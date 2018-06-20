Депутат Камчатского заксобрания приехал на заседание верхом на коне. Таким образом он выразил протест против роста цен на бензин. Однако у него возникли проблемы с парковкой животного, в связи с чем на него составили протокол об административном нарушении — Михаила Пучковского обвинили в нарушении правил проведения митинга.

Сам он объяснил свое поведение тем, что не может приезжать на заседания на машине из-за высоких цен на бензин и продукты.