Мосгорсуд должен проверить сегодня законность продления ареста братьям Магомедовым
Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, обвиняются в создании преступного сообщества и в особо-крупных хищениях бюджетных средств. Своей вины они не признают.
Еще одним фигурантом этого дела стал бывший директор дочерней компании холдинга Артур Максидов. Он также отрицает причастность к преступлениям. Все трое были задержаны в конце марта.
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