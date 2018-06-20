Представители нефтедобывающих стран пока не договорились о возможном увеличении производства нефти
Представители нефтедобывающих стран пока не договорились о возможном увеличении производства нефти. Технический комитет, в который входят делегации государств, договорившихся о заморозке добычи, накануне не смог прийти к компромиссу по вопросу об объеме, — рассказали агентству ТАСС два источника. Теперь вопрос предстоит решить министрам.
Заседание должно начаться завтра в Вене.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
timwlad74 20 июня 2018 | 12:02
Представители нефтедобывающих стран пока не договорились о возможном увеличении производства нефти
Представители нефтедобывающих стран пока не договорились о возможном увеличении производства нефти. Технический комитет, в который входят делегации государств, договорившихся о заморозке добычи, накануне не смог прийти к компромиссу по вопросу об объеме, — рассказали агентству ТАСС два источника. Теперь вопрос предстоит решить министрам.
Заседание должно начаться завтра в Вене.
-------------
Войну за территории с ресурсами объявили корпорации у которых теперь есть частные армии.И все министры с чиновниками имеют содержание от корпораций.
И так ГАЗПРОМ чтобы выжить обязан просто уничтожить украинскую компанию НЕФГАЗ.И украинскую коррупционную власть алчных жидов тоже.
Сталинизм вот путь к успеху,но не политическая хрущёвская болтовня о намерениях.
evgolius7 20 июня 2018 | 12:05
Мощной , уверенной поступью идёт Россия под управлением В.В.Путина , от кризиса к кризису , от стагнации к рецессии , от демографической ямы к экономической пропасти .
timwlad74 20 июня 2018 | 12:12
evgolius7: Мощной , уверенной поступью идёт Россия под управлением В.В.Путина , от кризиса к кризису , от стагнации к рецессии , от демографической ямы к экономической пропасти .
-------------
Ну зачем же явный кризис доверия и системы который демонстрирует запад переваливать на Россия.
Даже поляки признают,что НАТО и Евросоюз с США на грани распада как было с СССР.
И потому США направило денег на содержание своих провинций.
Так, что в России только один кризис "вечного жида" в системе на все времена.
Потому сталинизм системы Петра 1 стал востребован в политической системе России.И Русское Православие Московского Патриархата образовательная религиозная законодательная основа в Российском Государстве.
sergo_25_26 20 июня 2018 | 12:26
В любом случае бензин дорожал и дорожать будет. Не зависит он цен на нефть. Может его совсем не из нефти делают?
greeg1 20 июня 2018 | 13:06
Ребятам из ведущих нефтедобывающих компаний я бы посоветовал в срочном порядке и всерьёз заняться альтернативной энергетикой. Спекулируя на спросе они доиграются до того, что завтра они останутся не у дел за ненадобностью, потеснённые новейшими технологиями, инновациями и простым человеческим чувством самосохранения.
Увеличение добычи нефти может и поубавит прибыль, но зато оттянет на неопределённый срок клиническую смерть мировой нефтедобывающей промышленности, тем самым сохранит мировую экономику от негативных последствий резкой смены нынешней её инфраструктуры и ключевых игроков.