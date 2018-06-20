Госдума в первом чтении одобрила законопроект о добровольном изучении родных и государственных языков в школах
Согласно документу, в национальных регионах они должны преподаваться не в ущерб русскому языку.
Депутаты заверяют, что родные национальные языки не будут переведены в разряд факультативных: они останутся в обязательной части. Понятие же «государственный язык национальной республики» никак не затронуто, отмечает «Российская газета». В Госдуме хотят ко второму чтению закрепить право выбора родного языка: например, в Татарстане это может быть татарский или русский, который, к слову, не включен в перечень родных языков. Также депутаты планируют учредить Фонд поддержки родных языков, который будет заниматься разработкой новых учебников и пособий.
Появление законопроекта, напомним, в Госдуме объяснили жалобами родителей на то, что их детей против воли заставляют учить государственные языки республик. Генпрокуратура же выявила сокращение уроков русского в ряде школ на 2-3 часа. Между тем в ряде республик опасаются, что поправки вытеснят национальные языки из местных школ. В Татарстане, к примеру, ранее отклонили проект федерального закона.
Второе чтение, как ожидается, пройдет в июле.
Комментарии5
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trans 20 июня 2018 | 11:14
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о родных языках. Их изучение в национальных регионах станет добровольным, они не будут преподаваться детям в УЩЕРБ РУССКОМУ ЯЗЫКУ — говорится в тексте документа.
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Так в Прибалтике и Украине также - есть государственный язык, а остальные добровольно, за свой счет.
andre_klimov 20 июня 2018 | 11:18
trans:
А что - прибалтийские страны или Украина - федерации? Не сравнивайте солёное с зелёным.
tvitov66 20 июня 2018 | 11:21
trans: это ДА, но у них явно НЕ ТОТ государственный язык! И ваще, почему у нас не спросили?
i_one_off 20 июня 2018 | 11:18
Детям волю дай, они вообще учиться перестанут.
Я, однако, не понял, что такое "государственные языки". У нас несколько государств в России?
marika919 20 июня 2018 | 11:32
Когда то же самое произошло в украине то русские патриоты взялись за оружие и поехали в "отпуск" на донбасс. Если бы латвия не была б в НАТО то там бы то же самое произошло.