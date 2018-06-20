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10:30, 20 июня 2018

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о родных языках

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о родных языках. Их  изучение в национальных регионах станет добровольным, они не будут преподаваться детям в ущерб русскому языку, — говорится в тексте документа.

Депутаты пошли на компромисс с критиками закона, которые опасались, что языки народов России «окажутся в загоне», — пишет Российская газета. В  документе никак не затронуто существование понятия «государственный язык национальной республики».

Второе чтение готовится в июле.

Комментарии

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mikhail_spb_ 20 июня 2018 | 10:33


Народам России требуется единый нацдилер, единая партия и единый язык!

tvitov66 20 июня 2018 | 10:34

mikhail_spb_: вот так федерация по факту превращается в империю ...

ed10075 20 июня 2018 | 10:41

mikhail_spb_: ... и единый язык, чтобы вылизывать этим языком сапоги нацлидеру.

luger_max_otto 20 июня 2018 | 10:42

Эть точно, по образцу "Один народ, одна страна, один вождь!"

timwlad74 20 июня 2018 | 10:46

mikhail_spb_: Народам России требуется единый нацдилер, единая партия и единый язык!
---------------
Ну да ,экономическая целесообразность диктует свои условия интеграции .
За всё надо платить.
Потому у США,Израиля и Украины большие проблемы,что возомнили о том,что им все обязаны,а они никому ничего.
в Библии на этот счёт говорится на примере ошибки Моисея.
Ну потом в искустве и литературе появились произведения о вечном драконе и вечном еврее.,мол жадность фраеров губит,коли по стопам того пойдёшь против чего сам противостоял.
Ну это типа на примере Каина и Иуды которых Бог запретил убивать за их преступления,то есть в буквальном смысле указал не следовать этим путём который ведёт к самоистреблению указав на то,что Каин и Иуда повесились.
Так что интеграция и оптимизация будет происходить из экономической целесообразности.
Скоро индейцы США бомжевать отправятся так как закончится у них национальный коммунизм за чужой счёт.
Потому в Израиль и пришли немцы управленцы под охраной немецкой военной базы чтобы евреи вместе с Израилем не повторили то что было с евреями и Израилем три тысячи лет назад,развалились ,распались и разбрелись бомжевать.
Так что содержать надобно свой заявленный статус.Другие содержать не будут.

testmeter 20 июня 2018 | 10:59

timwlad74: Ты тесты на IQ проходило когда-нибудь? Хотя-бы ради интереса

ivar1964 20 июня 2018 | 10:51

mikhail_spb_: Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer!

zztop1960 20 июня 2018 | 10:34

И кто там вякает на Прибалтику и Украину ?

balamuto 20 июня 2018 | 10:40

Суржик, это достояние народного языка, в перемешку с традиционным матом.

kryimsdiiick 20 июня 2018 | 10:55

balamuto: тебе только интернет подключили?

tremens_delirium 20 июня 2018 | 10:59

zztop1960: ✄  И кто там вякает  ✄

И действительно, кто?
Разница в том, что в России школьник обязан учить русский и по желанию национальный. В Прибалтике и на Украине можно изучать лишь государственный. Другие языки в лучшем случае только в младших классах, или почти никак, как в Латвии. Или Эстонии, где при 30% рускоязычных среднего образования на русском не получить.
Украина ж попала с венграми.

testmeter 20 июня 2018 | 11:08

tremens_delirium: Смотри побольше Кисель-ТВ - тебе там еще и не такое расскажут

tremens_delirium 20 июня 2018 | 11:14

testmeter: ✄   Смотри побольше Кисель-ТВ - тебе там еще и не такое расскажут   ✄

Наверное, у вас и факты есть, кроме такого убийственного аргумента?

А венгры по носику шлёп-шлёп, даже в калиточку для челяди не пускают. И приходится как-то договариваться. Но паспорта венгерские по-маленьку раздают. На перспективу.

zztop1960 20 июня 2018 | 11:18

tremens_delirium: В Прибалтике русский язык иностранный , как арабский в Европе или китайский в России , в отличии от автономий , как Чечня, Коми, Якутию , где эти народы живут на своей земле и жили там когда никаких русских и в помине не было , а русские в Прибалтике это приезжие , как таджики в Росии

noxepy_7_40_ 20 июня 2018 | 10:38

Ну наконец-то. Очень справедливое решение. Хочешь изучать свой родной язык - пожалуйста, не хочешь -не надо. Вот это и есть настоящая демократия. Никто никому ничего не запрещает.

barbarus Руслан Вазирович 20 июня 2018 | 10:54

noxepy_7_40_: а зачем русский тогда обязательно? Чем он лучше другого языка?

kryimsdiiick 20 июня 2018 | 10:56

noxepy_7_40_: правильно. Клади болт на культуру и самобытность, на своих предков. У рабов нет национальности и души.

vasya_von_smetankin 20 июня 2018 | 10:47

Одна страна - один фюре... ОЙ...! Один президент, конечно же... который показывает вам язык.

platonnekafrin 20 июня 2018 | 10:51

Однажды вождь услышал как его хвалят по-татарски. Потом он, несмотря на стихотворный перевод, никак не мог избавиться от ощущения своей нелегитимности. Да ну его этот татарский даже со стихами!

greeg1 20 июня 2018 | 10:55

Поздно пить боржоми. Коммунисты давно убили родные языки малых народов партийно-технической русификацией. Сделав жест доброй воли, Госдума позволила добровольно учить ничего не значащий в современном мире родной мёртвый язык, ещё раз показала весь свой иезуитский цинизм и скотство.

zhukovazhan 20 июня 2018 | 10:56

Знать бы ещё, какой язык родной. Вся научная литература и художественная в том числе, чтобы не упустить время для переучки.

testmeter 20 июня 2018 | 10:56

И кто-то там что-то про "угнетение русскоязычных" в соседних странах будет говорить

rash 20 июня 2018 | 10:58

Вот вам и права субъектов Федерации.

trans 20 июня 2018 | 11:12

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о родных языках. Их изучение в национальных регионах станет добровольным, они не будут преподаваться детям в УЩЕРБ РУССКОМУ ЯЗЫКУ — говорится в тексте документа.
________________________
Так в Прибалтике и Украине также - есть государственный язык, а остальные добровольно, за свой счет.

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