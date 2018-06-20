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10:00, 20 июня 2018

Депутат Камчатского заксобрания приехал на заседание верхом на коне

Депутат Камчатского заксобрания приехал на заседание верхом на коне. Таким образом он выразил протест против роста цен на  бензин. Однако у него возникли проблемы с  парковкой животного, в  связи с чем на него составили протокол об административном нарушении — Михаила Пучковского обвинили в нарушении правил проведения митинга.

Сам он объяснил свое поведение тем, что не может приезжать на заседания на машине из-за высоких цен на бензин и  продукты.

Комментарии

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polsan 20 июня 2018 | 10:08

Стоимость и содержание коня в городе стоит всё ж дороже, чем автомобиля. Это кроме того, что "парковать" его возле дома вы не сможете.

astet 20 июня 2018 | 10:25

polsan: похоже,
у Путина появился настоящий преемник
с претензиями как у Калигулы ;))

evgolius7 20 июня 2018 | 10:29

У коня была кличка...Вован.
Великие патриоты....просто конь решил править .

balamuto 20 июня 2018 | 10:47

В этом государстве нет предела дебилизму и сумашедшего абстракционизма.

mikhail_spb_ 20 июня 2018 | 10:09


Теперь депутаты и госчиновники должны ездить на конях с голым торсом, подражая нацдилеру?

vikwlad 20 июня 2018 | 10:16

Любимый конь императора Калигулы был назначен им римским сенатором. Почему бы Путину не назначать коней в Госдуму и в Совет Федерации?

ivar1964 20 июня 2018 | 10:18

vikwlad: Они уже там.

dekadik 20 июня 2018 | 10:33

ivar1964: там в основном бараны

ivar1964 20 июня 2018 | 10:36

dekadik: Не соглашусь. Они не глупы. Но они не любят плеть и шпоры, поэтому везут туда, куда прикажет наездник.

luger_max_otto 20 июня 2018 | 10:21

Не только. Еще наше все Салтыков- Щедрин приводил прецедент другого рода:
22) П е р е х в а т - З а л и х в а т с к и й, Архистратиг Стратилатович, майор. О сем умолчу. Въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки.

sergej17 20 июня 2018 | 10:58

vikwlad: Потому что думские йеху вызывают нешуточную аллергию у умных коней.

andre_klimov 20 июня 2018 | 10:10

Это если депутат говорит, что "не может приезжать на заседания на машине из-за высоких цен на бензин и продукты" - что тогда говорить о рядовых жителях, не имеющих "корочек" и депутатских выплат?

democ 20 июня 2018 | 10:16

Конь - это круто. Дурной пример заразителен. Сейчас начнут дебилы во власти арабских скакунов за счёт бюджета стоимостью в 1 000 000$ покупать. Законом не запрещено.

tks 20 июня 2018 | 10:19

Калигула XXI века ;')))

greeg1 20 июня 2018 | 10:22

Марычев умер, но дело его живёт.

meteor9 20 июня 2018 | 10:30

Самое поразительное даже не конь, а протокол за нарушение проведения митинга (???????) Совсем полицаи свихнулись :(

(комментарий скрыт)

zztop1960 20 июня 2018 | 10:38

Проезд по городу на коне это проведение незаконного митинга ?

polsan 20 июня 2018 | 11:03

zztop1960: нет, но передвижение на коне по городу, регламентируется ПДД. Кроме того, если конь, не очень хорошо подкован, он гробит ноги. асфальт не походит для лошадиных копыт, да и конь должен быть специально подготовлен для передвижения среди транспортных средств, не говоря уже о парковке. Не очень умная PR-акция.... вот и всё.

fastttis 20 июня 2018 | 10:59

дикость какая... да единороссы? подумаешь бензин дорогой, не за свои же заправляетесь всем своим депутатским стадом... е этого Пучковского надо невменяемым признать и гнать его от депутатской кормушки, чтобы не позорил избранные и особенных

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