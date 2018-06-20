До трех человек выросло число жертв крушения парома в Индонезии. Количество пропавших без вести, по неофициальным данным, составляет около 180. 18 пассажиров были спасены.

Паром затонул на озере Тоба на острове Суматра. Сообщалось, что судно не имело лицензии на перевозку людей.