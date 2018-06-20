Олег Сенцов уверен в своей победе и не собирается прекращать голодовку – она длится уже больше месяца

В своем письме к критику Андрею Плахову украинский режиссер поблагодарил тех кинематографистов, кто открыто поддерживает его на официальных площадках. Само письмо было написано четыре дня назад.



Как добавил сам Плахов на своей странице в Фейсбуке, он уверен в невиновности Сенцова и считает его жертвой политических интриг.

В России Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов.