Центр имени Хруничева может сократить численность сотрудников более чем в два с половиной раза
Центр имени Хруничева, где производят ракетоносители и разгонные блоки к ним, в ближайшее время может сократить численность сотрудников более чем в два с половиной раза. Речь идет о московской площадке предприятия, — пишет «КоммерсантЪ».
По данным газеты, проект оптимизации рассчитан на шесть лет. Сейчас долги одной из ведущих российских компаний в ракетостроительной отрасли составляют почти сто миллиардов рублей.
В самом Центре изданию сказали, что идет унификация организационно-штатной структуры, ее главная задача — убрать дублирующие функции.
Комментарии12
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sim 20 июня 2018 | 11:08
Правильно, а площади отдать под торговые центры. Зачем России космос, а?
Как тебе такое, Илон Маск?
pmasel 20 июня 2018 | 11:11
sim: Под жилье. Хорошее место в пойме Москва-реки.
danko1 20 июня 2018 | 11:23
pmasel: И сокращенные работники будут без зарплаты и без пенсии.
И таких множество по России, для которых рабочих мест нет.
azatjan1 20 июня 2018 | 11:24
sim: Сокращенным, до пенсии до 60-65 лет женщинам и мужчинам нужно искать работу по специальности, найдут ли ее?
vata_putya 20 июня 2018 | 11:11
медведа дома + слуцкого и нет долга
marina27 20 июня 2018 | 11:20
Сокращать конечно же будут сотрудников предпенсионного возраста (((
ivar1964 20 июня 2018 | 11:23
А кто же будет создавать чудо-оружие? Пенемюнде закрывается?
greeg1 20 июня 2018 | 11:29
Ещё не утверждённая Думой пенсионная реформа даёт первые свои плоды. Технологический рывок будет будет потрясающим. Китайцы нервно курят в сторонке с ужасом предвкушая объём работы.
pulalala 20 июня 2018 | 11:48
Нах русским ракеты?
Боярышник и футбол затмили всё.
Пусть себе онанируют о футбольную штангу.
Так миру спокойнее.
alexisgross_062018 20 июня 2018 | 11:56
Оба-на рашкованы проснулись ;)) Это надо было начинать еще лет 5-7 назад - в период выхода из кризиса 2008 года ;)) И разговоры о продаже неиспользованных площадок в Филевской пойме идут не первый год.
Не знаю как на Хруничева, а вот при посещении китайцами Московского авиамоторного завода после 2 часов экскурсии прозвучало - Ну музей Мы осмотрели, спасибо !!! А когда будем сам завод осматривать ?!!!
gvzdk 20 июня 2018 | 12:01
Наверняка Рагозин придумал - голова!....
mihvol_56 20 июня 2018 | 12:12
В обезумевшей рашке, в её отсталой военно-космической отрасли, в основном работают люди пенсионного и предпенсионного возраста. Ежедневно наблюдаю, как в краснознаменное "НПО Импульс", головное в совке по созданию систем управления РВСН, хромая и с палочками идут от метро "Гражданский проспект" эти люди, создававшие ядерный щит совка.