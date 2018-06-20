Z Архив новостей новости
5 25 6 626
10:30, 20 июня 2018

Олег Сенцов уверен в своей победе и не собирается прекращать голодовку – она длится уже больше месяца

В своем письме к критику Андрею Плахову украинский режиссер поблагодарил тех кинематографистов, кто открыто поддерживает его на официальных площадках. Само письмо было написано четыре дня назад.

Как добавил сам Плахов на своей странице в Фейсбуке, он уверен в  невиновности Сенцова и считает его жертвой политических интриг.

В России Сенцов был приговорен к  20 годам лишения свободы по обвинению в  подготовке терактов.

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ematveev 20 июня 2018 | 10:39

По законам жанра вскоре должно быть громко объявлено, что Сенцов написал завещание.

ematveev 20 июня 2018 | 10:41

ematveev:
И почему, кстати, у него до сих пор не было Денисовой? Уже можно, вчера все согласовано и разрешения получены, но теперь она к нему почему-то не рвется?
Почему?

danko1 20 июня 2018 | 10:53

ematveev: А почему Сенцова судили вообще за терроризм, если он даже не участвовал в поджоге двери штаба ЕР, а за разгромы штаба Навального даже не штрафуют.
Да и намерение уничтожить памятник Ленину можно считать именно БОРЬБОЙ с терроризмом, как уничтожение памяти основателя террора в современной России.
Полный беспредел даже осуждение Сенцова.

timwlad74 20 июня 2018 | 10:59

ematveev: И почему, кстати, у него до сих пор не было Денисовой? Уже можно, вчера все согласовано и разрешения получены, но теперь она к нему почему-то не рвется?
Почему?
---------------
Ну так вчерашняя стихийная атака на Верховную Раду шахтёров и бойцов из зоны АТО показала,что народ Украины ищут лидеров для свержения ныне действующей власти нацистов большевиков жидобандеровцев.
Господин Карасёв об этом прямо говорил на передаче господина Соловьёва и это все подтвердили ,мол проведение "ночи длинных ножей" и холокост это нормальное для эволюционного развития человечества так как и в Библии об этом сказано на примере Моисея что зажрался и о вечном жиде которое всегда жадность губит.

ematveev 20 июня 2018 | 10:46

ematveev:
Ну и еще в тему: в Крыму сидит некто Балух. Украинец, по статье за кражу. То есть чисто вор. Голодает уже БОЛЬШЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ.
Но никого в мире Балух не интересует. И Денисова за него не топит. И не рвется к нему. А почему? Потому что вора ну совсем уж трудно признать политическим...

А его голодовка больше четверти года впечатляет, конечно...

golfinder 20 июня 2018 | 10:39

Давай продолжай, так держать. Побей рекорд доктора Хайдера 218 дней.

piterjanis 20 июня 2018 | 10:50

golfinder: Доктор Хайдер снова начал есть(группа Ноль)

dekadik 20 июня 2018 | 11:15

golfinder: доктор был аферист...его потом разоблачили

vt1978 20 июня 2018 | 10:39

Мало того что так любимый либералистической публикой Сенцов бандит и террорист, так и еще дешевый клоун. Уровня бабчинки. Голодать месяц невозможно, он бы уже давно того. Он принимает пищу но несколько другим способом, отличным от традиционного. Принимает и продолжает развадить российскую недалекую либералистическую публику.

max3446 20 июня 2018 | 11:10

vt1978: он уже на 2 кг в весе набрал. Скоро наверное в дверь камеры проходить не будет. Как Савченков будет

semper_fidelis 20 июня 2018 | 10:41

Ну да, ну да.. Ирландцы столько не выдерживали, умирали. А понадусеры - сверхчеловеки, ага. И этот Плахов либеральной национальности: "Я материалов дела не знаю, но приговор несправедлив!" Претендент на звание чудило месяца.

volgin_iw 20 июня 2018 | 11:14

semper_fidelis: Киборги, они такие: бегают без ног, стреляют без рук, видят без глаз.

fastttis 20 июня 2018 | 10:43

видимо тоже пойдет по пути Нади... Россия-тюрьма-голодовка с клизмой детского питания.. кудахтанье Рады-визг гейропы- обмен- Украина-Рада- тюрьма- проклятие Рады-молчание гейропы)

noxepy_7_40_ 20 июня 2018 | 10:43

Сенцов голодает больше месяца... Ну, стыдоба))) А что через год скажет? Скакуны - дьявольские клоуны из погорелого цирка)))

shlevet 20 июня 2018 | 10:43

Сначала подобные ему делают не думая идиотские поступки, в результате которых могли бы пострадать и погибнуть люди, а потом они делают из себя мучеников.
Но, подобных "голодающих" уже видели и не раз и государство не пойдет на поводу у осужденных

lion64__2 20 июня 2018 | 10:46

Этот бандит и террорист должен весь срок отсидеть, от звонка до звонка. Мало ли что у него погоняло "режиссёр". На исторической родине либерастов давно бы уже в расход пустили и зарыли завёрнутым в свиную шкуру где-то на помойке.

radionews 20 июня 2018 | 10:48


Тут другое подчеркнуло непреходящую мерзотность русского мира: обращение так называемых "русских деятелей культуры" к своему пахану.

Рашки, как там у вас, такую челобитную подают стоя на коленях или подползают прямо на пузе к высочайшим ботиночкам?

Отвратительный холуйский текст.

Актриса Чулпан Хаматова план по построению в России Северной Кореи не только выполнила, но и перевыполнила.

trans 20 июня 2018 | 10:55

Крысы путинские. Сфабриковали уголовное дело и глумятся, уроды моральные.

jblack2 20 июня 2018 | 11:03

Дело плохо!
Уже галлюцинации голодные начались у человека...

lion64__2 20 июня 2018 | 11:06

jblack2: белая горячка от злоупотребления пывом и горилкой началась?

vlabumur 20 июня 2018 | 11:04

Ирландская голодовка 1981 года в тюрьме Мейз
Десять человек умерло 73 дня самый большой срок,46 дней самый маленький срок до смерти.

Пошло делать шоу голодовка.

max3446 20 июня 2018 | 11:06

Уникальный случай голодания произошел в ирландском городе Корке. Группа из 11 ирландских патриотов во главе с градоначальником Корка лордом Теренцием Мак-Суини, находясь в тюрьме, объявила о бессрочной голодовке в знак протеста против британского господства в их стране. День за днем газеты передавали новости из тюрьмы, и на 20-й день они стали утверждать, что узники умирают, что уже послано за священником, родственники заключенных собрались у ворот тюрьмы. Такие сообщения поступали на 30-й, 40-й, 50-й, 60-й и 70-й день. Однако первый узник (Мак-Суини) умер только на 74-й день, второй — на 88-й день, остальные девять человек на 94-й день отказались от голода, постепенно набрали вес и остались живы.

Так что террористу Сенцову есть еще куда голодать

zolingen 20 июня 2018 | 11:09

При всем уважении, голодовка выше месяца-фарс.

volgin_iw 20 июня 2018 | 11:12

Пусть голодает все 20 лет лишения свободы. Выйдет на волю рекордсменом Гиннесса.

neitral_n 20 июня 2018 | 11:17

Цели Сенцова и Путина слились воедино. Сенцов понял. что чем больше трескотни вокруг его имени, тем больше вероятность его обмена на .... кого-нибудь ( Ярошенко, например. Ибо на Бута он не потянет) Торги, скорее всего уже стартовали. Умирать он не хочет,да ему и не дадут это сделать. Короче, Савченко - 2.

Самое обсуждаемое

Блоги

Илья Варламов блогер

Космос нам не нужен: Пулковскую обсерваторию закрывают ради ЖК Это всё, что вам нужно знать о том, как Россия сегодня относится к своей науке и истории…

5 201 6 33069 13.06
Kпетербург, чиновники, наука, недвижимость, мнения
Блоги

В Подмосковье проходят обыски у главы Серпуховского района Александра Шестуна Сегодня утром к нему домой пришли вооруженные люди в масках…

5 84 6 34723 13.06
Kобщество, политика, видео, события
Блоги

Суд в Иркутске постановил не сносить памятник адмиралу Колчаку По мнению истцов, памятников достойны только люди с безупречной репутацией, а Колчак таковым не является…

5 194 6 15281 16.06
Kиркутск, памятники, история, фото, суды, общество, события
Блоги

Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…

5 168 6 14445 19.06
Kрф, сша, терроризм, политика, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мне в Украине очень многое нравится и очень многое меня отвращает. Ужасает…

5 363 6 31610 15.06
#слушать 01:45:37 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

«В МГУ давно имеет место опасное сращение административной верхушки и спецслужб» Заявление инициативной группы МГУ о необходимости борьбы с репрессивной системой в университете…

5 67 6 23659 13.06
Kмгу, фсб, образование, события
Интервью A-Team

Марьяна Наумова гость: Марьяна Наумова многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу

Путин – очень удобный человек, если нам надо всех собрать вместе, мы такие классные патриоты, у нас есть Путин, у нас новый президент. Если у нас уж есть общий враг, это тоже Путин…

5 116 6 17752 13.06
#слушать 48:41 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 71 6 8178 18.06
Блоги

Владимир Познер журналист

Свобода или колбаса? Не знаю, преследовала ли Кричевская иную цель, чем просто рассказать о «деле» Собчака. Но для меня главное в этом фильме – вопрос о выборе, вопрос о том, чем готов и не готов жертвовать народ. В данном случае ответ совершенно ясен…

5 338 6 81834 13.06
Kсобчак, политика, мнения
Блоги

Кусок эфира

Марьяна Наумова: Вы вообще не увидите разницы между Москвой и Донецком Там есть все признаки отдельного государства, там есть границы, там органы, там есть правительство, которое избрал народ…

5 156 6 19130 14.06
Kдонецк, политика, украина, эфиры, мнения
Блоги

Российское консульство в Одессе закидали «кровавыми мячами» В руках участники пикета держали красно-черные плакаты на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в России…

5 193 6 23670 17.06
Kукраина, рф, акции, фото, политика, события
Блоги

Анастасия Федоренчик блогер, журналист

Повысить нельзя отменить Другой вопрос, что пенсия — это святая корова, оберегаемая со времен почтальона Печкина, который, как мы помним, только «жить начинал». И любая попытка её зарезать должна вызывать противодействие левых сил, дестабилизировать ситуацию и вообще лодку качать…

5 90 6 11159 15.06
Kпенсии, правительство, общество, мнения
Блоги

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...

5 129 6 16620 00:36
Kсша, политика, оон, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Один день возрожденного Арканара Тем временем продолжает голодать Олег Сенцов. Зато выиграли у Саудовской Аравии в футбол. И гром реляций об этой победе заслоняет в сознании подавляющего большинства россиян все, перечисленное выше…

5 109 6 14440 15.06
Kполитика, рф, общество, футбол, чм-2018, мнения
Блоги

Фото дня

Россия – Саудовская Аравия 5:0 В компенсированное время второго тайма Черышев оформил дубль…

5 203 6 26913 14.06
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, события
Блоги

Леонид Гозман политик

На фоне Гитлера снимается семейство… Был «Сталин» с усами и с Золотой Звездой на кителе в подземном переходе у Охотного Ряда, были фотографировавшиеся с ним «москвичи и гости столицы». Была полиция, которая не обращала на происходящее никакого внимания…

5 189 6 27824 16.06
Kистория, сталин, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Президент Литвы призывает Запад сохранять готовность на случай возможной агрессии России Политик настаивает на том, что российские войска на границе с Прибалтикой и Польшей в десять раз сильнее, чем войска НАТО…

5 27 6 17022
Интервью Интервью

Евгений Чичваркин гость: Евгений Чичваркин бизнесмен, инвестор «Hedonism Wines»

Я не хаю Россию, я Россию очень люблю. Я считаю, что бандиты, которые у власти, не имеют никакого отношения вообще к нашей стране. Они просто всё портят и срывают чужие яблоки…

5 84 6 125022 13.06
#слушать 45:22 8читать ;смотреть $скачать 10.4 МБ
Kобщество, экономика, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Для вас Станислав Говорухин в первую очередь…
5 0 6 14270 14.06
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…

5 519 6 696526 18.06
Kпенсии, рф, власть, экономика, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Говорить о Собчаке, стерилизовав его фигуру от огромного и всесильного влияния петербургской мафии — это такая же глупость, как пытаться объяснить работу швейной машинки цветом нити…

5 138 6 206518 18.06
8читать ;смотреть
Kсобчак, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7064951
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3538003

Сегодня в эфире