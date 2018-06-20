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10:00, 20 июня 2018

США выходят из Совета ООН по правам человека

США выходят из Совета ООН по правам человека. В Вашингтоне объяснили это решение «лицемерием» организации.

Совет превращает права человека в насмешку, сказала постпред США при ООН Никки Хейли, комментируя выход Штатов из организации. Она при этом заверила, что Вашингтон будет продолжать соблюдать права человека в своей стране. Между тем возможность возвращения в СПЧ при ООН остается, если он будет реформирован, сказала Хейли.

Госсекретарь США Майк Помпео также негативно высказался о Совете, сказав, что он покрывает нарушения прав человека. В то же время Вашингтон глава внешнеполитического ведомства назвал лидером в этой области. Помпео отметил, что Совет ложно обвиняет некоторые страны в нарушениях, замалчивая их у других государств. Так, госсекретарь выделил Израиль: осуждающих Тель-Авив резолюций, по его мнению, было принято больше, чем против остального мира.

Тем временем Россия выдвинула свою кандидатуру вместо США на выборах в СПЧ ООН на 2021-2023 годы.

Комментарии

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tvitov66 20 июня 2018 | 10:04

Главное что бы США не выкинули из себя ООН ... иначе им придется расквартироваться в другой сверхдержаве

oo0oo 20 июня 2018 | 10:10

США и их прихвостень Израиль стремительно превращаются в стран-изгоев. Пожалуй, им действительно не место в международных организациях, и вокруг них следует создать атмосферу абсолютной нетерпимости.

kryimsdiiick 20 июня 2018 | 10:14

oo0oo: напиши в Спортлото для начала

zor 20 июня 2018 | 10:42



"..вокруг них следует создать атмосферу абсолютной нетерпимости. "

oo0oo: Согласен с вами на все 100%!
Для начала, им нужно создать атмосферу абсолютной нетерпимости в отдельно взятой стране.Предлагаю в России, в деревне Гадюкино. Гадюкино - идеальное место для атмосферы абсолютной нетерпимости(особенно после получки или утром в понедельник или на следующий день после любого праздника).

Потихоньку эту атмосферу распространить по всей России, путем раздачи бесплатно "Боярышника" и других травных(отравных?)настоек каждому ,кто готов поддержать и внести свой вклад в атмосферу абсолютной нетерпимости.

plantagenista 20 июня 2018 | 11:03

oo0oo: Причём,сидя в долларовом пространстве

fig__vvam 20 июня 2018 | 10:23

tvitov66: Это значит, что ООН придется на Марс отправиться. Другой сверхдержавы на Земле нет.
Да и кто еще будет ООН финансировать?

(комментарий скрыт)

timwlad74 20 июня 2018 | 10:29

fig__vvam: Это значит, что ООН придется на Марс отправиться. Другой сверхдержавы на Земле нет.
Да и кто еще будет ООН финансировать?
---------------
Что самое интересное США,Украина и Израиль содержится как и ООН только за счёт зарубежных субсидий.
И посчитав деньги зарубежные инвесторы решили ,что надо инвестировать в то,что имеет перспективу,но не в зажравшихся дебилов.
В Библии о том что есть США,Украина и Израиль говорится как об ошибке Моисея.
А в искусстве это отображено в сказках о вечном драконе,как и вечном евреи,это когда жадность фраеров губит.

fig__vvam 20 июня 2018 | 10:31

timwlad74: Я понимаю, что ты идиот и за свои слова не отвечаешь, поэтому даже не смеюсь на твоим бредом.
Над юродивыми смеяться не положено.
А ты местный идиот-юродивый.

tvitov66 20 июня 2018 | 10:29

fig__vvam: на нашей планете есть целых две энергетических сверхдержавы: Россия и Венесуэла!

noxepy_7_40_ 20 июня 2018 | 10:05

Лидер Израиля Нетаньяху уже поблагодарил США. А то в самом деле, что за ерунда! Права ЧЕЛОВЕКА, а там всяких гоев понапихано!

fig__vvam 20 июня 2018 | 10:29

noxepy_7_40_: Интересно, а в ООН есть комитет по защите прав детей?
Если есть, то он, согласно традициям ООН, должен быть только из педофилов сформирован.

ukov 20 июня 2018 | 11:07

fig__vvam:
Интересно, а в ООН есть комитет по защите прав члена fig__vvam?
Если есть, то он, согласно традициям ООН, должен быть только из зоофилов сформирован.

fig__vvam 20 июня 2018 | 11:12

ukov: ты о себе беспокоишься, пигорок?
Не беспокойся тебя не забудут. Будешь ты в комитете по защите члена, но не моего.
А мой член я уж сам сохраню.

plantagenista 20 июня 2018 | 11:05

noxepy_7_40_: Откуда такая цитата?Или присочинили "для пущего драматизму"?

i_c_e 20 июня 2018 | 10:12

Непонятно что Трампа заставляет США из ООН не выводить, хотя намёки на такое желание были. Ясно, что не «союзники» внешние, а какие-то причины внутри США.

andre_klimov 20 июня 2018 | 10:29

i_c_e:
Наверное, всё-таки трамп - человек здравомыслящий и не не лишнехромосомный. Поэтому он предпринимает усилия и, только если эти усилия оказывается бесполезны - отсекает то, что вредит его стране.

В данном случае СПЧ пытались привести в соответствие с его Уставом достаточно долго. Безрезультатно. поэтому и выходят - а нафиг им членство в организации, которая действует строго противоположно своему назначению и Уставу? Собственно, если вы вспомните почему и как скончался Комитет по правам человека - предшественник СПЧ, то без труда увидите повторение тойже истории.

При всём при том, США так же ратуют за приведение ООН в соответствие с целями и Уставом этой организации. Выход из СПЧ - прямой сигнал ООН: США не намерены учавствовать в организации, действующей наперекор заявленны целям и Уставу.

В принципе ООН сейцхас- как российские профсоюзы. Заявлены, как радетель за права наёмных работников, а на самом деле - добровольные помощники работодателей.

democ 20 июня 2018 | 10:12

"Тем временем Россия выдвинула свою кандидатуру вместо США на выборах в СПЧ ООН на 2021-2023 годы".

Потому что прав на человека Россия имеет больше. Только за одно это СПЧ ООН разгонять надо.

putin_itogy 20 июня 2018 | 10:18

А Россия давно уже оттуда ноги сделала..
--------
"Россия выбыла из Совета ООН по правам человека
28 октября 2016 г."

tvitov66 20 июня 2018 | 10:21

putin_itogy: поВОРята об этом не слыхивали :)

scorpio_ 20 июня 2018 | 10:32

tvitov66: Главный Вор и пригожинские поВОРята. ))) Замечательно.

fig__vvam 20 июня 2018 | 10:25

putin_itogy: Это просто ротация, ее Ираном заменили, там права человека на том же уровне. И голосуют также.

vladimir1_57 20 июня 2018 | 10:32


что Вашингтон будет продолжать соблюдать права человека
\\
как в Гуантанамо

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