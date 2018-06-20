Традиционные бумажные учебники по некоторым предметам в ближайшие пару лет могут исчезнуть из школы
Традиционные бумажные учебники по некоторым предметам в ближайшие пару лет могут исчезнуть из школы. Министерство просвещения планирует частично избавиться от таких книг по 11 предметам, — пишет РБК.
Согласно проекту «Цифровая школа», традиционные учебники заменят электронными. Кроме того, благодаря персональным мобильным устройствам некоторые дети смогут учиться дистанционно при нетяжелом заболевании, — пишет газета.
На реализацию этой инициативы требуется чуть более 500 миллиардов рублей, — следует из документа.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 20 июня 2018 | 09:39
Видимо, ротенберги неплохо заработают на перепродаже дешёвых китайских планшетов под видом достижения сколковских кулибиных?
platonnekafrin 20 июня 2018 | 09:50
mikhail_spb_: А есть надежда на то, что когда ротенберги начнут перепродажу ватерклозетов, в некоторых школах появятся теплые туалеты, или толчки будут ставить на лед?
tvitov66 20 июня 2018 | 10:00
platonnekafrin: если кто-то из друзей нацЛидера приобретет фабрику по производству унитазов, то вполне возможен и такой ПРОРЫВ!
noxepy_7_40_ 20 июня 2018 | 09:41
Надеюсь лоббисты из Дрофы и Просвещения не дадут совершиться такой глупости.
tvitov66 20 июня 2018 | 09:58
noxepy_7_40_: в нашей могучей сверхдержаве есть только одни реально-конкретные лоббисты - друзья детства нацЛидера Всея Руся и его соратники по КГБ СССР
noxepy_7_40_ 20 июня 2018 | 10:07
tvitov66: Ваша держава вымирает как больная собака.
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vasyakirin 20 июня 2018 | 09:57
предметы исчезнут вместе с учебниками?
dorin1987 20 июня 2018 | 10:03
vasyakirin: Богословие в учебниках не нуждается. Дальше - розги, гусиные перья и прочие духовности.
ostapbey 20 июня 2018 | 11:01
А "святое писание" на уроках православия будет тоже ВИРТУАЛЬНЫМ???
..
Вот это сюрприз...и очень даже.