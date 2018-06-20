Канада легализует употребление марихуаны в рекреационных целях. Соответствующий законопроект окончательно одобрил Сенат страны.

После вступления закона в силу жители страны смогут законно приобретать вещество в любых целях, в том числе и для развлечения. Это, как сообщает Reuters, произойдет в течение двух-трех месяцев. До этого канадцы могли употреблять марихуану исключительно по медицинским показаниям. Распространять каннабис смогут только лицензированные поставщики, а покупать — только совершеннолетние граждане. При этом при себе канадцам можно будет иметь до 30 граммов высушенной марихуаны.

Канада стала первой среди стран «Большой семерки» узаконившей употребление вещества для целей, не связанных с медицинскими. Как пояснил в своем «Твиттере» премьер-министр страны Джастин Трюдо, легализация вещества позволит начать регулировать этот рынок.

В России употребление марихуаны запрещено, в том числе и в медицинских целях. Власти страны давно дали понять, что пока легализация вещества невозможна.