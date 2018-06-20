Стоимость российских пошлин на американские товары составит около 93 миллионов долларов. Весь же объем ответных мер Москвы оценивается почти в 540 миллионов долларов, — считает министр экономического развития Максим Орешкин. В пресс-службе министерства агентству ТАСС пояснили, что 93 миллиона – это сумма пошлин, которые планируют ввести на первом этапе.

О новых мерах в Москве объявили накануне в качестве ответа на введение американскими властями заградительных мер для импорта стали и алюминия.