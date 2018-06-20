Московские улицы в жару будут поливать каждые два часа

Для обеспечения нормативного состояния дорог и обеспечения комфорта москвичей, в жаркую погоду комплекс городского хозяйства столицы пролив проезжей части проводит каждые два часа, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, это делается для охлаждения дорожного полотна.

«Под длительным воздействием прямых солнечных лучей и при большой транспортной нагрузке асфальт подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу уровень деформации удается существенно снизить», — рассказал «Интерфакус» Бирюков.

Кроме того, в жаркие дни, когда температура составляет плюс 25 градусов и выше, производится также орошение: струи воды направляются вверх, охлаждая, таким образом, не только дорожное полотно, но и воздух. Такая процедура проводится в соответствии с технологическими рекомендациями департамента ЖКХ Москвы.

В комплексе городского хозяйства пояснили, что основная мойка дорожного покрытия проводится в ночное время с 23:00 до 7:00. Для устранения загрязнений проезжей части дополнительно проводится патрульная дневная мойка.

«При этом на 1 кв. м площади дороги расходуется 0,4-0,8 литра технической воды», — добавил П.Бирюков.