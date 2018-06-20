Московские улицы в жару будут поливать каждые два часа
Для обеспечения нормативного состояния дорог и обеспечения комфорта москвичей, в жаркую погоду комплекс городского хозяйства столицы пролив проезжей части проводит каждые два часа, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, это делается для охлаждения дорожного полотна.
«Под длительным воздействием прямых солнечных лучей и при большой транспортной нагрузке асфальт подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу уровень деформации удается существенно снизить», — рассказал «Интерфакус» Бирюков.
Кроме того, в жаркие дни, когда температура составляет плюс 25 градусов и выше, производится также орошение: струи воды направляются вверх, охлаждая, таким образом, не только дорожное полотно, но и воздух. Такая процедура проводится в соответствии с технологическими рекомендациями департамента ЖКХ Москвы.
В комплексе городского хозяйства пояснили, что основная мойка дорожного покрытия проводится в ночное время с 23:00 до 7:00. Для устранения загрязнений проезжей части дополнительно проводится патрульная дневная мойка.
«При этом на 1 кв. м площади дороги расходуется 0,4-0,8 литра технической воды», — добавил П.Бирюков.
Комментарии4
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midnightblues 20 июня 2018 | 10:21
Поразительно
Конечно,ясно,что москвичи маргинальны процентов на 80
Но терпеть такого идиота и дегенерата,как выше озвученный
вряд ли будут даже папуасы
putin_itogy 20 июня 2018 | 10:22
Годовой бюджет Москвы, почти 4 ТРИЛЛИОНА рублей!
можно даже деньгами поливать..
Денег имеет Москва - пылесос, вытягивая из России,
больше чем присосавшийся майский клещ.
Столько что не может их переварить.
golfinder 20 июня 2018 | 10:34
Прям как в Штатах , там тоже в пустыне Аризона поливают дороги каждые 2 часа, чтоб асфальт не превратился сплошь в лежачих полицейских. А ещё также делают в Саудовской,Катаре,Кувейте,Ираке. Там воды дохера о других технологиях и слышать не хотят. А в Индии ,чтоб дешевле было Слоны дороги поливают. Набирает в хобот и окатывает дорожное полотно, поэтому там дороги гладкие и не колейные.
Отмывайте дальше бабло господа чиновники- надеюсь недолго вам осталось, ну заодно и мойщикам авто помогайте, ведь после ваших поливок машину надо на мойку гнать.
fastttis 20 июня 2018 | 10:48
класс.. в воду надо добавлять экстракт эвкалипта или ели.. при расплескивание в жару на раскаленные собянинские камни получится эффект бани.. мэрии надо подумать о введении оплаты или налога на оказание банных услуг