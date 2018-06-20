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11:00, 20 июня 2018

Сборная России практически гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира по футболу

Микроскопический шанс не выйти из группы еще существует. Для этого, правда, потребуются очень необычные обстоятельства.

Де-факто сборная России уже в плей-офф. Де-юре, официальная путевка в 1/8-ю финала будет оформлена в 20.00 по Москве. Произойдет это в том случае, если Уругвай не проиграет Саудовской Аравии. При этом существует ничтожная вероятность, что Россия из группы вообще не выйдет, а в плей-офф попадут как раз южноамериканцы с аравийцами. Для этого Саудовской Аравии нужно выиграть оба матча, желательно с крупным счетом, а России уступить Уругваю с разницей в 9 или более мячей. Вероятность такого расклада составляет что-то около одной десятитысячной доли процента.

Любопытно, что и Египет пока не потерял шансов на выход в плей-офф. Фараонам нужно, чтобы сегодня Саудовской Аравия победила Уругвай. Дальше Египет должен будет сам крупно обыграть Саудовскую Аравию. И если Уругвай при этом еще и проиграет России, то в плей-офф, вместе с хозяевами турнира, выйдут Салах и компания.

В федерации футбола Египта на это, очевидно, даже не надеются. После матча с Россией было объявлено об отставке главного тренера Эктора Купера. Контракт с ним не будет продлен.

Сегодня, также, состоятся два матча в группе В. Португалия сыграет с Марокко, а Испания – с Ираном.

Комментарии

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shlevet 20 июня 2018 | 11:05

Желаю и дальше нашим побед!

evgolius7 20 июня 2018 | 11:21

Не хочу подсказывать правительству, но в связи с острым чувством удовлетворения от успехов сборной, самое время запустить очередную экономическую подлянку.

tvitov66 20 июня 2018 | 11:36

evgolius7: да уж ... самое время для очередного прорыва ... и за одно в очередной раз отмараторить целевые платежи в накопительную часть ПФ

aisterh 20 июня 2018 | 11:59

evgolius7: Так они минималку на водку подняли :)

evgolius7 20 июня 2018 | 12:11

Минфин изменил минимальные цены на водку, коньяк и шампанское.
Цены на настойку боярышника останутся прежними.

roman_i_olga 20 июня 2018 | 11:21

shlevet: поставлю 20 рублей на саудовскую сенсацию

honduras_na_colime 20 июня 2018 | 11:21

shlevet: Удило ватное, от твоих желаний ничего не зависит.
Лучше ответь на простой вопрос: как в результате жеребьёвки с разнесением по корзинам в соответствии с рейтингом, могла получиться группа, где собрались сборные с таковыми местами в рейтинге: 14, 45, 67, 70.
70 это те, кому ты, удило, желаешь побед.

shlevet 20 июня 2018 | 11:23

honduras_na_colime: //Удило ватное,...//
Удило ватное - это твоя мать.
Итак, выкидыш ватной удилки, что тебя волнует? =)):-)

wien 20 июня 2018 | 11:33

shlevet: ну Маму трогать не стоило....Но Русским сапогом по его фейсу не помешало бы)

vilingrad 20 июня 2018 | 12:35

shlevet: Удило ватное - это моя мать."
Ватные патриоты- Иваны, не помнящие родства. Чем тебя мама не угодила, кроме того что тебя произвела, с дефектами?:)

kamen_12 20 июня 2018 | 11:24

honduras_na_colime: 70 это потому, что отборочного цикла небыло. Шагай на Колыму.

honduras_na_colime 20 июня 2018 | 11:37

kamen_12: // 70 это потому, что отборочного цикла небыло. Шагай на Колыму. //
Шагай на йух, но похоже, что тебе это понравится.
Ещё раз, для мозговых ампутантов: при жеребьёвках на ЧМ идёт рассеивание по корзинам.
В первую корзину попадают первые 8 команд из рейтинга на момент жеребьёвки.
Во вторую - вторые 8, и так далее.
Каким образом могла сформироваться группа с местами в рейтинге 14, 45, 67, 70?
Берём следующую группу, В.
Здесь уже всё нормально и естественно: 4, 10, 37, 41.
Следующая группа, С: 7, 11, 12, 36.
И так далее.
Никакого намёка на говногруппу 14, 45, 67, 70.
И причём здесь цикл, удило? У тебя задержка с месячными?
Уже дошло или ещё добавить?

//Удило ватное - это твоя мать.
Итак, выкидыш ватной удилки, что тебя волнует? =)):-)//
Гоvноед ватный, ты даже ругаешься как дети в песочнице.
А по сути есть что сказать?
Как такое количество дворовых команд могло собраться в одной группе, если их должны были рассеять?
Мой вопрос понятен?

vinibi_ 20 июня 2018 | 11:47

honduras_na_colime: У этой истерички с идиотской аватарой постоянный ПМС- забаньте гадость эту -не пачкайтесь об эту мерзость!!!

kamen_12 20 июня 2018 | 11:54

honduras_na_colime: Либерасты и хохлы попали ...уй! Несмотря на месячные!

skull9 20 июня 2018 | 12:11

honduras_na_colime: Хозяин чемпионата всегда попадает в группу А из первой корзины. 8 по рейтингу идёт во вторую корзину. Повторяю: ВСЕГДА. НА ВСЕХ ЧМ. Дальше тупо жребий.
Понял или нарисовать?)

vinibi_ 20 июня 2018 | 11:41

kamen_12: Номерной- дело не в отсутствии отборочных матчей--- а в банальном бабле и желании путиноидов ради имиджа засидельца покупать все и вся!!!

vinibi_ 20 июня 2018 | 11:25

honduras_na_colime: Эта патологическая тетя истеричка с глупой аватарой -давно мною забанена,ввиду своей особой инфантильной дерьмовитости!!!

wien 20 июня 2018 | 11:31

honduras_na_colime: выпей пургена) Вы пургамёт!

honduras_na_colime 20 июня 2018 | 11:43

wien: Вылезь из ватника, сними валенки и ушанку, очисться от собственной рыганины, в которой ночевал.
А потом попытайся понять, что у тебя спрашивают.
Во всех группах, кроме той, куда попала Путирашка, есть нормальные рассеяния по рейтингам. Как и должно быть после правильной жеребьёвки.
Но одна группа, куда попала твоя углеводородина, отличается патологически низким общим рейтингом: команда со вторым показателем на 45-м месте.
Как такое может быть, если происходит рассеяние согласно рейтингу?
Это понятно, что для обрыганного ватника то, что я излагаю, сложнее квантовой механики.
Но у взрослых хотя бы спросить можешь?

pit_heap 20 июня 2018 | 11:51

honduras_na_colime: Сборная страны,которая принимает ЧМ возглавляет группу А независимо от рейтинга.
Кстати такие группы встречаются и без сборной- хозяйки турнира.Например сборная Украины на ЧМ-2006 была в группе с Саудитами, Тунисом и Испанией.Почти точно такая же группа как сейчас у России.

honduras_na_colime 20 июня 2018 | 12:12

pit_heap: // Сборная страны,которая принимает ЧМ возглавляет группу А независимо от рейтинга. //
Это да, но остальных-то всё равно должны рассеивать.
Я уже не поленился подбить средний рейтинг каждой группы, и вот что получилось:
A - 49
B - 23
C - 17
D - 24
E - 16
F - 24
G - 23
H - 28
Разница бросается в глаза даже пиплу, не привыкшему много работать с числовыми данными.
Можно представить весь этот позор в ещё более кратком и наглядном виде.
Средний рейтинг группы, где РФ - 49.
Средний рейтинг остальных групп - 22.
Это ещё не 62,7% Едро в сотне округов одного города, но уже нечто близкое.
Моя мысль понятна?

tom_tom 20 июня 2018 | 11:41

Куда попрятались все казаки и росгвардейцы? Что за вакханалия на улицах?

Почему всякие разрисованные граждане с иностранным говором мешают проходу православных граждан?

mikhail_spb_ 20 июня 2018 | 11:11


На радостях можно вообще пенсии отменить!
Ну их к чёрту, когда такая игра!

blinorozhiy_chmo 20 июня 2018 | 11:14

Хохлы бесятся? )))) Беситесь. Значит всё отлично! )))

wien 20 июня 2018 | 11:35

blinorozhiy_chmo: : Хахахаха красиво)

evgolius7 20 июня 2018 | 11:15

На Красной площади прошел стихийный митинг ликующих российских болельщиков.
Все дружно скандировали: «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!».
Кстати, деду в Кремле это очень понравилось.

tks 20 июня 2018 | 11:40

evgolius7: Интересно, как скоро в британских и появится инфа, что некто похожий на Рамзана Ахматовича Кадырова договорился с саудитами и фараонами о "сдаче" матчей? ;')))

tks 20 июня 2018 | 11:42

tks: ...в британских источниках - таблоидах то бишь ;')))

kamen_12 20 июня 2018 | 11:19

mikhail_spb_: Либерасты не понимают, что поднимая бучу против повышения пенсий, раздражают ЕС. Там давно 67 для мужчин и женщин.

tks 20 июня 2018 | 11:44

kamen_12: Ага, и условия труда давно такие же.

kamen_12 20 июня 2018 | 11:49

tks: Производительность труда больше, это означают работают как кони.

tks 20 июня 2018 | 11:55

kamen_12: Ага, как любимая лабрадориха Кони вашего Гаранта: с обязательными перерывами, и всё такое ;)))

gena462 20 июня 2018 | 12:04

kamen_12: Соврамши, гражданин, там если вникнуть совсем другая история и естественно у всех по разному, а многие могут в допенсионный период не работать и получать пособие во много раз больше российской пенсии.

lager23 20 июня 2018 | 12:07

kamen_12: с той лишь разницей что пенсии у них (ЕС) в 5 и более раз выше и государство работает на людей, а не повёрнуто к ним "ж@пой"..., согласны?

kamen_12 20 июня 2018 | 13:04

lager23: Сколько заплатил в пенсионный фонд, столько получил. Экономика-частный сектор, Путин не пляшет.

plesha 20 июня 2018 | 11:26

mikhail_spb_: И детские пособия!

shlevet 20 июня 2018 | 11:26

mikhail_spb_: //....вообще пенсии отменить!...//
Светлолицые неполживые выучили только одну тему - про пенсии и вставляют её к месту и не к месту, не задумываясь о том, что выглядят при этом просто глупо

lager23 20 июня 2018 | 12:11

shlevet: глупо выглядит нищая РФ, тратящая миллиарды на удовлетворение амбиций коротышки и кремлеботы, вроде вас!

vlabumur 20 июня 2018 | 11:33

mikhail_spb_: На радостях можно вообще пенсии отменить!
+++++++++++++++++++++++++++++
Вы мыслите очень креативно. Вам премьером работать!

peresvet73 20 июня 2018 | 11:19

Российская сборная поднатужится и реализует этот шанс.

vlabumur 20 июня 2018 | 11:28

Микроскопический шанс не выйти из группы еще существует.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Этого шанса нет.
Вопрос на кого попадем ?Испания,Португалия? А вдруг ......ИРАН?

pulalala 20 июня 2018 | 11:35

Россия - чемпион!
И пенсии - нах.!

pampey 20 июня 2018 | 11:37

Неужели одно лишь упоминание о Навальном было причиной того, что Уткин не будет больше комментировать матчи на 1-ом канале. Если так, то, как ясно, начался период "Салтыкова-Щедрина", который почти всегда предшествует краху режима с той лишь разницей, что сейчас все процессы ускорились.

liquidsky__ 20 июня 2018 | 11:57

pampey: Уткин упоминал Навального? о5 пили с утра?

tks 20 июня 2018 | 11:37

Это такой же шанс, как если гвозди микроскопом забивать ;')))

tks 20 июня 2018 | 11:52

tks: Срочные новости последнего часа!!!

Египетскому футболисту, забившему автогол, только что дали паспорт РФ, квартиру в Крыму и Вику Лопырёву.

vovan_pgory 20 июня 2018 | 11:49

Буду надеется на эту ничтожную долю процента. России не место в плей-офф.

amrigo 20 июня 2018 | 12:07

Наши должны поскорее продуть, чтобы царю рейтинг подпортить, ни в коем случае нельзя побеждать.

alexandr400 20 июня 2018 | 12:15

amrigo: Все должно дойти до абсурда, таков закон жанра. Поэтому должна быть ураганная победа, чтобы окончательно крыши снесло. А потом..и расплата. Все идет правильно.

alexandr400 20 июня 2018 | 12:07

Ну все, теперь еще какую-нибудь реформу протащат под шумок, типа конфискации земельных участков у дачников или налог на детей. Наблюдаем!

srk2658lu 20 июня 2018 | 12:10

Салах практически не взаимодействовал с другими игроками. Что мало тренировались. Это вам не в Ливерпуле играть.
Нападения нет, три ошибки в защите.
И судейство нечёткое, наши валяли захватами игроков Египта об землю...без карточек

ltyio 20 июня 2018 | 12:11

Понятно, что сборная России не станет чемпионом и не войдет в тройку лидеров, но пока футболисты радуют своих болельщиков. Но хотелось бы узнать у тех, кто тут пишет негатив и выеживается друг перед другом изливанием желчи - вы хоть чему-то в жизни радуетесь, хоть что-то вас удовлетворяет, ну хотя бы близость с женщиной ? Или для вас в вашей серой и беспросветной жизни под игом "кровавого режима" единственная радость - услышать или придумать что-то плохое про свою страну ?

minerr 20 июня 2018 | 12:42

ltyio: ну хотя бы близость с женщиной
-----

У них сейчас в тренде близость с матрасом. Женщины их уже не интересуют.

(комментарий скрыт)

juju11 20 июня 2018 | 12:23

Вал Мишель @VALMICHEL7

Сборная Египта доказала, что ЧМ может быть не убыточным, а вполне доходным делом.
Как учил Талейран: Вовремя сдать - это не сдать, а получить!

Сценическое мастерство египтян (особенно доставил 2-й гол с "забытым" в центре штрафной соперником) здесь: https://www.youtube.com/watch?v=AygUlfmQgBs&feature=player_embedded&app=desktop

minerr 20 июня 2018 | 12:45

juju11: ЧМ может быть не убыточным, а вполне доходным делом.
----------------
Ага... и немцы это же подтвердят - они не слабо наварили на мексиканцах.

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