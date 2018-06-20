Пресненский суд Москвы должен приступить к рассмотрению административного дела в отношении сайта Эха Москвы

Пресненский суд Москвы в эти минуты должен приступить к рассмотрению административного дела в отношении сайта Эха Москвы и его главного редактора Виталия Рувинского.

Роскомнадзор ранее обратился в суд из-за ссылки на видеоролик в блоге Ксении Собчак, в котором содержалась нецензурная брань. Ранее мировой судебный участок назначил Рувинскому штраф в 5 тысяч рублей. Сам главный редактор сайта подчеркивал, что претензии Рокомнадзора необоснованны, а представители ведомства не смогли аргументировать свою позицию.

Виталий Рувинский напомнил, что по закону о СМИ сайт не несет ответственности за содержание сторонних ресурсов.