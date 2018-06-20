Мосгорсуд отказался публиковать апелляционное определение по делу Алексея Улюкаева
Это связано с тем, что в материалах есть показания главы «Роснефти» Игоря Сечина, — пояснили РИА в пресс-службе суда. Эти показания были даны в закрытом режиме. Суд по закону должен изложить их и дать им анализ.
Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в два миллиона долларов от главы Роснефти. Сам бывший министр экономического развития вины не признает и называет случившееся провокацией.
Комментарии4
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spb_aborigen 20 июня 2018 | 10:38
Наш суд, по закону, ничего не должен, потому, что не знаком с законом.
danko1 20 июня 2018 | 10:46
spb_aborigen: Тем более, что о масштабах воровства и лжи Игоря Ивановича население знать ничего не должно.
За разоблачение его афер из Сбербанка аналитиков уволили.
ed10075 20 июня 2018 | 10:44
А чего так? Стыдно за своё решение?
platonnekafrin 20 июня 2018 | 10:56
Определенно, независимый - шлет всех, кто ниже его чином.