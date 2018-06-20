Мосгорсуд отказался публиковать апелляционное определение по делу Алексея Улюкаева

Это связано с тем, что в материалах есть показания главы «Роснефти» Игоря Сечина, — пояснили РИА в пресс-службе суда. Эти показания были даны в закрытом режиме. Суд по закону должен изложить их и дать им анализ.

Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в два миллиона долларов от главы Роснефти. Сам бывший министр экономического развития вины не признает и называет случившееся провокацией.