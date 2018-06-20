Соединенные Штаты выходят из состава Совета по правам человека ООН

По словам американского постпреда при этой организации Никки Хейли, Вашингтон готов вернуться обратно, если в Совете будет проведена реформа.

Ранее Белый дом обвинял СПЧ в предвзятости по отношению к Штатам и Израилю, в особенности, на фоне событий в Секторе Газа.

Если бы Штаты не вышли из этой структуры, членство США сохранилось бы до следующего года.