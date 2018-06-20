Мосгорсуд должен проверить сегодня законность продления ареста братьям Магомедовым

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, обвиняются в создании преступного сообщества и в особо-крупных хищениях бюджетных средств. Своей вины они не признают.

Еще одним фигурантом этого дела стал бывший директор дочерней компании холдинга Артур Максидов. Он также отрицает причастность к преступлениям. Все трое были задержаны в конце марта.