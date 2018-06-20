Пикеты против повышения пенсионного возраста прошли в Чите

Участники акции вышли к зданию местного пенсионного фонда. Они также начали сбор подписей под обращением к депутатам Госдумы от Забайкалья с просьбой не голосовать за поправки, которые повысят пенсионный возраст, — передает сайт МБХ-медиа.

Ранее сразу несколько политиков и организаций объявили о планах провести митинги или шествия против изменений пенсионного возраста в российских городах. В том числе, о проведении всероссийской акции протеста 1-го июля объявил Алексей Навальный.

Как пишут «Ведомости», соратники политика планируют переговоры с другими организаторами протестных мероприятий, в том числе, с профсоюзами, однако в Федерации независимых профсоюзов России заявили, что не готовы взаимодействовать с Навальным.