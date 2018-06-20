Олег Сенцов уверен в своей победе и не собирается прекращать голодовку – она длится уже больше месяца
В своем письме к критику Андрею Плахову украинский режиссер поблагодарил тех кинематографистов, кто открыто поддерживает его на официальных площадках. Само письмо было написано четыре дня назад.
Как добавил сам Плахов на своей странице в Фейсбуке, он уверен в невиновности Сенцова и считает его жертвой политических интриг.
В России Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов.
Комментарии25
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ematveev 20 июня 2018 | 10:39
По законам жанра вскоре должно быть громко объявлено, что Сенцов написал завещание.
ematveev 20 июня 2018 | 10:41
ematveev:
И почему, кстати, у него до сих пор не было Денисовой? Уже можно, вчера все согласовано и разрешения получены, но теперь она к нему почему-то не рвется?
Почему?
danko1 20 июня 2018 | 10:53
ematveev: А почему Сенцова судили вообще за терроризм, если он даже не участвовал в поджоге двери штаба ЕР, а за разгромы штаба Навального даже не штрафуют.
Да и намерение уничтожить памятник Ленину можно считать именно БОРЬБОЙ с терроризмом, как уничтожение памяти основателя террора в современной России.
Полный беспредел даже осуждение Сенцова.
timwlad74 20 июня 2018 | 10:59
ematveev: И почему, кстати, у него до сих пор не было Денисовой? Уже можно, вчера все согласовано и разрешения получены, но теперь она к нему почему-то не рвется?
Почему?
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Ну так вчерашняя стихийная атака на Верховную Раду шахтёров и бойцов из зоны АТО показала,что народ Украины ищут лидеров для свержения ныне действующей власти нацистов большевиков жидобандеровцев.
Господин Карасёв об этом прямо говорил на передаче господина Соловьёва и это все подтвердили ,мол проведение "ночи длинных ножей" и холокост это нормальное для эволюционного развития человечества так как и в Библии об этом сказано на примере Моисея что зажрался и о вечном жиде которое всегда жадность губит.
ematveev 20 июня 2018 | 10:46
ematveev:
Ну и еще в тему: в Крыму сидит некто Балух. Украинец, по статье за кражу. То есть чисто вор. Голодает уже БОЛЬШЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ.
Но никого в мире Балух не интересует. И Денисова за него не топит. И не рвется к нему. А почему? Потому что вора ну совсем уж трудно признать политическим...
А его голодовка больше четверти года впечатляет, конечно...
golfinder 20 июня 2018 | 10:39
Давай продолжай, так держать. Побей рекорд доктора Хайдера 218 дней.
piterjanis 20 июня 2018 | 10:50
golfinder: Доктор Хайдер снова начал есть(группа Ноль)
dekadik 20 июня 2018 | 11:15
golfinder: доктор был аферист...его потом разоблачили
vt1978 20 июня 2018 | 10:39
Мало того что так любимый либералистической публикой Сенцов бандит и террорист, так и еще дешевый клоун. Уровня бабчинки. Голодать месяц невозможно, он бы уже давно того. Он принимает пищу но несколько другим способом, отличным от традиционного. Принимает и продолжает развадить российскую недалекую либералистическую публику.
max3446 20 июня 2018 | 11:10
vt1978: он уже на 2 кг в весе набрал. Скоро наверное в дверь камеры проходить не будет. Как Савченков будет
semper_fidelis 20 июня 2018 | 10:41
Ну да, ну да.. Ирландцы столько не выдерживали, умирали. А понадусеры - сверхчеловеки, ага. И этот Плахов либеральной национальности: "Я материалов дела не знаю, но приговор несправедлив!" Претендент на звание чудило месяца.
volgin_iw 20 июня 2018 | 11:14
semper_fidelis: Киборги, они такие: бегают без ног, стреляют без рук, видят без глаз.
fastttis 20 июня 2018 | 10:43
видимо тоже пойдет по пути Нади... Россия-тюрьма-голодовка с клизмой детского питания.. кудахтанье Рады-визг гейропы- обмен- Украина-Рада- тюрьма- проклятие Рады-молчание гейропы)
noxepy_7_40_ 20 июня 2018 | 10:43
Сенцов голодает больше месяца... Ну, стыдоба))) А что через год скажет? Скакуны - дьявольские клоуны из погорелого цирка)))
shlevet 20 июня 2018 | 10:43
Сначала подобные ему делают не думая идиотские поступки, в результате которых могли бы пострадать и погибнуть люди, а потом они делают из себя мучеников.
Но, подобных "голодающих" уже видели и не раз и государство не пойдет на поводу у осужденных
lion64__2 20 июня 2018 | 10:46
Этот бандит и террорист должен весь срок отсидеть, от звонка до звонка. Мало ли что у него погоняло "режиссёр". На исторической родине либерастов давно бы уже в расход пустили и зарыли завёрнутым в свиную шкуру где-то на помойке.
radionews 20 июня 2018 | 10:48
Тут другое подчеркнуло непреходящую мерзотность русского мира: обращение так называемых "русских деятелей культуры" к своему пахану.
Рашки, как там у вас, такую челобитную подают стоя на коленях или подползают прямо на пузе к высочайшим ботиночкам?
Отвратительный холуйский текст.
Актриса Чулпан Хаматова план по построению в России Северной Кореи не только выполнила, но и перевыполнила.
trans 20 июня 2018 | 10:55
Крысы путинские. Сфабриковали уголовное дело и глумятся, уроды моральные.
jblack2 20 июня 2018 | 11:03
Дело плохо!
Уже галлюцинации голодные начались у человека...
lion64__2 20 июня 2018 | 11:06
jblack2: белая горячка от злоупотребления пывом и горилкой началась?
vlabumur 20 июня 2018 | 11:04
Ирландская голодовка 1981 года в тюрьме Мейз
Десять человек умерло 73 дня самый большой срок,46 дней самый маленький срок до смерти.
Пошло делать шоу голодовка.
max3446 20 июня 2018 | 11:06
Уникальный случай голодания произошел в ирландском городе Корке. Группа из 11 ирландских патриотов во главе с градоначальником Корка лордом Теренцием Мак-Суини, находясь в тюрьме, объявила о бессрочной голодовке в знак протеста против британского господства в их стране. День за днем газеты передавали новости из тюрьмы, и на 20-й день они стали утверждать, что узники умирают, что уже послано за священником, родственники заключенных собрались у ворот тюрьмы. Такие сообщения поступали на 30-й, 40-й, 50-й, 60-й и 70-й день. Однако первый узник (Мак-Суини) умер только на 74-й день, второй — на 88-й день, остальные девять человек на 94-й день отказались от голода, постепенно набрали вес и остались живы.
Так что террористу Сенцову есть еще куда голодать
zolingen 20 июня 2018 | 11:09
При всем уважении, голодовка выше месяца-фарс.
volgin_iw 20 июня 2018 | 11:12
Пусть голодает все 20 лет лишения свободы. Выйдет на волю рекордсменом Гиннесса.
neitral_n 20 июня 2018 | 11:17
Цели Сенцова и Путина слились воедино. Сенцов понял. что чем больше трескотни вокруг его имени, тем больше вероятность его обмена на .... кого-нибудь ( Ярошенко, например. Ибо на Бута он не потянет) Торги, скорее всего уже стартовали. Умирать он не хочет,да ему и не дадут это сделать. Короче, Савченко - 2.