Центр имени Хруничева может сократить численность сотрудников более чем в два с половиной раза

Центр имени Хруничева, где производят ракетоносители и разгонные блоки к ним, в ближайшее время может сократить численность сотрудников более чем в два с половиной раза. Речь идет о московской площадке предприятия, — пишет «КоммерсантЪ».

По данным газеты, проект оптимизации рассчитан на шесть лет. Сейчас долги одной из ведущих российских компаний в ракетостроительной отрасли составляют почти сто миллиардов рублей.

В самом Центре изданию сказали, что идет унификация организационно-штатной структуры, ее главная задача — убрать дублирующие функции.