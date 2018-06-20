США выходят из Совета ООН по правам человека. В Вашингтоне объяснили это решение «лицемерием» организации.

Совет превращает права человека в насмешку, сказала постпред США при ООН Никки Хейли, комментируя выход Штатов из организации. Она при этом заверила, что Вашингтон будет продолжать соблюдать права человека в своей стране. Между тем возможность возвращения в СПЧ при ООН остается, если он будет реформирован, сказала Хейли.

Госсекретарь США Майк Помпео также негативно высказался о Совете, сказав, что он покрывает нарушения прав человека. В то же время Вашингтон глава внешнеполитического ведомства назвал лидером в этой области. Помпео отметил, что Совет ложно обвиняет некоторые страны в нарушениях, замалчивая их у других государств. Так, госсекретарь выделил Израиль: осуждающих Тель-Авив резолюций, по его мнению, было принято больше, чем против остального мира.

Тем временем Россия выдвинула свою кандидатуру вместо США на выборах в СПЧ ООН на 2021-2023 годы.