Госдума приняла во втором чтении законопроект, приравнивающий один день в СИЗО к полутора дням в колони

Госдума приняла во втором чтении законопроект, приравнивающий один день в СИЗО к полутора дням в колонии. Это произошло спустя ровно 10 лет, как данная инициатива была внесена в нижнюю палату парламента.

Инициатива коснется тех, кто будет отбывать наказание в колонии общего режима. Для заключенных колонии-поселения расчет будет еще более мягким: один день в СИЗО приравняется к двум дням тюремного срока. Для тех же, кому назначат отбывать наказание в тюрьмах, а также колониях строгого и особого режима, останутся старые правила: день в изоляторе – день в тюрьме. Одновременно планируется изменить и расчет срока наказания после домашнего ареста: два дня на дому хотят приравнять к одному дню в колонии вне зависимости от строгости режима.

Все эти правила не будут распространяться на осужденных за особо тяжкие преступления, виновных в терроризме и рецидивистов.

В третьем чтении законопроект должен быть рассмотрен завтра.