Канада легализует употребление марихуаны в рекреационных целях
Канада легализует употребление марихуаны в рекреационных целях. Соответствующий законопроект окончательно одобрил Сенат страны.
После вступления закона в силу жители страны смогут законно приобретать вещество в любых целях, в том числе и для развлечения. Это, как сообщает Reuters, произойдет в течение двух-трех месяцев. До этого канадцы могли употреблять марихуану исключительно по медицинским показаниям. Распространять каннабис смогут только лицензированные поставщики, а покупать — только совершеннолетние граждане. При этом при себе канадцам можно будет иметь до 30 граммов высушенной марихуаны.
Канада стала первой среди стран «Большой семерки» узаконившей употребление вещества для целей, не связанных с медицинскими. Как пояснил в своем «Твиттере» премьер-министр страны Джастин Трюдо, легализация вещества позволит начать регулировать этот рынок.
В России употребление марихуаны запрещено, в том числе и в медицинских целях. Власти страны давно дали понять, что пока легализация вещества невозможна.
Комментарии14
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ematveev 20 июня 2018 | 11:07
Рекреация - по большому счету отдых; снятие стресса.
Под это дело можно подтянуть вообще все.
mikhail_spb_ 20 июня 2018 | 11:09
В рекреационных и развлекательных целях гораздо лучше употреблять боярышник и стекломой.
ukov 20 июня 2018 | 11:12
mikhail_spb_:
гораздо лучше употреблять боярышник и стекломой.
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Согласен. Специалисту - практику всегда виднее...
pmasel 20 июня 2018 | 11:13
mikhail_spb_: Хватит секреты Родины распространять!
bono747 20 июня 2018 | 11:16
mikhail_spb_: а ещё лучше надеть на голову кастрюлю , на туловище вышиванку и отправиться в Россию на стройку, и закусить это дело кизяком и хорилкой
benny_point 20 июня 2018 | 11:18
mikhail_spb_: Если отталкиваться от ваших комментариев, то для вас это ежедневный рацион питания.
shlevet 20 июня 2018 | 11:14
Канадские власти молодцы, управлять обкумаренным быдлом легко и непринужденно.
Даже
benny_point 20 июня 2018 | 11:22
Всех индейцев повырезали, а их обычии взяли себе на заметку - решать государственные задачи попыхивая травкой по кругу для улучшения мозговой деятельности.
corennoy_piteretc 20 июня 2018 | 12:28
benny_point: конопля изначально в Америке не росла, она называется ИНДИЙСКАЯ потому, что из Индии.
andy66 20 июня 2018 | 11:24
марихуана - гораздо более слабый наркотик чем этиловый алкоголь. Кроме того, у нее есть доказанные лечебные свойства. Решение давно назревшее...
glebbalbesov 20 июня 2018 | 11:31
andy66: Да все хорошо в меру.
benny_point 20 июня 2018 | 11:58
andy66: Вот поэтому вы и долбитесь в попу, леча свой геморрой мужским членом.
ltyio 20 июня 2018 | 12:50
andy66: Вот только зависимость от марихуаны наступает гораздо быстрее, чем от алкоголя. И не путайте лечебные свойства конопли ( вытяжки, настои, экстракты) и ее курение.
corennoy_piteretc 20 июня 2018 | 12:33
Есть несколько веществ вред которых ВООБЩЕ НИКАК не доказан.
это марихуана, лсд, натрий оксибутират, все они совершенно безвредны, (во всяком случае не сравнить с алкоголем и табаком, которые разрешены). Эти вещества запрещены просто так, без объяснения причин.