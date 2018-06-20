В Чите начались одиночные пикеты против повышения возраста выхода на пенсию

Протестные акции в ближайшее время планируются в других регионах.

Пикеты в Чите идут у здания пенсионного фонда России. Активисты, сменяя друг друга, держат плакаты. На одном из них написано: «Повышайте качество жизни и пенсии. А не пенсионный возраст». Люди также собирают подписи с призывом к депутатам Госдумы от Забайкалья не голосовать за проект закона. Одиночные пикеты могут продлиться всю неделю, сообщает sibreal. До этого митинг с требованием не повышать пенсионный возраст прошёл в Новосибирске и Усолье-Сибирском.

Алексей Навальный вчера объявил о намерении устроить 1 июля всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы. Протесты пока намечены в 20 городах, рассказала Эху пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. А «Ведомостям» сообщила, что Навальный планирует переговоры с профсоюзами. Это по её словам, надо прежде всего для проведения акций в Москве и Петербурге, где из-за чемпионата мира политические мероприятия на время запрещены. Протесты в столицах не планируют, пока не пройдёт обсуждение, особенно с профсоюзами, сказала Ярмыш.

Глава федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков сказал газете, что они не готовы взаимодействовать с Навальным и планируют свои акции.

Госдума может уже 19 июля рассмотреть пенсионную реформу, а принять закон в целом осенью. Петиция против повышения пенсионного возраста на сайте change.org собрала больше двух миллионов подписей. Источники Ведомостей ранее заявили, что в Кремле обеспокоены возможными протестами населения.

Фракция «Единая Россия» с участием представителей социального блока правительства 22 июня обсудит вопросы по изменению пенсионного законодательства, сообщил руководитель фракции в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов. «В пятницу перед региональной

депутатской неделей мы проведем заседание фракции, на которое пригласим членов кабинета министров, в том числе, представителей его социального блока, Максима Топилина», — сказал «Интерфаксу» Неверов.