Суд наказал украинского болельщика за проникновение на поле во время матча Россия-Саудовская Аравия

Хамовнический суд Москвы наказал украинского болельщика за проникновение на поле во время матча Россия-Саудовская Аравия. Он должен заплатить семь тысяч рублей штрафа, ему на полгода запретили посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий.

Как передает «Интерфакс», сам мужчина в ходе судебного заседания признал свою вину.