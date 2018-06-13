Совет муниципальных образований проведет встречу муниципальных депутатов с желающими стать кандидатами в мэры Москвы
Совет муниципальных образований проведет сегодня встречу муниципальных депутатов с желающими стать кандидатами в мэры Москвы. Это может помочь претендентам пройти муниципальный фильтр, — сказал «Эху» председатель совета Владимир Дудочкин.
Владимир Дудочкин добавил, что приглашены все депутаты, вне зависимости от их партийной принадлежности.
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