Леонид Слуцкий закончил комментирование игр Чемпионата мира по футболу, поскольку начинаются тренировочные сборы его клуба. Об этом «Интерфаксу» сказал представитель Первого канала. Ранее стало известно, что бывший наставник российской сборной возглавил нидерландский клуб «Витесс».

Накануне в конце трансляции на сайте первого канала специалист объявил, что больше не будет комментировать матчи Чемпионата мира, но о причинах такого решения не сказал.

В то же время многие вспомнили, что на днях в одном из эфиров Слуцкий упоминал имя Алексея Навального.