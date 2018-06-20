Сборная России обыграла Египет и практически гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу
На нынешнем чемпионате сборная России выиграла столько же матчей, сколько за все время своего существования под этим названием. А из группы сборная нашей страны не выходила с 86-го. Страна-то, тогда, еще называлась Советским Союзом, ее лидером был Михаил Горбачев, Берлин был разделен стеной, а Марадона забивал англичанам руками бога и голами столетия. Многие игроки нынешней сборной России тогда еще вообще даже не родились. Как, например, забивавшие сегодня Денис Черышев и Артем Дзюба. Они 90-го и 88-го годов рождения соответственно. А вот Ахмеду Фатхи, забившему сегодня первый мяч сборной России было тогда что-то около двух лет. Египетский защитник, собственно, и положил начало российской победе. Неудачно подставил ногу, соорудив автогол. На всякий случай, автогол входит в число лучших бомбардиров сборной России черчесовских времен. Это не шутка, это самоирония, которой никогда не стоит чураться. А дальше Египту пришлось рисковать и раскрываться, чем россияне и воспользовались. Лидер фараонов, Мохаммед Саллах, несмотря на все старания сборной России, все-таки забил. Только это был гол престижа с пенальти. 3-1. До заветного выхода из группы остается даже не шаг, а что-то вроде четверти носка ботинка.
Официально оформить путевку в плей-офф сборная России сможет завтра. Это произойдет в том случае, если Уругвай не проиграет Саудовской Аравии.
Комментарии9
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podpindosov_net_01 20 июня 2018 | 09:48
А что же штаты не проводят утешительный турнир доброй воли? Соорудили бы с Укропитанией совместный замес. А, я знаю почему, потому что боятся, что Италия их порвет.
alexisgross_062018 20 июня 2018 | 10:16
podpindosov_net_01: А почему в Расеушке не проводят соревнований по поеданию биг-маков. котлет или колбасок ? Боятся массовых беспорядков среди оголодавших зрителей? Но зато проводятся ежегодные забеги по отъему бабла у населения ;))
zik14 20 июня 2018 | 09:50
Какая неприятная новость! Нельзя же вот так сразу... Да, хомячки?
shai13 20 июня 2018 | 10:12
zik14: имеется другой вопрёшь: сколько стоил такой посев команд? кто платил, наверно,когда-то расскажет. Когда чемпионат не начался можно было быть уверенным, что групповой турнир российская сборная преодолеет. Даже какая нибудь "сборная спортшкол горных республик" , а не российские футбольные профи, прошли бы этих двух соперников. Ажиотаж нагнетается телевизором. Уя,уя - мы крутые. Посмотрим что дальше будет. Однако - пусть победит сильнейший.
alexisgross_062018 20 июня 2018 | 10:25
shai13: Успокойтесь - это старая традиция;)) На моей памяти, а смотрю с ЧМ с 1970 года - хозяева всегда попадали в слабейшую группу ;))
shai13 20 июня 2018 | 10:54
alexisgross_062018: в те годы я просто смотрел и "болел". Теперь в связи с вставанием России с колен всё ждёшь какого-нибудь подвоха.
alexisgross_062018 20 июня 2018 | 10:21
zik14: Смешные вы портосы - для вас выход из группы историческое событие. Вы наверно не знаете или забыли напрочь - СССР был первым обладателем Кубка Европы!! Ну дойдите до четвертьфинала для начала;))
yralez 20 июня 2018 | 09:53
Я так рад,что забыл как буду выживать еще 5 лет до пенсии, про НДС, бензинЮ,, про новые тарифы.....и принял позу радости вместе со всеми расеянами.
См. аватар.
malinskii 20 июня 2018 | 10:20
жребий, больше ничего. Хотя справедливости ради должен отметить, что видел как российские футболисты даже бегали по полю. А это уже повод для гордости целых 140 млн. населения . Чего стоит сборная узнаем в следующем круге.