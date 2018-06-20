Плахов получил письмо от Сенцова и решил опубликовать его, чтобы показать осужденного с человеческой стороны
Кинокритик Андрей Плахов получил во вторник письмо от осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который, находясь в российской тюрьме, объявил бессрочную голодовку. В своем послании политзаключенный благодарит за поддержку и признается, что учился киноискусству по книгам и статьям Плахова. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал сам Плахов, пояснив, что решился опубликовать это письмо в своем «Фейсбуке», чтобы показать Сенцова как профессионала в сфере кинематографа и человека, по-настоящему увлеченного искусством.
«Я получил это письмо вчера, написано оно было 4 дня назад в ответ на мое письмо. В нем Олег пишет в основном о том, как он вошел в мир кино, как читал статьи, книги, как ему было важно, что именно его картина была отобрана мной на фестиваль. Также он пишет, что он благодарен многим российским кинематографистам, и в частности Александру Сокурову, за поддержку. Он пишет, что держится и верит в победу «, — рассказал он.
Плахов пояснил, что решился на публикацию частного письма, поскольку хотел развеять негативный образ Сенцова, сформированный «пропагандистскими телеканалами».
«У меня были некоторые сомнения, но потом я решил, что это будет правильно, поскольку очень многие люди в нашей стране вообще не имеют представления, кто такой Олег Сенцов. Он попал в сложную ситуацию политических интриг, но те, кто его знают, совершенно убеждены в том, что его дело сфабриковано. И стиль, и содержание этого письма наглядно показывает, что это за человек. Я решил его напечатать, чтобы люди больше узнали о нем как о человеке, увлеченном кинематографом и искусством, а вовсе не какой-то политической и тем более террористической деятельностью», — пояснил он.
Плахов также добавил, что Сенцов успел снять только один фильм, поэтому он не так хорошо известен среди профессионалов и любителей кино. При этом, по словам кинокритика, у О.Сенцова были шансы проявить себя в мире кинематографа. «Он не успел себя реализовать по-настоящему, хотя у него был большой шанс: когда его арестовали, у него был большой проект, который поддерживали европейские киноструктуры. Это мог бы быть очень интересный фильм, потому что Олег очень интересный человек», — пояснил он.
Комментарии6
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piterjanis 20 июня 2018 | 12:10
вот такой интересный террорист.
danko1 20 июня 2018 | 12:12
Осуждение Сенцова по статье терроризм- это не только преступление власти, но и полный маразм.
Он даже не участвовал в поджоге двери штаба ЕР.
Где осужденные за многочисленные погромы штабов Навального? Их даже не оштрафовали и не ищут.
А подготовку к подрыву памятника Ленину, даже если она была, то не терроризм, а борьба с терроризмом, с памятью его основателя в современной России.
podpindosov_net_01 20 июня 2018 | 12:30
Как только Гитлеровская Германия сдалась, в ней сразу не осталось ни одного фашиста, а лишь обманутые Гитлером, ни в чем не повинные немцы.
abuvgrobu 20 июня 2018 | 12:29
Ну зачем вы его режиссером называете? У него нет образования, он снял единственный фильм в своем компьютерном клубе. Он, как минимум предприниматель, а по сути - террорист!
jblack2 20 июня 2018 | 12:56
Плахов решился на публикацию письма, поскольку хотел развеять негативный образ Сенцова, сформированный «пропагандистскими телеканалами».
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1. В народе говорят: "Чёрного кобеля не отмоешь добела".
2. Какое это имеет значение к совершению им преступления? У любого самого дрянного человека можно найти положительные качества.
Вы о чем это, господин Плахов?..
mppv 20 июня 2018 | 13:04
"чтобы показать осужденного с человеческой стороны"
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Дак а так - не видно? Скрывает?