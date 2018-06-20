Пикеты против повышения пенсионного возраста прошли в Чите
Участники акции вышли к зданию местного пенсионного фонда. Они также начали сбор подписей под обращением к депутатам Госдумы от Забайкалья с просьбой не голосовать за поправки, которые повысят пенсионный возраст, — передает сайт МБХ-медиа.
Ранее сразу несколько политиков и организаций объявили о планах провести митинги или шествия против изменений пенсионного возраста в российских городах. В том числе, о проведении всероссийской акции протеста 1-го июля объявил Алексей Навальный.
Как пишут «Ведомости», соратники политика планируют переговоры с другими организаторами протестных мероприятий, в том числе, с профсоюзами, однако в Федерации независимых профсоюзов России заявили, что не готовы взаимодействовать с Навальным.
Комментарии9
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platonnekafrin 20 июня 2018 | 09:44
В природе ни стон, ни хрип, ни даже укоризна в глазах жертвы не удерживала крокодила от ужина. А на десерт кишки.
vlabumur 20 июня 2018 | 09:45
А зачем нужно было Путина выбирать?
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 20 июня 2018 | 09:45
Ну, здравствуйте, я ваша тетя.....
Надо населению РФ, по старой россиянской привычке (скрепе), смело и гордо встать на колени (предварительно сняв штаны по старому кавказскому обычаю) и подать челобитную ссарю -"Путин помоги". А то ведь Путин-то не знает, как бояре смердов россиянских обижают-последнюю шкуру дерут.....
astet 20 июня 2018 | 09:46
ЕР зажирела до невозможности!!!
Где митинги в поддержку
повышения пенсионного возраста???
Неужели, закончилось быдло,
которое за 500 рублей
готово поддержать любую
человеконенавистническую политику Путина?!!!
Не верю!!!
yralez 20 июня 2018 | 09:56
Во дворец то не пустили ?
А ведь для них строился.
Или они думают, что во дворцах им помогут и себя ущемят ?
ivar1964 20 июня 2018 | 10:03
Удивительные люди живут в Чите и во всех прочих городах России! Вы же сами себе подняли пенсионный возраст! Подняли, когда проголосовали за Путина! Когда голосовали за ЕР! Каждый несет свой крест!
maczyz 20 июня 2018 | 10:06
Пенсионный возраст надо повысить тем,кто проголосовал за 76%,а остальным надо включить головы- от этой власти ждать хорошего для народа не имеет смысла,неужели еще не поняли- ничего,только своим дружбанам и приближенным,гнать их всех надо и уже давно.
democ 20 июня 2018 | 10:07
Как мило! Вышли с протестом к зданию пенсионного фонда...Тёток попугать, которые не принимают никакого участия в принятии закона о повышении пенсионного возраста. Деменция, просто деменция и ничего более!
dekadik 20 июня 2018 | 10:11
Ах вы бузотеры!