Пресненский суд Москвы должен приступить к рассмотрению административного дела в отношении сайта Эха Москвы
Пресненский суд Москвы в эти минуты должен приступить к рассмотрению административного дела в отношении сайта Эха Москвы и его главного редактора Виталия Рувинского.
Роскомнадзор ранее обратился в суд из-за ссылки на видеоролик в блоге Ксении Собчак, в котором содержалась нецензурная брань. Ранее мировой судебный участок назначил Рувинскому штраф в 5 тысяч рублей. Сам главный редактор сайта подчеркивал, что претензии Рокомнадзора необоснованны, а представители ведомства не смогли аргументировать свою позицию.
Виталий Рувинский напомнил, что по закону о СМИ сайт не несет ответственности за содержание сторонних ресурсов.
Комментарии3
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sh_mike 20 июня 2018 | 10:20
А какое отношение суд имеет к законам Российской Федерации??? Ему по барабану.Главное - кто говорит. Вот Владимиру нашему свет-Владимировичу можно хоть десятиэтажным - и все будут мило улыбаться его прекрасному остроумию и красноречию
democ 20 июня 2018 | 10:21
Мат это наше, русское. Плох тот патриот, который матом не изъясняется и его не понимает. Он как правило может быть агентом иностранной разведки. Поэтому Штирлиц был таким интеллигентным человеком и по бабам не бегал, а водку пил втихую.
yralez 20 июня 2018 | 10:24
Сам помнит об ЭМ.....остальные давно уже пристроились к самому в зад.