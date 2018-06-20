Представители нефтедобывающих стран пока не договорились о возможном увеличении производства нефти. Технический комитет, в который входят делегации государств, договорившихся о заморозке добычи, накануне не смог прийти к компромиссу по вопросу об объеме, — рассказали агентству ТАСС два источника. Теперь вопрос предстоит решить министрам.

Заседание должно начаться завтра в Вене.