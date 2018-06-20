Лидеры Франции и Германии встретились во дворце Мезенберг рядом с Берлином. Одной из главных тем стали беженцы из Африки с и Ближнего Востока, — сказала Ангела Меркель.

Ангела Меркель подчеркнула, что в отношениях с Францией ей краснеть не за что, и выразила надежду, что страны будут продолжать сотрудничество в таких областях, как оборона.