Пассажира московского метро обязали возместить ущерб в 20 тысяч рублей за падение на рельсы. Это первый случай, когда столичный Метрополитен обратился в суд с подобным иском, отмечают в ТАСС.

Суд согласился с требованиями транспортной компании, и теперь мужчина должен возместить расходы на реабилитацию машиниста, а также зарплату за тот период, что сотрудник метро проходил курс лечения. Инцидент, ставший поводом для судебного разбирательства, произошел больше года назад. Тогда мужчина сошел с платформы на пути под проходящий поезд, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Благодаря быстрой реакции машиниста – он применил экстренное торможение – трагедии удалось избежать.

В пресс-службе Московского Метрополитена отметили, что пассажиры должны осознавать свою ответственность. В данном случае действия мужчины могли привести и к более существенным последствиям – из-за резкого торможения другие пассажиры могли получить травмы, подчеркнули в подземке. Кроме того, инцидент привел к задержке в движении поездов. В Метрополитене считают важным предотвращать подобные ситуации.

Практику взыскания ущерба с пассажиров столичный Метрополитен планирует сделать постоянной. Как пояснили в пресс-службе предприятия, иски грозят тем, кто провоцирует сбои в графике движения поездов.