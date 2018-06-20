Суд оставил в силе штраф редактору сайта Эха Москвы Виталию Рувинскому за ссылку на видеоролик в блоге Ксении Собчак

Пресненский суд Москвы отказал главному редактору сайта «Эха Москвы» Виталию Рувинскому в апелляции на решение мирового суда по делу о нецензурной брани в блоге Ксении Собчак. Об этом Рувинский сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он подчеркнул, что после получения решения суда на руки его изучат юристы радиостанции и, вероятно, оно будет обжаловано в Мосгорсуде.

«Суд отказал в моей апелляции на решение мирового суда по делу о мате в блоге Ксении Собчак. Я привел все те же доводы, которые приводил в мировом суде: о том, что 57 статья закона о СМИ освобождает редакцию от ответственности в случае, когда мы имеем дело с зарегистрированным кандидатом в президенты и с официальным предвыборным мероприятием. Второй довод — ни один закон не обязывает редакцию СМИ контролировать контент на сторонних ресурсах, а в данном случае речь идет именно об этом. Судья выслушала мои доводы, не согласилась с ними и отказала в жалобе», — пояснил Рувинский.

Роскомнадзор ранее обратился в суд из-за ссылки на видеоролик в блоге Ксении Собчак, в котором содержалась нецензурная брань. Мировой судебный участок назначил Рувинскому штраф в 5 тысяч рублей.

Сам главный редактор сайта подчеркивал, что претензии Рокомнадзора необоснованны, а представители ведомства не смогли аргументировать свою позицию.