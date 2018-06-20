Один день в СИЗО в России приравняют к полутора дням в колонии
Один день в СИЗО в России приравняют к полутора дням в колонии – такую поправку во втором, решающем чтении, приняла сегодня Госдума. Сам законопроект находится на рассмотрении уже 10 лет.
Сейчас срок в СИЗО засчитывается в зависимости от наказания по правилу «день за день». Как следует из текста законопроекта, это правило сохранят для тех, кто отбывает наказание в тюрьмах, а также колониях особого и строгого режима.
Комментарии2
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sidoroventucascz 20 июня 2018 | 11:50
Мера настолько назрела и перезрела, что даже наша не страдающая гуманизмом Дума, наконец, приняла её. Дело тут не во внезапно проснувшемся человеколюбии думцев или их хозяев, а в банальной нехватке мест в изоляторах. У российского следствия два коронных метода: оговор и самооговор. Первое - это когда берут бомжика или зека и за небольшое послабление в режиме заставляют написать донос, что NN - марсианский агент с зелёными рожками и среди белого дня вылез из летающей тарелки на Красной площади. А второе - когда бросают несчастного в СИЗО (подвал, зиндан) и пытками выбивают из него признание, что это он убил Кеннеди, а фамилия его Гитлер. Потом эти эпистолярные шедевры проштамповывает самый гуманный и справедливый в мире русский суд.
Для обоих методов существенно важно право следствия помещать подозреваемых в СИЗО под надуманными предлогами и на неопределённый срок.
pulalala 20 июня 2018 | 12:18
Один день в россии приравнивают к одному дню в северном зимбабве.
Полный паритет.