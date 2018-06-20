Суд оставил в силе штраф редактору сайта Эха Москвы Виталию Рувинскому за ссылку на видеоролик в блоге Ксении Собчак
Пресненский суд Москвы отказал главному редактору сайта «Эха Москвы» Виталию Рувинскому в апелляции на решение мирового суда по делу о нецензурной брани в блоге Ксении Собчак. Об этом Рувинский сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Он подчеркнул, что после получения решения суда на руки его изучат юристы радиостанции и, вероятно, оно будет обжаловано в Мосгорсуде.
«Суд отказал в моей апелляции на решение мирового суда по делу о мате в блоге Ксении Собчак. Я привел все те же доводы, которые приводил в мировом суде: о том, что 57 статья закона о СМИ освобождает редакцию от ответственности в случае, когда мы имеем дело с зарегистрированным кандидатом в президенты и с официальным предвыборным мероприятием. Второй довод — ни один закон не обязывает редакцию СМИ контролировать контент на сторонних ресурсах, а в данном случае речь идет именно об этом. Судья выслушала мои доводы, не согласилась с ними и отказала в жалобе», — пояснил Рувинский.
Роскомнадзор ранее обратился в суд из-за ссылки на видеоролик в блоге Ксении Собчак, в котором содержалась нецензурная брань. Мировой судебный участок назначил Рувинскому штраф в 5 тысяч рублей.
Сам главный редактор сайта подчеркивал, что претензии Рокомнадзора необоснованны, а представители ведомства не смогли аргументировать свою позицию.
Комментарии7
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evgolius7 20 июня 2018 | 11:28
Если не штрафовать за ссылку на ролик, то тут будут стоят солдаты НАТО !
max3446 20 июня 2018 | 11:32
В Таллине прошёл пикет в поддержку узников совести ЕС
Пикет в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского прошел перед Домом Европейского союза в центре Таллина.
Активисты из объединения «Российские соотечественники Европы», НКО «Русская школа Эстонии» и Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) потребовали освободить журналиста.
Кроме того, участники пикета выступили в защиту гражданского активиста из Латвии Александра Гапоненко и польского политика и журналиста Матеуша Пискорского.
По словам одного из организаторов митинга Алексея Есакова, все эти люди — политические заключенные, никому из них не предъявили реального обвинения. Есаков считает, что власти Украины, Латвии и Польши пытаются заставить замолчать тех, кто не согласен с политикой дискриминации в отношении меньшинств.
«Нам хотелось обратить внимание Европарламента на происходящее в странах — членах ЕС. Потому что молодые члены Евросоюза постоянно ссылаются на различные нормы и правила ЕС, но сами при этом нарушают эти нормы, как только могут», — сказал Есаков РИА Новости.
Он добавил, что это касается и Украины, поскольку она стремится войти в состав ЕС.
Что самое интересное, о судьбе и за права русских узников совести находящихся в ЕС, нет никакого дела российским правозащитникам, в том числе тем которые зарегистрировались как международные организации, таже Агора например
tremens_delirium 20 июня 2018 | 11:33
Надо банально подать иск Ксюше. Разговаривает, как извозчик - пусть сама и платит.
Рувинскому же полезно озаботиться Хуцпой на сайте. За милые антисемитские потешки оной штрафы могут иметь другие порядки величин.
sergo_25_26 20 июня 2018 | 11:48
Если суды будут правильно судить откуда тогда деньги в государстве возьмутся.
punyoshohlai 20 июня 2018 | 11:56
Вопрос. А саму Ксению Собчак оштрвфовали? Или зас...пугались?
benny_point 20 июня 2018 | 12:01
А не проще рувинскому вздёрнуться от такого огромного штрафа!
timwlad74 20 июня 2018 | 12:06
Суд оставил в силе штраф редактору сайта Эха Москвы Виталию Рувинскому за ссылку на видеоролик в блоге Ксении Собчак
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Ну да.Верное решение.
Журналисты не должны определять позицию в пользу кого либо раздувая пропаганду против кого либо.
Вас подставили господа на Эхо Москвы.Ну а вы решили,что мол пролезет.
Не пролезло.