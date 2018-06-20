В Чите начались одиночные пикеты против повышения возраста выхода на пенсию
Протестные акции в ближайшее время планируются в других регионах.
Пикеты в Чите идут у здания пенсионного фонда России. Активисты, сменяя друг друга, держат плакаты. На одном из них написано: «Повышайте качество жизни и пенсии. А не пенсионный возраст». Люди также собирают подписи с призывом к депутатам Госдумы от Забайкалья не голосовать за проект закона. Одиночные пикеты могут продлиться всю неделю, сообщает sibreal. До этого митинг с требованием не повышать пенсионный возраст прошёл в Новосибирске и Усолье-Сибирском.
Алексей Навальный вчера объявил о намерении устроить 1 июля всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы. Протесты пока намечены в 20 городах, рассказала Эху пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. А «Ведомостям» сообщила, что Навальный планирует переговоры с профсоюзами. Это по её словам, надо прежде всего для проведения акций в Москве и Петербурге, где из-за чемпионата мира политические мероприятия на время запрещены. Протесты в столицах не планируют, пока не пройдёт обсуждение, особенно с профсоюзами, сказала Ярмыш.
Глава федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков сказал газете, что они не готовы взаимодействовать с Навальным и планируют свои акции.
Госдума может уже 19 июля рассмотреть пенсионную реформу, а принять закон в целом осенью. Петиция против повышения пенсионного возраста на сайте change.org собрала больше двух миллионов подписей. Источники Ведомостей ранее заявили, что в Кремле обеспокоены возможными протестами населения.
Фракция «Единая Россия» с участием представителей социального блока правительства 22 июня обсудит вопросы по изменению пенсионного законодательства, сообщил руководитель фракции в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов. «В пятницу перед региональной
депутатской неделей мы проведем заседание фракции, на которое пригласим членов кабинета министров, в том числе, представителей его социального блока, Максима Топилина», — сказал «Интерфаксу» Неверов.
Комментарии12
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shlevet 20 июня 2018 | 10:06
Всё бы было бы ничего, если бы за это не взялся Навальный.
А теперь пиши пропало, протесты скоро сойдут на нет
max3446 20 июня 2018 | 10:12
В Таллине прошёл пикет в поддержку узников совести ЕС
Пикет в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского прошел перед Домом Европейского союза в центре Таллина.
Активисты из объединения «Российские соотечественники Европы», НКО «Русская школа Эстонии» и Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) потребовали освободить журналиста.
Кроме того, участники пикета выступили в защиту гражданского активиста из Латвии Александра Гапоненко и польского политика и журналиста Матеуша Пискорского.
По словам одного из организаторов митинга Алексея Есакова, все эти люди — политические заключенные, никому из них не предъявили реального обвинения. Есаков считает, что власти Украины, Латвии и Польши пытаются заставить замолчать тех, кто не согласен с политикой дискриминации в отношении меньшинств.
«Нам хотелось обратить внимание Европарламента на происходящее в странах — членах ЕС. Потому что молодые члены Евросоюза постоянно ссылаются на различные нормы и правила ЕС, но сами при этом нарушают эти нормы, как только могут», — сказал Есаков РИА Новости.
Он добавил, что это касается и Украины, поскольку она стремится войти в состав ЕС.
редакция Эха, вот о чем надо писать. Про по сути убийц стариков, которые против повышения пенсионного возраста, нам, мировому сообществу, не интересно.
isnowanaarene 20 июня 2018 | 10:35
max3446: Неизлечим. Проще усыпить.
ostapbey 20 июня 2018 | 10:38
max3446: может имэтим латышам, русский паспорт выдать с русской пенсией??
В ЧИТУ!!!!!
вот то привалит им счастья..
Ты, юрыст, уж похлопочи за этих неграмотных европейцев.
Напиши муляву Путину. Авось прокатит.!!
Даже.
fessgray 20 июня 2018 | 10:52
max3446: если это шутка, то ты молодец! в точку попал ... но тебе не на Эхо нужно писать, а на Первый канал. Вот где сборище беспринципных тварей ... Эхо - еще терпимо.
tks 20 июня 2018 | 11:07
DmEaBxI3L446: Дядя, выпей йаду!
lvl100500 20 июня 2018 | 10:15
Не думаю, что в правительстве сидят идиоты. Этот не популярнейший шаг делается не просто так. Кстати, смотрел тут недавно табличку про пенсионный возраст в Европе. Мама дорогая, да у них уже давно раньше 63-х никто на заслуженный отдых и не уходит.
vasyakirin 20 июня 2018 | 10:36
lvl100500: На производстве, как правило, соблюдается норма в 35 часов. 35-часовая рабочая неделя также действует в Германии, Бельгии и Швейцарии.
и сколько европейцы не дорабатывают до россиян?
e_jon 20 июня 2018 | 10:53
lvl100500: а ты не смотрел количество денег в этих пенсиях?
timwlad74 20 июня 2018 | 10:34
В Чите начались одиночные пикеты против повышения возраста выхода на пенсию
Протестные акции в ближайшее время планируются в других регионах.
Пикеты в Чите идут у здания пенсионного фонда России. Активисты, сменяя друг друга, держат плакаты. На одном из них написано: «Повышайте качество жизни и пенсии. А не пенсионный возраст».
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Это сектантские шизофренические еврейские протестантские лозунги.
Платить не хочу ,но требуют от всех строительство персонального коммунизма для либералов социалистов евреев и протестантских сект.
Ну тут помочь может в лечении этой еврейской шизофрении только Гитлер с юденамтом который возглавит Троцкий .
ostapbey 20 июня 2018 | 10:41
timwlad74: приятно слышать голос удачно вылечившегося.
Как там, ничего не мешает вам русскую Барыню вытанцовывать с коленцами?
В ковырялочку даже??
tks 20 июня 2018 | 11:05
А против повышения НДС - никто не протестует??
Значит, операция Администрации Фюрера по "замещению" и подмены темы уже удалась!