Лидеры Франции и Германии встретились во дворце Мезенберг рядом с Берлином
Лидеры Франции и Германии встретились во дворце Мезенберг рядом с Берлином. Одной из главных тем стали беженцы из Африки с и Ближнего Востока, — сказала Ангела Меркель.
Ангела Меркель подчеркнула, что в отношениях с Францией ей краснеть не за что, и выразила надежду, что страны будут продолжать сотрудничество в таких областях, как оборона.
Комментарии4
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podpindosov_net_01 20 июня 2018 | 09:40
Замышляют пакость.
neyexo 20 июня 2018 | 09:47
//ей краснеть не за что//
а разве кто что говорил?
Значит чувствует вину, промолчала, когда мигрантов делили
sagen 20 июня 2018 | 09:51
Есть две заметные реакции человека на события - краснеть и бледнеть. Не за что краснеть? А как насчет бледнеть?
zemljanka 20 июня 2018 | 09:55
"Не оставляйте стараний..."