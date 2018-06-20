Один день в СИЗО в России приравняют к полутора дням в колонии – такую поправку во втором, решающем чтении, приняла сегодня Госдума. Сам законопроект находится на рассмотрении уже 10 лет.

Сейчас срок в СИЗО засчитывается в зависимости от наказания по правилу «день за день». Как следует из текста законопроекта, это правило сохранят для тех, кто отбывает наказание в тюрьмах, а также колониях особого и строгого режима.