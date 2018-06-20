Стоимость российских пошлин на американские товары составит около 93 миллионов долларов
Стоимость российских пошлин на американские товары составит около 93 миллионов долларов. Весь же объем ответных мер Москвы оценивается почти в 540 миллионов долларов, — считает министр экономического развития Максим Орешкин. В пресс-службе министерства агентству ТАСС пояснили, что 93 миллиона – это сумма пошлин, которые планируют ввести на первом этапе.
О новых мерах в Москве объявили накануне в качестве ответа на введение американскими властями заградительных мер для импорта стали и алюминия.
Комментарии13
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mazeno 20 июня 2018 | 11:40
та это просто копейки, не позорились бы..
evgolius7 20 июня 2018 | 12:02
Стоимость онлайн-кинотеатра и ведущих компаний России (млрд):
Netflix - $170
Сбербанк - $68
Роснефть - $64
Лукойл - $54
Газпром - $50
Новатэк - $38
Норильский никель - $27
Татнефть - $22
Сургутнефтегаз - $16
Северсталь - $12
Алроса - $10
ВТБ - $9
andy116k 20 июня 2018 | 12:32
evgolius7: Это лишь говорит о недооцененности российских и переоценененности американских компаний в основном по внеэкономическим причинам.
benin_papa__ 20 июня 2018 | 11:43
Валяйте.
Пока толстый сохнет, худой сдохнет.
ura_123 20 июня 2018 | 11:51
Вся сталь и люминий останется в стране! Наконец то наедимся вдоволь))))
Вот бы и с нефтью так же...
lager23 20 июня 2018 | 11:57
А, если этого мало, Володя будет бить супостата свежесорванной полевой ромашкой по лицу...
pulalala 20 июня 2018 | 12:13
lager23: Ромашкой? Прикольно.
А шо, мочить в унитазах вова уже устал?
lager23 20 июня 2018 | 13:15
pulalala:
Анекдот :
Из записок гея о войне.
«Сижу в окопе, пудрюсь.
Смотрю, фашист показался — высокий, рыжий, глаза голубые.
Автоматик на меня направил. мол, намекает!
А я ромашку сорвал и по лицу его, по лицу — не время сейчас, противный, Родина в опасности!»
andrey_nik0laev 20 июня 2018 | 11:58
Упс...
democ 20 июня 2018 | 12:00
Всё как в русской сказке, - И содрогнулась американская экономика, и обвалились котировки акций "голубых фишек" на открытии американских фондовых рынков, и заплакал Сорос, сожалея о своей недальновидности, что недооценивал узколобых кремлёвских финансистов - экономистов, и упал доллар, и покачнулась вера у всех стран мира в "зелёный", и обратили свой взор на усохший "деревянный", который поднялся с колен до статуса мировой резервной валюты...
dasergey 20 июня 2018 | 12:01
я так понял эти копейки мы теперь будем платить так как поставщик заложит это в себестоимость товара
pulalala 20 июня 2018 | 12:11
Вонючую кока-колу - в русский унитаз!
Лучше боярышнику - нету ничего.
Пусть янки загнутся!
andy116k 20 июня 2018 | 12:34
pulalala: В Вашей разнообразной жизни присутствуют только эти два напитка?