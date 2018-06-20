Суд наказал украинского болельщика за проникновение на поле во время матча Россия-Саудовская Аравия
Хамовнический суд Москвы наказал украинского болельщика за проникновение на поле во время матча Россия-Саудовская Аравия. Он должен заплатить семь тысяч рублей штрафа, ему на полгода запретили посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий.
Как передает «Интерфакс», сам мужчина в ходе судебного заседания признал свою вину.
Комментарии12
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ematveev 20 июня 2018 | 11:05
Ой дураааак...
Украина же официально призвала бойкотировать ЧМ? Вернется на Украину - получит проблем за... Найдут, в общем, за что.
vladimir1_57 20 июня 2018 | 11:18
ematveev:
Да и почему он на ЧМ, а не в АТО?
pulalala 20 июня 2018 | 11:39
vladimir1_57:
Искал Вовочку. Поздороваться.
Жаль, не успел.
ltvjrhfn1 20 июня 2018 | 11:51
это фашизм! Рашка за всё ответит!
betaferon 20 июня 2018 | 11:10
А почему не 10 лет?
kamen_12 20 июня 2018 | 11:16
betaferon: Взорвать ничего не пытался, 7 тысяч достаточно. Россия правовое государство.
vikwlad 20 июня 2018 | 11:39
betaferon:
Могли бы и 20 лет дать, как Сенцову, якобы за намерение взорвать бомбу у двери "Единой России".
ltvjrhfn1 20 июня 2018 | 11:53
vikwlad:
Буту за намерение то же 20 дали.. такие вот времена в полицейских государствах.
andy66 20 июня 2018 | 11:20
только украинского наказали? )))
dobrodeyatel 20 июня 2018 | 11:27
andy66: он 2 дня назад стал гражданином Украины )))
tremens_delirium 20 июня 2018 | 11:29
andy66: ✄ только украинского наказали? ✄
Эхо только про украинского сообщило, как жертву режима. Остальные - банальные хулиганы.
benny_point 20 июня 2018 | 11:26
Случаем это не Славик Кофтун, телезвезда российских телеканалов, после очередного возлияния горячительного в российском кабаке?