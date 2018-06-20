Саудовская Аравия собирается прорыть канал у границы с Катаром

Конкурс на проект сооружения продлится до конца этой недели, — пишет саудовская газета «Макках» со ссылкой на источники.



Общая протяженность канала должна составить 60 километров. Стоимость проекта оценивается в 750 миллионов долларов.

Саудовская Аравия и еще несколько стран региона год назад разорвали дипотношения с Катаром. Они обвинили это государство в дестабилизирующем поведении и поддержке экстремистских группировок.