинематографистам, и в частности Александру Сокурову, за поддержку. Он пишет, что держится и верит в победу «, — рассказал он.

Плахов пояснил, что решился на публикацию частного письма, поскольку хотел развеять негативный образ Сенцова, сформированный «пропагандистскими телеканалами».

«У меня были некоторые сомнения, но потом я решил, что это будет правильно, поскольку очень многие люди в нашей стране вообще не имеют представления, кто такой Олег Сенцов. Он попал в сложную ситуацию политических интриг, но те, кто его знают, совершенно убеждены в том, что его дело сфабриковано. И стиль, и содержание этого письма наглядно показывает, что это за человек. Я решил его напечатать, чтобы люди больше узнали о нем как о человеке, увлеченном кинематографом и искусством, а вовсе не какой-то политической и тем более террористической деятельностью», — пояснил он.

Плахов также добавил, что Сенцов успел снять только один фильм, поэтому он не так хорошо известен среди профессионалов и любителей кино. При этом, по словам кинокритика, у О.Сенцова были шансы проявить себя в мире кинематографа. «Он не успел себя реализовать по-настоящему, хотя у него был большой шанс: когда его арестовали, у него был большой проект, который поддерживали европейские киноструктуры. Это мог бы быть очень интересный фильм, потому что Олег очень интересный человек», — пояснил он.