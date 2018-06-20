До трех человек выросло число жертв крушения парома в Индонезии
До трех человек выросло число жертв крушения парома в Индонезии. Количество пропавших без вести, по неофициальным данным, составляет около 180. 18 пассажиров были спасены.
Паром затонул на озере Тоба на острове Суматра. Сообщалось, что судно не имело лицензии на перевозку людей.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт