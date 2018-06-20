Традиционные бумажные учебники по некоторым предметам в ближайшие пару лет могут исчезнуть из школы. Министерство просвещения планирует частично избавиться от таких книг по 11 предметам, — пишет РБК.

Согласно проекту «Цифровая школа», традиционные учебники заменят электронными. Кроме того, благодаря персональным мобильным устройствам некоторые дети смогут учиться дистанционно при нетяжелом заболевании, — пишет газета.



На реализацию этой инициативы требуется чуть более 500 миллиардов рублей, — следует из документа.