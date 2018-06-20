Саудовская Аравия собирается прорыть канал у границы с Катаром
Конкурс на проект сооружения продлится до конца этой недели, — пишет саудовская газета «Макках» со ссылкой на источники.
Общая протяженность канала должна составить 60 километров. Стоимость проекта оценивается в 750 миллионов долларов.
Саудовская Аравия и еще несколько стран региона год назад разорвали дипотношения с Катаром. Они обвинили это государство в дестабилизирующем поведении и поддержке экстремистских группировок.
Комментарии5
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shicotus_live 20 июня 2018 | 09:41
Я даже догадываюсь, кого будут использовать в качестве копателей))) Если, конечно, они не возьмут на ЧМ хоть очко))
zztop1960 20 июня 2018 | 09:47
Катар станет островом ?
tchapaev 20 июня 2018 | 10:09
zztop1960:
Остров Крым не читал ?
tchapaev 20 июня 2018 | 09:52
Опять Ротенберг?
sh_mike 20 июня 2018 | 10:22
А-а-а, вот куда денежки-то за 5 голов пошли!!