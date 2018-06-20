Соединенные Штаты выходят из состава Совета по правам человека ООН
По словам американского постпреда при этой организации Никки Хейли, Вашингтон готов вернуться обратно, если в Совете будет проведена реформа.
Ранее Белый дом обвинял СПЧ в предвзятости по отношению к Штатам и Израилю, в особенности, на фоне событий в Секторе Газа.
Если бы Штаты не вышли из этой структуры, членство США сохранилось бы до следующего года.
Комментарии14
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mikhail_spb_ 20 июня 2018 | 09:37
Правильно!
В США не уважают права простого человека в отличие от России.
podpindosov_net_01 20 июня 2018 | 09:43
США давно пора выкинуть из ООН совсем. Своим присутствием они наносят угрозу существованию нашей планеты.
roman_i_olga 20 июня 2018 | 09:44
podpindosov_net_01: пиндосов на гиляку
tvitov66 20 июня 2018 | 09:52
Главное что бы США не выкинули из себя ООН ... иначе им придется расквартироваться в другой сверхдержаве
zztop1960 20 июня 2018 | 09:57
podpindosov_net_01: СБ ООН надо разогнать к чёртовой матери , от него толку нуль
shicotus_live 20 июня 2018 | 09:37
Ну да, ну да, какое отношение Штаты имеют к правам человека? Правильно, никакого))
seryj_wolk 20 июня 2018 | 09:51
shicotus_live: Кто платит, тот и заказывает музыку. А некоторые государства пытаются это сделать, не платя. Вот и получите обрезание финансирования!
noxepy_7_40_ 20 июня 2018 | 09:39
Да наплевать! Несмотря на ежемесячные массовые расстрелы школьников США всё равно светоч, оплот, честь, совесть и ум всей либеральной общественности. Даже если там будут прилюдно сжигать геев, всё равно. Шах и мат, вата!
neyexo 20 июня 2018 | 09:39
Ну и хорошо, я не слышал, чтобы он хоть где-нибудь остановил нарушение прав человека
vasya_von_smetankin 20 июня 2018 | 09:45
Ничего, с приходом в Совет по правам человека ООН Кремля, там появится запах Новичковой Духовности, которого так не хватало для Защиты Прав Человека.
Но первой, конечно же, туда должна войти Чечня, как передовой отряд Верных Пехотинцев.
sg90 20 июня 2018 | 09:46
сша согласны что нужно соблюдать права человека. Их не устраивает что в Уставе не написано права какого именно человека. Они считают что только американского человека.
chichanik 20 июня 2018 | 10:01
sg90: А вам на пенсию скоро,интересуюсь?
ostapbey 20 июня 2018 | 10:45
chichanik: Ему на пенсию
Хи хи.
он инвалид с детства. Пенсионер по факту рождения даже.
valtameri 20 июня 2018 | 09:53
Тут всего лишь здравый смысл. Этот совет превратился в протеррористическую организацию, заранее оправдывающую любые выходки арабов в Палестине. Индульгенции на террор быть не должно.