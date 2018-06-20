Госдума приняла во втором чтении законопроект, приравнивающий один день в СИЗО к полутора дням в колони
Госдума приняла во втором чтении законопроект, приравнивающий один день в СИЗО к полутора дням в колонии. Это произошло спустя ровно 10 лет, как данная инициатива была внесена в нижнюю палату парламента.
Инициатива коснется тех, кто будет отбывать наказание в колонии общего режима. Для заключенных колонии-поселения расчет будет еще более мягким: один день в СИЗО приравняется к двум дням тюремного срока. Для тех же, кому назначат отбывать наказание в тюрьмах, а также колониях строгого и особого режима, останутся старые правила: день в изоляторе – день в тюрьме. Одновременно планируется изменить и расчет срока наказания после домашнего ареста: два дня на дому хотят приравнять к одному дню в колонии вне зависимости от строгости режима.
Все эти правила не будут распространяться на осужденных за особо тяжкие преступления, виновных в терроризме и рецидивистов.
В третьем чтении законопроект должен быть рассмотрен завтра.
Комментарии6
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vasya_von_smetankin 20 июня 2018 | 12:12
"Это произошло спустя ровно 10 лет..."
Почему-то незабвенный А. Дюма с его классическими "20 лет спустя" сразу вспомнился...
А теперь вот у него конкуренты нарисовались...
ignachio 20 июня 2018 | 12:31
Для Госдумы странное решение. Логичнее для нее приравнять к 2 дням в колонии - один день под домашним арестом с посещением бутиков.
platonnekafrin 20 июня 2018 | 12:14
Тем, кому 60 стукнуло, можно считать, что тридцатник "от звонка до звонка" уже отбыли. Теоретически, особо опасные.
glock09 20 июня 2018 | 12:14
Это самый важный закон, поскольку, возможно, коснётся почти всех россиян.
zhrv 20 июня 2018 | 12:17
- "приравнивающий один день в СИЗО к полутора дням в колони"
Тока не пойму: это они себе подарок сделали, или народу?
peresvet73 20 июня 2018 | 12:39
Т.е. теперь судьям придётся высасывать из пальца ещё большие сроки, отсидевшим в СИЗО по развалившимся делам.