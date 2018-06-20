Госдума одобрила в первом чтении законопроект о родных языках. Их изучение в национальных регионах станет добровольным, они не будут преподаваться детям в ущерб русскому языку, — говорится в тексте документа.

Депутаты пошли на компромисс с критиками закона, которые опасались, что языки народов России «окажутся в загоне», — пишет Российская газета. В документе никак не затронуто существование понятия «государственный язык национальной республики».

Второе чтение готовится в июле.