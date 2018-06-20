Депутат Камчатского заксобрания приехал на заседание верхом на коне
Депутат Камчатского заксобрания приехал на заседание верхом на коне. Таким образом он выразил протест против роста цен на бензин. Однако у него возникли проблемы с парковкой животного, в связи с чем на него составили протокол об административном нарушении — Михаила Пучковского обвинили в нарушении правил проведения митинга.
Сам он объяснил свое поведение тем, что не может приезжать на заседания на машине из-за высоких цен на бензин и продукты.
Комментарии19
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polsan 20 июня 2018 | 10:08
Стоимость и содержание коня в городе стоит всё ж дороже, чем автомобиля. Это кроме того, что "парковать" его возле дома вы не сможете.
astet 20 июня 2018 | 10:25
polsan: похоже,
у Путина появился настоящий преемник
с претензиями как у Калигулы ;))
evgolius7 20 июня 2018 | 10:29
У коня была кличка...Вован.
Великие патриоты....просто конь решил править .
balamuto 20 июня 2018 | 10:47
В этом государстве нет предела дебилизму и сумашедшего абстракционизма.
mikhail_spb_ 20 июня 2018 | 10:09
Теперь депутаты и госчиновники должны ездить на конях с голым торсом, подражая нацдилеру?
vikwlad 20 июня 2018 | 10:16
Любимый конь императора Калигулы был назначен им римским сенатором. Почему бы Путину не назначать коней в Госдуму и в Совет Федерации?
ivar1964 20 июня 2018 | 10:18
vikwlad: Они уже там.
dekadik 20 июня 2018 | 10:33
ivar1964: там в основном бараны
ivar1964 20 июня 2018 | 10:36
dekadik: Не соглашусь. Они не глупы. Но они не любят плеть и шпоры, поэтому везут туда, куда прикажет наездник.
luger_max_otto 20 июня 2018 | 10:21
Не только. Еще наше все Салтыков- Щедрин приводил прецедент другого рода:
22) П е р е х в а т - З а л и х в а т с к и й, Архистратиг Стратилатович, майор. О сем умолчу. Въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки.
sergej17 20 июня 2018 | 10:58
vikwlad: Потому что думские йеху вызывают нешуточную аллергию у умных коней.
andre_klimov 20 июня 2018 | 10:10
Это если депутат говорит, что "не может приезжать на заседания на машине из-за высоких цен на бензин и продукты" - что тогда говорить о рядовых жителях, не имеющих "корочек" и депутатских выплат?
democ 20 июня 2018 | 10:16
Конь - это круто. Дурной пример заразителен. Сейчас начнут дебилы во власти арабских скакунов за счёт бюджета стоимостью в 1 000 000$ покупать. Законом не запрещено.
tks 20 июня 2018 | 10:19
Калигула XXI века ;')))
greeg1 20 июня 2018 | 10:22
Марычев умер, но дело его живёт.
meteor9 20 июня 2018 | 10:30
Самое поразительное даже не конь, а протокол за нарушение проведения митинга (???????) Совсем полицаи свихнулись :(
zztop1960 20 июня 2018 | 10:38
Проезд по городу на коне это проведение незаконного митинга ?
polsan 20 июня 2018 | 11:03
zztop1960: нет, но передвижение на коне по городу, регламентируется ПДД. Кроме того, если конь, не очень хорошо подкован, он гробит ноги. асфальт не походит для лошадиных копыт, да и конь должен быть специально подготовлен для передвижения среди транспортных средств, не говоря уже о парковке. Не очень умная PR-акция.... вот и всё.
fastttis 20 июня 2018 | 10:59
дикость какая... да единороссы? подумаешь бензин дорогой, не за свои же заправляетесь всем своим депутатским стадом... е этого Пучковского надо невменяемым признать и гнать его от депутатской кормушки, чтобы не позорил избранные и особенных