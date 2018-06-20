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10:30, 20 июня 2018

Слуцкий закончил комментирование игр Чемпионата мира по футболу, поскольку начинаются тренировочные сборы его клуба

Леонид Слуцкий закончил комментирование игр Чемпионата мира по футболу, поскольку начинаются тренировочные сборы его клуба. Об этом «Интерфаксу» сказал представитель Первого канала. Ранее стало известно, что бывший наставник российской сборной возглавил нидерландский клуб «Витесс».

Накануне в конце трансляции на сайте первого канала специалист объявил, что больше не будет комментировать матчи Чемпионата мира, но о причинах такого решения не сказал.

В то же время многие вспомнили, что на днях в одном из эфиров Слуцкий упоминал имя Алексея Навального.

Комментарии

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piter_ug 20 июня 2018 | 10:40

//закончил комментирование игр Чемпионата мира по футболу, поскольку...//

... у питерских из подворотни приключилась диарея при упоминании им Навального.

post_v 20 июня 2018 | 10:59

piter_ug:
===========
хана грузоперевозчикам ?

теперь "навальный груз" запретят ....от слова "совсем" ?

bozman_xl 20 июня 2018 | 10:41

Ну. если Слуцкий упомянул фамилию Навальный, и его отстранили от ТВ, то не дай бог самому Путину назвать Навального Навальным! Чё будет, чё будет!! Как минимум лишится президентского кресла, а то и двушечку получит. Вот и боится, бедняжка..

molchun 20 июня 2018 | 10:42

И жнец и швец и на дуде игрец. Только все у него плохо получается. Hall чуть не отправил в низшую лигу. Слава Богу вовремя уволили. Теперь в Голландии будет разваливать команду.

vatarasha 20 июня 2018 | 10:42

вождю не понравилось упоминание робин гуда Навального в прямом эфире...вот и отомстил. идет 37 год.

tks 20 июня 2018 | 10:52

Нужно сделать проще: запретить слова: "навал" (сущ.), "навалиться" (глаг.), "навалить" (глаг.), "навальный" (прилаг.), а их употребление без пометки "запрещено в РФ" приравнять к экстремистской деятельности!

post_v 20 июня 2018 | 11:02

tks:
=====
в Петербурге активиста осудили на 25 суток за демонстрацию надувного желтого утенка
вот уж где экстремизьм!

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